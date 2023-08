Miliardarii secreți ai lumii, din spatele festivalului Coachella, al dulciurilor Mars și al parfumurilor Chanel. Ce averi dețin

Cu toții am auzit de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos sau despre ceilalți miliardari, mereu aflați în atenția presei internaționale. La polul opus însă, se află și acei miliardari care au grijă să rămână departe de lumina reflectoarelor.

Iată cine sunt ei și ce averi dețin, potrivit datelor publicate de Business Insider.

Philip Anschutz

Probabil multă lume a auzit de Coachella, dar omul din spatele festivalului este mult mai puțin cunoscut.Philip Anschutz a fost supranumit „cel mai retras miliardar al Americii”. Averea sa netă este de 10,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Bătrânul de 83 de ani deține Anschutz Entertainment Group, compania-mamă a Coachella. AEG deține mai multe echipe sportive; conduce peste 100 de cluburi, teatre și arene din întreaga lume și produce sau gestionează mai mult de 25 de festivaluri de muzică.

Înainte de a intra în divertisment, Anschutz și-a câștigat banii din petrol și căi ferate. El a descoperit un câmp petrolier la granița dintre Wyoming și Utah, până în 1979, iar trei ani mai târziu a cumpărat jumătate din el, pentru 500 de milioane de dolari. A continuat să cumpere căile ferate Rio Grande și Southern Pacific Railroad, în anii 1980, iar în 1995 le-a vândut pentru 1,4 miliarde de dolari, păstrând dreptul de a pune cabluri de fibră optică pe ele pentru servicii de telecomunicații.

În 2019, Forbes a anunțat că Anschutz a fost unul dintre cei doi bărbați care au rămas în clasamentul anual al revistei al celor mai bogați 400 de americani, în fiecare an, de la înființarea sa în 1982. (Celalalt a fost William Herbert Hunt.). În ciuda apariției sale regulate în revistă, Anschutz a evitat ochii publicului și a susținut doar două conferințe de presă de-a lungul carierei sale, a relatat Bloomberg.

Frederick Barclay

Gemenii identici David Barclay și Frederick Barclay au fost cunoscuți drept frații Barclay. În timp ce David a murit în 2021, Frederick este încă în viață, la 88 de ani.

În 2020, înainte de moartea lui David, averea fraților aa fost estimată la o valoare de 4 miliarde de dolari, potrivit Forbes. De-a lungul anilor, imperiul Barclay a cuprins mai multe industrii, inclusiv retailerul online Very, cunoscut anterior ca Shop Direct, ziarul The Daily Telegraph și hotelul The Ritz din Londra.

Cu toate acestea, multe date despre originea familiei Barclay și despre construirea imperiului rămân necunoscute, Forbes numind frații „cei mai infami miliardari din Marea Britanie”. Perechea a fost rar fotografiată și împreună dețineau o insulă privată.

„A fost o călătorie grozavă în tot ceea ce am făcut. Am fost gemeni de la început până la sfârșit. El a fost mâna dreaptă la stânga mea, iar eu am fost mâna lui stângă la dreapta lui. Ne vom întâlni din nou”, a spus Frederick într-o declarație, la scurt timp după moartea fratelui său.

Familia Cargill-MacMillan

Cu un imperiu agricol care se întinde pe șapte generații, familia Cargill-MacMillan se află la conducerea Cargill, una dintre cele mai mari companii private din SUA. A fost a opta cea mai bogată familie din lume într-un clasament Bloomberg, din octombrie 2022 și include 12 miliardari, relatează Forbes.

Se crede că Pauline MacMillan Keinath deține cel mai mare pachet de acțiuni la Cargill și are o valoare de 7,2 miliarde de dolari, în timp ce Martha are 1,3 miliarde de dolari, estimează Forbes.

Fondată în 1865 ca un depozit de cereale în Iowa, Cargill s-a extins, oferind astăzi inclusiv produse și servicii în domenii precum cel farmaceutic, managementul riscurilor, transport și logistică.

Jack Ma

Odinioară cea mai bogată persoană din China – averea sa netă este de 24,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes – Jack Ma și-a făcut avere ca fondator al companiei chineze de comerț electronic Alibaba și al companiei Ant Group, care operează populara platformă de plăți Alipay.

Deși în trecut, Ma a ocupat lumina reflectoarelor - când și-a marcat retragerea cu o petrecere a 60.000 de persoane pe un stadion olimpic - dispariția sa din viața publică a ținut titlurile ultimilor ani. În ianuarie 2021, instituțiile de presă au raportat că nu a fost văzut public de două luni, determinând speculații că ar putea fi dispărut.

Dispariția sa a survenit în momentul în care autoritățile de reglementare chineze au lansat o investigație antitrust asupra Alibaba și au introdus reglementări pentru Ant Group.

Ma a revenit în ochii publicului în 2023, când a fost văzut în Thailanda, cu câteva ore înainte ca Ant Group să spună că renunță la controlul companiei. De atunci, el și-a asumat un rol de profesor invitat la Universitatea din Tokyo, unde se așteaptă să efectueze cercetări privind agricultura durabilă și producția de alimente.

