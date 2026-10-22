Instalație de hidrogen verde nefuncțională, după plăți de 58,3 milioane de lei. Ce a constatat Ministerul Energiei la un proiect PNRR din Bihor

Proiectul Tehnomir SRL pentru producția de hidrogen verde, finanțat prin PNRR, ridică întrebări privind stadiul implementării și plățile efectuate. Ministerul Energiei a constatat, în urma unei vizite de monitorizare, că instalația din localitatea Avram Iancu, județul Bihor, era complet nefuncțională, deși termenul contractual de finalizare fusese depășit.

Au fost achitate peste 58 de milioane de lei în cereri de plată Foto: Shutterstock

Situația cererilor de plată indică achitarea a peste 58 de milioane de lei, în timp ce raportul consemnează că beneficiarul nu a putut demonstra instalarea electrolizoarelor și atingerea principalului indicator tehnic al proiectului, potrivit informațiilor obţinute de „Adevărul”.

Proiectul „Noi capacități pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză”, derulat de Tehnomir SRL în baza contractului de finanțare nr. 320 din 19 iunie 2024, prevedea o investiție cu o capacitate de 15 MWe și electrolizoare cu o capacitate de producție de 9,06 MW H2 out. Cantitatea estimată de hidrogen verde era de 537,17 tone anual.

Termenul de finalizare stabilit prin contract era 31 august 2026, au declarat surse avizate pentru „Adevărul”. La vizita de monitorizare efectuată de reprezentanții Ministerului Energiei la 28 septembrie 2026, instalația nu era asamblată, interconectată și conectată la rețeaua electrică. Raportul o descrie drept „complet nefuncțională” și arată că echipamentele nu erau pregătite să genereze fluxul tehnologic necesar producției.

Echipamente livrate, dar instalație nefuncțională

Potrivit raportului, pe amplasament se aflau șase electrolizoare, un purificator, o stație de filtrare a apei, transformatoare, unități de stocare și containere aferente electrolizoarelor. Echipamentele erau dezasamblate, iar instalația nu era funcțională.

Documentul consemnează că nu fuseseră realizate lucrările necesare pentru interconectarea modulelor. Conductele de alimentare cu apă demineralizată și cele de evacuare a hidrogenului și oxigenului erau inexistente sau doar debitate, fără a fi sudate ori cuplate.

Sistemul electric și cel de automatizare nu erau montate integral. Cablurile de forță și de semnal nu erau trase către tablourile electrice, paturile de cablu erau instalate parțial, iar sistemul central de automatizare PLC/SCADA nu era conectat la senzori. Nu erau finalizate nici conexiunile la sursa de energie electrică, la rețeaua de apă tehnologică și la sistemul de răcire.

Indicatorul privind capacitatea instalată a electrolizoarelor pentru producția de hidrogen, de 9,06 MW H2 out, figura cu o realizare de zero la momentul monitorizării.

Beneficiarul nu a putut prezenta certificate de recepție care să ateste instalarea electrolizoarelor cu o capacitate totală de cel puțin 9,06 MW H2 out. Raportul precizează că aceste documente sunt obligatorii pentru demonstrarea îndeplinirii indicatorului asumat prin contractul de finanțare.

Peste 58 de milioane de lei în cereri de plată achitate

Situația cererilor de plată transmisă redacției arată că trei cereri au fost achitate, în valoare cumulată de 58.345.702,78 lei.

CT1: 7.836.116,86 lei;

CT2: 25.181.701,64 lei;

CT3: 25.327.884,28 lei.

Alte două cereri figurează ca neplătite:

CT4: 20.000.000 de lei;

CT5: 15.465,86 lei.

Valoarea cumulată a cererilor neplătite este de 20.015.465,86 lei.

Raportul de monitorizare nu detaliază valoarea totală a contractului de furnizare, sumele decontate prin fiecare cerere de plată și nici situația plăților în raport cu stadiul fizic al investiției.

Raportul consemnează că un comunicat de presă privind finalizarea proiectului a fost publicat pe site-ul national.ro la 28 august 2026, cu trei zile înainte de termenul contractual de 31 august.

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La vizita de monitorizare din 28 septembrie 2026, reprezentanții Ministerului Energiei au constatat că instalația nu era asamblată, interconectată sau conectată la rețeaua electrică și că nu putea funcționa.

Certificat de racordare pentru consum

Beneficiarul a obținut la 31 august 2026 certificatul de racordare nr. 6020260718064 pentru locul de consum și producere aferent proiectului. Documentul se referă la etapa 1, „doar consum”, și prevede o putere maximă simultană ce poate fi absorbită din rețea de 4,2 MW, fără injecție de putere activă în rețea.

Raportul menționează că beneficiarul a adus pe amplasament patru generatoare, fiecare cu o putere declarată de 2,5 MW, despre care a susținut că vor asigura surplusul de energie necesar funcționării instalației de hidrogen.

Documentul de monitorizare nu precizează tipul generatoarelor și nici sursa de energie utilizată de acestea.

Contractul privind deșeurile, încărcat după vizita de monitorizare

În ceea ce privește respectarea principiului DNSH — „a nu prejudicia în mod semnificativ” obiectivele de mediu — raportul menționează un contract de predare-primire a deșeurilor nr. 1030826, datat 3 august 2026 și încheiat între Tehnomir SRL și SC ENSYS RENEWABLE SOLUTION SA.

Potrivit documentului, contractul nu a putut fi pus la dispoziția echipei de monitorizare în timpul vizitei. Reprezentanții Tehnomir SRL l-au încărcat pe platforma PNRR la 2 octombrie 2026, după vizita de monitorizare.

Tehnomir SRL este beneficiarul finanțării, iar contractul privind deșeurile este încheiat cu SC ENSYS RENEWABLE SOLUTION SA. Relația dintre cele două societăți, inclusiv acționariatul și reprezentarea legală la data semnării contractului, poate fi verificată în documentele Registrului Comerțului.

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Raportul consemnează lipsa măsurilor corective

Raportul Ministerului Energiei arată că termenul de finalizare a proiectului, 31 august 2026, fusese depășit și că instalația de producere a hidrogenului era complet nefuncțională.

Documentul menționează că stadiul de realizare nu asigura finalizarea proiectului în perioada stabilită. În același timp, la rubrica privind măsurile corective este înscris „Nu e cazul”, iar secțiunea referitoare la temele orizontale indică faptul că acestea sunt îndeplinite.

În raport apare și mențiunea „Stadiul lucrărilor corespunde Contractului de finanțare nr. 320/19.06.2024”, deși în alte secțiuni sunt descrise echipamente nemontate, lipsa interconectărilor și nefuncționalitatea instalației.

Data vizitei de monitorizare este indicată în cea mai mare parte a documentului ca fiind 28 septembrie 2026. În secțiunea privind punctele de acțiune și recomandările apare însă data de 29 septembrie 2026.

Raportul a fost întocmit de consilierul Ionuț Octavian Dudău și de șeful de serviciu Dănuț Sorin Popescu și a fost avizat de directorul D.M.T.A.S., Catrinel Carmen Muscalu.

În lista documentelor verificate la fața locului, raportul menționează un contract de furnizare încheiat la 15 ianuarie 2025 între Tehnomir SRL și KPIMOBILIEN LLC.

Sunt enumerate și patru procese-verbale de predare-primire a bunurilor, datate 26 noiembrie 2025, 17 aprilie 2026, 23 iulie 2026 și 24 august 2026.