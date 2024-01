Mai multe companii, date în judecată din motive puerile, cum ar fi „drăgălășenia” decorațiunilor de pe bomboanele de ciocolată

Mai multe companii au fost date recent în judecată din motive puerile, cum ar fi „drăgălășenia” decorațiunilor de pe ambalaj, care nu se regăsesc și în interiorul acestuia.

Octombrie aduce, de obicei, o cavalcadă de bomboane cu tematică de Halloween, care evocă lilieci, dovleci sau fantome pentru smecheri și amatorii de zahăr. Dar un nou proces susține că, pentru compania Hershey, există o linie fină între un deliciu de Halloween decorat încântător și o bucată inestetică de ciocolată și unt de arahide.

Sunt examinate mai multe dintre produsele cu tematică Reese's Peanut Butter de la Hershey, care sunt anunţate în ambalajul lor pentru a conţine modele decorative sculptate în forme de ciocolată: o faţă zâmbitoare, ochii şi gura unei fantome sau şireturile unei mingi de fotbal.

Cynthia Kelly a crezut că asta va primi atunci când a cumpărat un dovleac cu unt de arahide Reese, după ce a observat ambalajul acestuia, cu o sculptură „drăguță”, lângă casele dintr-un supermarket.

Dar bomboanele de ciocolată nu conțin acele decorațiuni, se spune în proces, care adaugă că ambalajele au indus în eroare cumpărătorii precum Kelly, care se așteptau la modelele pentru deliciile lor cu tematică de Halloween.

Todd Scott, un purtător de cuvânt al Hershey, a declarat pentru The Washington Post că firma nu comentează cu privire la litigiile în curs.

Acțiunea colectivă, depusă joi la tribunalul districtual din Florida, acuză Hershey că folosește ambalaje care promovează în mod fals decorațiuni pentru produsele sale Reese. Citează experiența lui Kelly și numeroase videoclipuri YouTube de la consumatori și recenzori de produse alimentare care își exprimă dezamăgirea față de ciocolatele nedecorate de la Reese.

„Aceasta este o păcăleală, nu este un răsfăț”, spune un recenzent, ținând în înveliș o ciocolată albă a lui Reese, care arată o fantomă albă cu ochi sculptați și o gură.

Lunga listă a companiilor date în judecată din motivele similare

Hershey se alătură unei lungi liste de companii alimentare care s-au confruntat cu procese în ultimii ani pentru publicitatea produselor lor - cu rezultate mixte. În 2022, o acțiune colectivă l-a acuzat pe Burger King că și-a prezentat în mod înșelător burgerii Whopper în reclame ca fiind mai mari decât erau în viața reală. Kellogg s-a confruntat cu mai multe procese, susținând că a făcut publicitate în mod fals pentru conținutul de căpșuni din Pop-Tarts cu căpșuni. Clienții au dat, de asemenea, în judecată pentru comercializarea pizza mexicană de la Taco Bell, limonadă cu fructe de dragon de mango de la Starbucks, bastoanele de mozzarella TGI Friday și băuturile energizante Red Bull.

Cauzele împotriva Taco Bell și Kellogg au fost respinse, în timp ce procesele Starbucks și Burger King sunt în desfășurare. Cazurile Red Bull și TGI Friday au ajuns la un acord. Avocatul lui Kelly, Anthony John Russo Jr., a reprezentat reclamanții în procesele împotriva Taco Bell și Burger King.

„Situațiile mici – ceea ce unii ar considera a fi o situație mică ca aceasta – ar putea duce la un comportament neîngrădit din partea marilor corporații”, a declarat anterior Russo pentru The Post of the Burger King.

Procesul împotriva Hershey acuză compania că înșală clienții și susține că ambalajul înșelător este o încercare de a crește vânzările. Versiunile anterioare ale ambalajelor pentru bomboane de aceeași formă ale lui Reese le-au afișat cu acuratețe cu suprafețe simple, nedecorate și fără desene sculptate, conform procesului, iar ambalajul s-a schimbat doar între doi și trei ani în urmă.

Kelly nu și-ar fi cumpărat dovleacul de ciocolată al lui Reese dacă nu pentru modelele atrăgătoare, se arată în proces. De asemenea, trimite la o duzină de videoclipuri YouTube cu alți consumatori care împărtășesc dezamăgirea lui Kelly. Un videoclip remarcă faptul că textul mic de pe ambalajul lui Reese pare să descrie decorațiunile sculptate pe bomboane de ciocolată ca o „sugestie de decorare”. Un alt videoclip numește dovleacul de ciocolată al lui Reese nedecorat „deformat” și „fără chip”.

„Sunt uluit”, spune un altul, înainte de a lua o gură de ciocolată. „Și cel mai enervant lucru la asta este că este destul de drăguț”.