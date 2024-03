MADR alimentează săptămâna asta conturile fermierilor care cultivează legume în spații protejate

Legumicultorii înscrişi pentru ajutorul de minimis acordat pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate în perioada de extrasezon vor primi banii în această săptămână.

Potrivit ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, până în prezent au fost efectuate plăţi de peste 76 de milioane de lei.

"MADR, prin direcţiile agricole judeţene, a început deja efectuarea plăţilor în cadrul Programului pentru legume cultivate în spaţii protejate, astfel că, până la această dată, a fost plătită suma de 76,18 milioane de lei pentru aproximativ 15.395 de beneficiari ai programului. Plăţile vor continua în această săptămână, astfel încât toţi cei 19.076 de fermieri eligibili din toate judeţele ţării să încaseze sprijinul financiar", se arată în comunicatul MADR.

Cei mai mulţi aplicanţi ai Programului se regăsesc în judeţele Olt (7.111), Galaţi (5.170), Giurgiu (1.617), Dolj (1.011) şi Buzău (818).

Legumicultorii vor primi 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar pentru cultivarea de tomate, ardei, castraveţi, fasole verde, salată, spanac sau ceapă verde în spaţii protejate.

România este a cincea ţară din Europa după suprafaţa utilizată în agricultură, cu 13,5 milioane de hectare, conform ultimelor date ale Eurostat. Cu toate acestea însă producţia internă acoperă cerinţele de consum ale locuitorilor doar în cazul a şase produse agroalimentare, potrivit unui studiu al Institutului Naţional de Statistică.

Este vorba despre cereale ( grad de autosuficienţă de 155,6%), grâu şi secară (grad de autosuficienţă de 165,2%), porumb (grad de autosuficienţă de 151,2%), alte cereale (grad de autosuficienţă de 162%), varză (grad de autosuficienţă de 100,5%) şi carne de oaie şi capră (grad de autosuficienţă de 112,2%).

Potrivit datelor INS, România a ajuns să producă doar 55,3% din necesarul de consum de carne de porc, în condiţiile în care din 2017 pe teritoriul ţării există focare de pestă porcină africană.

Dintre legume şi leguminoase boabe, România produce mai mult decât consumă doar varză. În rest, avem deficite cuprinse între 29,6% la tomate la 0,1% la pepeni. Mai exact, gradul de autosuficienţă este de:

- 70,4% la tomate vs 73,9% în 2015

- 79,65 la ceapă uscată vs 82,5% în 2015

- 70,5% la rădăcinoase vs 73,7% în 2015

- 77,2% la diverse legume vs 85,2% în 2015

- 90,9% la pepeni vs 95,1% în 2015

- 75,8% la leguminoase boabe vs 80% la leguminoase boabe