Prietenul lui Ma, Chen Wei, a declarat pentru USA Today în 2014 că stilul de viață al miliardarului era „foarte simplu și modest”.

Familia Mars

Familia Mars este probabil cea mai cunoscută pentru imperiul lor de bomboane, cu mărci precum M&M's, Snickers și Twix. De asemenea, dețin mărci de alimente precum Ben's Original, dar și mărci de îngrijire a animalelor de companie: Pedigree, Iams și Cesar.

Ei au fost enumerați ca a doua cea mai bogată familie din lume, cu o avere netă de 160 de miliarde de dolari, într-un clasament Bloomberg din octombrie 2022.

Fostul președinte, Stephen Badger, care este strănepotul fondatorului companiei, Franklin Mars, a vorbit despre abordarea vieții private.

„Timp de 99% din istoria noastră, am ales să nu fim în ochii publicului și ne-am dorit foarte mult ca mărcile noastre să atragă consumatorii. Și totuși, vremurile s-au schimbat. Consumatorii vor să știe mai multe nu numai despre mărcile pe care le cumpără, ci și oamenii care se află în spatele lor”, a spus el pentru Insider în 2018.

Ike Perlmutter

Isaac Perlmutter, sau Ike, în vârstă de 80 de ani, a devenit CEO al companiei Marvel Comics în 2005 și a fost responsabil pentru vânzarea sa către Disney, în 2009, în schimbul sumei de 4 miliarde de dolari. Averea sa netă este de 3,9 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Perlmutter este rar observat în public. În martie 2023, a fost raportat că Perlmutter a fost plecat la Disney, ca parte a măsurilor de reducere a costurilor companiei. Curând după aceea, el a spus într-un interviu rar pentru The Wall Street Journal că a fost concediat de Disney.

„Nu am nicio îndoială că încetarea contractului meu a fost din cauza diferențelor fundamentale în afaceri, între gândirea mea și conducerea Disney, pentru că mie îmi pasă de rentabilitatea investiției. Tot ce vorbesc ei este box office, box office. Îmi pasă de rezultatul final. Nu-mi pasă cât de mare este box office-ul. Doar oamenii de la Hollywood vorbesc despre box office”, a spus Perlmutter, la acea vreme.

Familia Reimann

Una dintre cele mai bogate familii din Germania, familia Reimann, se află în spatele conglomeratului JAB Holding Company, care deține acum mărci precum Krispy Kreme, Panera și Peet's Coffee.

Printre membrii familiei se numără frații Wolfgang Reimann, Matthias Reimann-Andersen, Renate Reimann-Hass și Stefan Reimann-Andersen, care au fiecare o avere netă de 5,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Istoria familiei în afaceri datează din anii 1800, când chimistul Ludwig Reimann sa alăturat lui Johann A. Benckiser la Benckiser, o companie germană de producție chimică și industrială. Reimann s-a căsătorit cu fiica lui Benckiser și, de-a lungul anilor, partea familiei lui Reimann a extins afacerea, pentru a include bunuri de larg consum.

Deși, în general, au evitat lumina reflectoarelor, familia Reimann a apătut în presă în 2019, când au donat 10 milioane de euro unor organizații de caritate, după ce au descoperit istoria nazistă a familiei lor.

Albert Reimann Sr. și Albert Reimann Jr. au fost primii susținători ai partidului nazist, a raportat la acea vreme ziarul german Bild, iar cei doi au folosit civili ruși și prizonieri de război francezi ca muncitori forțați, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Frații Wertheimer

Alain și Gérard Wertheimer, ambii în vârstă de 70 de ani, sunt proprietari de a treia generație ai Chanel.

Bunicul lor, Pierre Wertheimer, a încheiat o înțelegere cu Gabrielle „Coco” Chanel, în 1924, cu privire la parfumurile acum emblematice. De acolo, s-a născut nouă entitate corporativă, Parfums Chanel. Wertheimer avea să producă celebrul parfum No. 5 în fabrica sa, în schimbul unui procent din companie. În 1954, a preluat controlul deplin al companiei.

Alain și Gérard au moștenit compania când tatăl lor, Jacques Wertheimer, a murit în 1996. Alain este președintele Chanel, în timp ce Gérard conduce divizia de ceasuri a companiei. Frații au fiecare o avere de 32,6 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

The New York Times i-a numit pe frați „cei mai liniștiți miliardari ai modei”. Într-un interviu rar, Gérard a spus pentru Times în 2002 despre alegerea lor:

„Este vorba despre Coco Chanel. Este despre Karl. Este vorba despre toți cei care lucrează și creează la Chanel. Nu este vorba despre Wertheimers”, a spus el atunci, referindu-se la Karl Lagerfeld, fostul director de creație al casei de modă.

În același articol, Times a raportat că frații nu au participat niciodată la deschiderea unui magazin Chanel și că, dacă mergeau la o prezentare de modă Chanel, stăteau așezați pe al treilea sau al patrulea rând.