Linia dintre patriotismul economic și îngroparea economiei: „În multe supermarketuri există mai mulți producători români decât în piață”| ANALIZǍ

Candidatul la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat o inițiativă pentru boicotarea marilor magazine, sub pretextul patriotismului economic. În realitate însă, tema este folosită electoral, în contextul în care rezonează cu o mare parte a electoratului, iar datele reale îl contrazic.

Potrivit sociologului Ionaș Vladimir, boicotul este folosit de Călin Georgescu în contextul alegerilor, cu patriotismul economic rezonând o mare parte a electoratului. În același timp, este o temă care nu poate fi atinsă de toți candidații.

„Cine îi creează domnului Georgescu temele pe care să le abordeze, cei care i le scot în evidență au identificat foarte bine această temă și s-au legat de ea mai ales că poți îmbrăca o astfel de tentă patriotică, să îi dai o tentă suveranistă, mai exact”, a explicat pentru „Adevărul” Ionaș Vladimir.

Patriotismul economic a fost folosit de-a lungul anilor atât de actualul premier, Marcel Ciolacu, cât și de alți foști premieri, Nicolae Ciucă sau Victor Ponta, dar și de fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea. În contextul actualei curse prezidențiale, tema nu poate fi abordată și de alți candidați. "Nu mi se pare ceva care să poată fi îmbrățișat de orice alt candidat, adică nu ar putea domnul Crin Antonescu sau Nicușor Dan și să fie la fel de bine primită. E foarte bine analizată și calculată de cei care îl învață cum să preia anumite teme. E o temă care rezonează cu o mare parte a electoratului român”, a mai punctat sociologul Ionaș Vladimir.

Sociologul admite însă că Georgescu duce tema la extrem, „pentru că a împrumutat o temă care este la ordinea zilei în multe dintre statele europene, dar care are legătură cu prețul, a împrumutat-o și a îmbrăcat-o în ceva care să îi convină”.

„Până la urmă nimeni nu se gândește, o parte produselor sunt sau nu din România șamd. Nimeni nu se gândește că angajații acelor companii sunt români. Despre profituri și despre modul în care multe dintre multinaționale își scot profiturile mai mici taxând firmele mamă e o discuție care se poartă în toate statele lumii. Dar de aici până la a vorbi despre boicot(...) Păi, dacă ne uităm, în multe dintre supermarketuri există mai mulți producători români decât există în piață”, a mai explicat Ionaș Vladimir.

Boicotul lui Călin Georgescu, fără șanse reale

În același timp, analistul economic Bogdan Glăvan a punctat că inițiativa lui Călin Georgescu nu are șanse reale de reușită. „Nu va exista niciun efect. Pe termen scurt e total neinteresant. E interesant pe termen lung. Pe termen scurt e posibil orice și vedem că, chiar comerțul are un caracter ciclic. Nu se compară cu luna ianuarie. (...) Faptul că lumea nu se duce astăzi la supermarket nu are nicio importanță. Cât poate să dureze boicotul alimentar? De unde o să cumpere lumea mărfuri, din piață? În piață nu există produsele care sunt în supermarket, iar la colțul blocului sunt mai scumpe”, a explicat Bogdan Glăvan.

Potrivit datelor publicate pe pagina Ministerului de Finanțe, marile lanțuri de magazine au raportat pe anul 2023, atât profitul, cât și cifrele de afaceri și numărul de angajați. Cele mai mari cifre au fost raportate de Lidl Discount, 1.078.382.276 de lei profit și o cifră de afaceri de 21.767.076.278 de lei. Compania are și peste 11 mii de angajați. Pe ultimul loc s-a clasat Auchan, cu un profit de 86.738.368de lei, la o cifră de afaceri de 7.255.097.289de lei și peste 7 mii de angajați.