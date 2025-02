Îți lipsesc ani de contribuții la pensii, deși ți s-au reținut din salariu? Cum îți poți recupera drepturile

Deși reținerea și nepata contribuțiilor pentru pensii este sancționată cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă, sunt multe situații în care cetățenii află la momentul pensionării că le lipsesc luni sau chiar ani din vechimea contributivă.

Pentru a nu descoperi acest lucru în ultimul moment, angajații pot depune cereri online la CNPP pentru a afla care sunt perioadele în care au cotizat sau pot depune cerere fizică la sediul Casei de pensii unde își au domiciliul, iar angajații le vor elibera pe loc tabelul cu contribuțiile.

În cazul în care descoperă că le lipsesc luni sau ani din vechime, românii pot apela la avocați pentru a cere în instanță recuperarea drepturilor reținute, după cum au declarat specialiștii consultați de „Adevărul”. Dovezi pot fi fie fluturașii de salariu (în cazul în care acestea mai există), fie contractele de muncă sau actele adiționale încheiate ulterior.

„Din păcate, încă mai există cazuri de angajatori care nu virează contribuțiile de pensie la stat, iar mulți români află despre această problemă prea târziu, fie când fac cererea de pensionare, fie când verifică online stagiul de cotizare. În astfel de cazuri, recuperarea sumelor restante sau corectarea situației devine un proces complicat și de lungă durată. Recomandarea noastră este ca angajații să își verifice periodic contribuțiile, fie online, fie solicitând un extras de la Casa de Pensii, și să acționeze din timp dacă observă nereguli. O intervenție rapidă, cu ajutorul unui avocat sau prin sesizarea autorităților competente, poate face diferența între o soluționare eficientă și o problemă dificil de remediat. Răspunsuri utile la situațiile românilor poate oferi, în mod gratuit, și chatbotul juridic Lawren.ai, un ghid juridic complet pentru numeroase cazuri”, a declarat pentru „Adevărul” avocatul Victor Buju, partener fondator al societății de avocatură Buju, Stanciu și Asociații.

Acesta a explicat că angajatorul are obligația legală de a reține și de a vira contribuțiile de pensii (CAS) către stat, iar neîndeplinirea acestei obligații poate atrage sancțiuni severe conform legislației fiscale și penale.

„Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, art. 6¹ alin. (1) stabilește că reținerea și neplata contribuțiilor sociale în termen de 60 de zile de la scadență reprezintă infracțiune, pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Aceeași lege sancționează și „încasarea și neplata” sau „nereținerea” contribuțiilor, evidențiind importanța achitării la timp a obligațiilor fiscale”, a adăugat avocatul.

Perioadele în care nu s-au virat banii se pun la vechime, dar pensia e mai mică

Și noua lege a pensiilor, Legea nr. 360/2023, recunoaște la art. 16 alin. (1) ca stagiu de cotizare perioadele pentru care asigurații datorează contribuții, chiar dacă angajatorul nu le-a virat efectiv.

„Cu toate acestea, valoarea efectivă a pensiei depinde de sumele plătite în mod real în conturile de asigurări sociale. Dacă angajatorul nu a virat contribuțiile, viitoarea pensie poate fi mai mică decât suma meritată în mod normal”, a declarat Buju pentru „Adevărul”.

Consecința practică ale neplății contribuțiilor către sistemul public de pensii este scăderea punctajului de pensie.

„Sistemul de pensii din România funcționează pe baza contribuțiilor efectiv plătite. Chiar dacă un angajat figurează cu un contract de muncă valid și cu reținerea sumelor pe fluturașul de salariu, lipsa viramentelor reduce punctajul folosit la calculul pensiei”, a explicat specialistul.

„Mulți află de problemă doar când fac cererea de pensionare sau când verifică online stagiul de cotizare. În acele momente, recuperarea sumelor sau corectarea situației devine adesea complicată și consumatoare de timp”, a adăugat el.

Pași de urmat dacă descoperiți nereguli la plata CAS

▪ Verificați din timp situația contribuțiilor: Acest lucru se poate face fie online (pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) vă puteți crea un cont pentru a consulta istoricul plăților), fie fizic, prin depunerea unei cereri la Casa de Pensii Județeană sau la Casa de Pensii a Municipiului București, pentru a obține un extras oficial al contribuțiilor.

▪ Puteți sesiza ANAF: Dacă aveți dovada (fluturaș de salariu, contract de muncă etc.) că v-au fost reținute contribuțiile, dar aceste sume nu apar ca fiind înregistrate la CNPP, este recomandat să notificați ANAF. Agenția Națională de Administrare Fiscală poate iniția proceduri de recuperare a sumelor restante.

▪ Acțiune în instanță: În cazul în care statul nu poate sau nu reușește să recupereze contribuțiile datorate sau dacă întâmpinați dificultăți în recunoașterea stagiului de cotizare, acțiunea în instanță împotriva angajatorului este o opțiune. Baza legală poate fi constituită din contractul individual de muncă și actele adiționale care dovedesc reținerea contribuțiilor.

Posibile modificări legislative pentru prevenirea neplății contribuțiilor

Deși legislația actuală sancționează angajatorii care nu virează contribuțiile, practica demonstrează că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a proteja angajații de bună-credință.

„Printre propunerile frecvent menționate în spațiul public și de către specialiști se numără condiționarea accesului la achiziții publice. Adică firmele care participă la licitații sau solicită contracte cu statul să facă dovada plății la zi a contribuțiilor sociale pentru angajați. Acest lucru ar crește disciplina fiscală în rândul firmelor și ar asigura un tratament corect față de angajați.

O altă măsură ar fi limitarea accesului la finanțăr guvernamentale. Introducerea unei condiții obligatorii de certificare că toate contribuțiile sociale sunt achitate integral pentru a putea beneficia de fonduri guvernamentale sau europene ar responsabiliza angajatorii și ar reduce riscul de nevirare a CAS, protejând totodată drepturile angajaților la pensie”, a declarat avocatul pentru „Adevărul”.

Cât de mult costă o lună de vechime

Legea permite contribuabililor care le lipsește vechime să „cumpere” până la 6 ani prin încheierea unui contract de asigurare cu casa teritorială de pensii.

O lună de vechime înseamnă însă plata a 25% din salariul minim brut pe țară, care de la 1 ianuarie este de 4.050 lei, adică o contribuție de 1.012,5 lei lunar. Astfel pentru un singur an cetățeanul ar plăti 12.150 de lei.

Spre exemplu, o persoană care vrea să se pensioneze anticipat trebuie să aibă 35 de ani de contributivitate sau 40 de ani în cîmpul muncii, perioadă care include și perioadele asimilate precum armate sau facultatea la zi, dar și perioadele necontributive.

Dacă persoana care vrea să se pensioneze anticipat în acest an are doar 34 de ani de contributivitate, fie amână cu încă un an pensionarea anticipată, fie plătește cei peste 12.000 de lei prin contract de asigurare cu casa de pensii.