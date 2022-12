În 2023, românii vor cumpăra mai mult produse de bază din cauza crizei economice

În ultimii trei ani, comportamentul consumatorului a suferit modificări ca urmare a contextului – pandemie, război, criză economică - și se va adapta și în 2023 contextului economic.

În timpul și imediat după perioada pandemiei, consumatorul tânăr, în mod special, a migrat către online, dar imediat ce s-a renunțat la restricții, toate centrele comerciale au revenit, treptat, la traficul anterior.

Cât privește criza economică, aceasta este, în primul rând, resimțită de consumator, ceea ce se traduce în scăderea vânzărilor de produse de orice fel. O altă consecință se răsfrânge asupra lanțului de distribuție, care suferă de lipsa materiei prime. Se adaugă aici costuri crescute de producție și lipsa personalului, ceea ce duce la creșterea continuă a prețurilor. Este un cerc vicios ce schimbă obceiurile de cumpărare, mutând focusul pe satisfacerea nevoilor de bază.

„Consumatorul a devenit fidel promoțiilor brandurilor ce au produse la prețuri accesibile și pare că încearcă să cumpere mai ales din proximitate, astfel evitând și consumul de combustibil. Reclamele sunt o sursă de informare asupra prețurilor și disponibilității anumitor sortimente de produse. Perioada este propice și cumpărăturilor sezoniere, pentru Sărbători, însă, din Ianuarie, ne așteptăm ca oamenii să se concentreze pe produsele de bază mai mult decât în tot restul anului”, spune Laurențiu Jiga, fondator Brand Management, jucător pe piața publicității indoor.

Deși comportamentele de cumpărare sunt destul de previzibile, având în vedere contextul, România este o piață atipică de publicitate indoor. Țara noastră are un avantaj considerabil față de piețele din împrejurimi și nu numai. Piața de indoor advertising de la noi se remarcă prin diversitatea modalităților de expunere a mesajelor, prin posibilitatea de a transforma o campanie de afișaj într-una virală dar și prin capacitatea de a combina expunerea clasică cu cea digitală.

Între consumator și reclamă

În ceea ce privește piața de OOH (out of home advertising), 2021 a fost anul în care și-a revenit după o perioadă cu restricții continue de mobilitate (2020, pandemie). Segmentul a înregistrat anul trecut venituri de 30 de milioane de euro, cu 23% mai mult decât în anul anterior, reprezentând 5% din totalul pieței de media, potrivit Media Fact Book 2022, singurul raport de analiză a pieței românești de media și publicitate, ghid editat anual de agenția Initiative.

Pentru 2022, creșterea totală a fost estimată la 6% (+20% piața de OOH), cu accent pe zona de digital. Prognoza a fost făcută păstrând ca reper mediul economic instabil, inflația galopantă și puterea de cumpărare a populației.

Estimarea s-a confirmat, chiar dacă a doua parte a anului a fost mai puțin fructuoasă decât prima. Însă brandurile sunt mai prudente în a aloca bugetele de marketing. Dacă numărul de clienți indoor advertising a crescut în 2022, media bugetelor a fost mai mică decât în trecut.

„Se accentuează comportamentul de tip văzând și făcând. Advertiserii sunt precauți și iau decizii de ultim moment, ceea ce ne provoacă în a găsi soluții cât mai eficiente pentru implementarea campaniilor pe ultima sută de metri. Nu e ușor dar ne place pentru că ne ține în priză”, explică fondatorul Brand Management.

În ce privește acest segment al pieții, în 2022 accentul a picat pe combinarea expunerii clasice cu cea digitală, iar interacțiunea cu consumatorul final din zona de shopping a fost susținută de mixul de media creat de fiecare brand în parte. În această ecuație, afișajul indoor își păstrează importanța și eficiența datorită expunerii mesajului în zona în care consumatorul ia decizia de cumpărare, completând celelalte canale de comunicare precum: TV-ul, internetul, radioul, etc.

„Web advertising și publicitatea indoor sunt cele mai eficiente canale de comunicare pentru cei ce urmăresc să obțină o mai bună conștientizare a brandului și, în același timp, vânzări imediate în online și offline. Celelalte canale media sunt folosite mai ales de către brandurile care doresc o popularizare în masă a ceea ce oferă”, arată Jiga.

Categoriile care contribuie la menținerea pieței de media pe un trend pozitiv sunt, potrivit Media fact Book 2022, betting, e-commerce, retail, construcții și financiare. FMCG, sănătatea și industria auto vor înregistra creșteri mai mici din cauza costurilor de aprovizionare și a inflației generale.

Digitalizarea, sustenabilitatea și inflația

Dacă la capitolul indoor advertising România este fruntașă, în ce privește alte tendințe pe val la nivel global, România abia acum începe să se alinieze și ea încet, dar sigur. Digitalizare si sustenabilitate sunt doua concepte la ordinea zilei in fiecare companie zilele acestea, fie că vorbim de corporatii sau IMM-uri.

„În ultimele șase luni am început digitalizarea proceselor companiei noastre astfel încât să ne putem integra cu clienții și furnizorii nostri, ușurând tuturor munca de zi cu zi. În plus, prin aplicația pe care o dezvoltăm, ne dorim să punem la dispoziția brandurilor interesate de comunicarea în indoor date demografice care să le ajute la selecția de spații de expunere alegând cu precizie profilul consumatorilor din mediul urban și mixul de locații în care aceștia pot fi întâlniți. Avem în plan lansarea acestei aplicatii în cursul anului 2023 și credem cu tărie că va fi un instrument de mare folos pentru marketerii din toate industriile ce își doresc o comunicare cât mai aprope de consumatorul final, pentru a crește vânzările”, spune Laurențiu Jiga.

Celălat subiect fierbinte, sustenabilitatea, câștigă și el teren. „Sustenabilitatea este un subiect de care ne ocupăm deja de mai bine de un an. Birourile noastre sunt alimentate cu energie solară și, in plus, am schimbat deja o mare parte dintre panourile pe care le folosim. Le-am refăcut folosind materiale reciclate și reciclabile, iar iluminatul lor este acum exclusiv pe bază de LED-uri profesionale, având un consum cu aproximativ 40% mai mic față de varianta precedentă”, încheie fondatorul Brand Management.