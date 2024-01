Impozitarea pe bacșiș, un eșec în 2023: Suma colectată a fost doar o treime din estimările Guvernului

Acum un an, Executivul a introdus o nouă impozitare pentru banii primiți sub formă de bacșiș, prin care se estima că se vor colecta 95 de milioane de lei, însă suma reală nu se ridică la așteptări.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, de la începutul anului 2023 până în luna noiembrie, statul a colectat o sumă de doar 26 de milioane de lei prin intermediul noii impozitări pe bacșiș.

În primele șase luni ale anului 2023, statul a colectat doar 6 milioane de lei. Jumătate din această sumă provenea însă de la impozitele plătite de restaurantele și barurile din București, iar cele mai mici taxe au fost încasate de unitățiile HoReCa din județele Vaslui, Sălaj și Tulcea.

Impozitarea bacșișului a fost setată la 10% din suma încasată de restaurante sau baruri, iar Executivul a decis să impună aplicarea acesteia încă de la finele anului trecut, începând cu anul 2023, iar astfel, de la data de 1 ianuarie 2023, firmele au fost obligate să facă modificări majore la bonurile lor fiscale și să evidențieze distinct pe bon sau pe notă de plată bacșișul.

Suma colectată ca urmare a introducerii acestei taxe a fost considerată venit cu reținere la sursă, iar odată ce este plătită, banii sunt distribuiți atât spre angajator cât și spre angajați.

În plus, deși legea susținea că nerespectarea acestor reguli duce la aplicarea de amenzi contravenționale cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, majoritatea restaurantelor și a barurilor încă nu au făcut modificările necesare pentru a acita acesta sume, în special când bacșișul este plătit cash. Atunci când această sumă este achitată cu cardul, nota de plată menționează clar care este suma achitată pentru serviciul prestat, și care este suma aferentă bacșișului, numit de multe ori „tips” în industria alimentară și HoReCa.

Alegerea de a introduce această taxare pe bacșiș nu a fost împărțită de toți membri Guvernului. Premierul de la acel moment, Florin Cîţu, a afirmat că este de acord cu o transparentizare a bacşişului, însă are rezerve legate de impozitarea acestuia pentru că atunci când sunt introduse taxe, efectele sunt directe şi indirecte.

Întrebat despre o propunere lansată de reprezentanţii HoReCa privind impozitarea bacşişului cu 10%, măsură care ar aduce la buget 95 milioane de lei într-un an, premierul a transmis: „Aş vrea să discut acest lucru şi cu cei care primesc bacşişul, să văd dacă ei sunt de acord. Eu ştiu această măsură, am mai văzut-o. Sunt de acord cu a avea o transparentizare a bacşişului, dar cu impozitarea, ştiţi foarte bine că am rezerve de fiecare dată. Când introducem taxe, efectele sunt directe şi indirecte şi, până la urmă, aş vrea să ştiu care este impactul indirect şi asta nu îmi spune nimeni deocamdată şi aş vrea să discut cu ei despre asta”.