Grindeanu trăieşte cu sindromul „wishful thinking”! Se crede prim-ministru!

A lansat deja sarcinile guvernului pentru săptămâna viitoare, contând pe faptul că premierul Luca Niculescu şi miniştrii non-PSD îl ascultă orbeşte şi execută doar ce le dictează el.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Poate nu ştie, dar rectificarea bugetară o propune ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, iar ultimul cuvânt şi semnatura pe actele guvernului le are Luca Niculescu. Ştie Grindeanu că actualul premier este „sluga” şefului PSD? Nu exclud posibilitatea aceasta, dar să avem mai întâi dovezi prin actele normative semnate de Niculescu.

Iată prima dispoziţie trasată de Grindeanu guvernului:

-Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcționării unităților de primiri urgențe și serviciilor de ambulanță din întreaga țară.

Este în adevăr o urgenţă, dar să vedem de unde se iau banii, de la ce ministere, pentru a asigura funcţionarea serviciilor enunţate de Grindeanu. Nu cred că ministerul Finanţelor să aibă rezerve suficiente, când deficitul este 6% din PIB şi trebuie cel puţin menţinut până la sfârşitul anului. Rectificarea bugetară va rezolva problema, în care sunt afectaţi inclusiv miniştrii PSD cărora li se vor lua bani. Vine Grindeanu la guvern şi face împărţirea banilor? Căror bani? Vom vedea!

-Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine.

Cine plăteşte despăgubirile pentru secetă? Bugetul de stat sau din fondurile CE? Cum se cuantifică exact despăgubirile adresate fermierilor? La hectar? Dar în zonele în care a plouat, totuşi? Nu mi se pare o treabă uşoară, cu condiţia să existe bani disponibili.

-Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a secțiunii de autostradă Tigveni–Curtea de Argeș.

Foarte bine, să se deschidă secţiunea citată de Grindeanu. S-au achitat toate facturile emise de constructor? Cine face verificarea, CNAIR?

-Mediu: deblocarea acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan al autostrăzii Pitești–Sibiu. Grindeanu susține că, în lipsa documentului, lucrările se desfășoară doar pe 45% din șantier.

Dacă este vorba doar de birocraţie, are dreptate. Dacă era simplu, fostul ministru al mediului, Diana Buzoianu, l-ar fi deblocat de mult.

-Fonduri europene: discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR.

Banii pierduţi prin nevotarea de către PSD a Legii salarizării, 770 milioane euro, nu cred că mai pot fi salvaţi. Adio! PSD este principalul autor al pierderii acestor bani!

-Economie: auditarea tuturor programelor de sprijin pentru economie.

Economia este privată, „relansarea” ei depinde de actionari sau de patronii companiilor. Statul poate să micşoreze taxele şi impozitele, dar nu are bani, şi poate acorda sume de sprijin, dar iarăşi nu are bani. În ce constă sprijinul pentru economie, dacă nu ai bani, şi care sunt programele alea de sprijin, care nu trebuie să încalce legislaţia europeană? Să ne spună Grindeanu!

-Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini „Work în Romania”, despre care susține că este așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești.

Câţi şomeri sunt în România, mai ales în mediul rural, de ce nu se angajează la companiile româneşti şi străine? Nu au calificările necesare? De ce? Ce face învăţământul românesc când e vorba de „formare profesională”?

-Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor pentru combaterea violenței în școli.

Deja ministerele menţionate şi premierul Luca Niculescu caută măsurile cerute de această situaţie, pentru a le implementa cât mai repede.

Toate cerinţele de fonduri necesare ministerelor vor fi pe masa ministrului de Finanţe, Nazare. Iar Nazare măsoară ce fonduri bugetare are prin necheltuirea celor repartizate către anumiţi ordonatori de credite. Apoi, împărţirea prin rectificare bugetară se face împreună cu premierul Niculescu, funcţie de urgenţa cerinţelor. Că de aici se vor ivi supărări, ba chiar scandaluri, o altă problemă. Propun să fie invitat şi Grindeanu, eventual şi preşedintele Nicușor Dan, când se face împărțirea, prin schimbarea direcţiei de guvernare. Ţinând cont că deficitul bugetar trebuie să scadă, nu să crească. Aş vrea să văd şi eu minunea în care vor reuşi să împace şi capra şi varza.

Rectificarea bugetară, posibil în săptămâna următoare, este primul caz în care vom vedea dacă formula de guvern năşită de Nicușor Dan funcţionează. Dacă nu merge, nu este clar ce-am putea schimba.