Cum va arăta piaţa rezidenţială post-pandemie

Referindu-ne la piaţa rezidenţială, având în vedere cererile primite pentru locuinţele în proiectul Loft Green Apartments, au fost identificate cinci trenduri care se vor menţine şi după pandemie.

1. Locuinţele vor fi independente.

Cumpărătorii vor fi acorda o importanţă mai mare independenţei vizavi de sistemele centralizate de apă, energie şi chiar de hrană. Astfel, locuinţele vor fi echipate cu sisteme de filtrare a apei şi a aerului, dar şi cu facilităţi care să permit lucrul de acasă.

2. Schimbarea focusului cumpărătorilor de locuinţe către afara oraşului, în detrimentul locuinţelor din interiorul oraşului.

Cea mai mare parte a cererii pentru locuintele din Loft Green Apartments vin din partea celor care deja detin un apartament in interiorul orasului. Principala motivatie a schimbarii focusului spre locuintele in afara orasului sunt dorinta de a locui intr-un loc aerisit, construit cu responsabilitate pentru mediu, dar si pentru bugetul cumparatorilor, dar care sa le ofere toate facilitatile pe care le-ar putea avea in oras.

3. Criza legată de climă poate fi rezolvată prin bani alocaţi pentru încurajarea construcţiei şi achiziţiei de locuinţe ”verzi”.

În prezent, sunt foarte mulţi bani pentru contracararea efectelor pandemiei. Aceşti bani vor fi reorientaţi către facilităţi şi stimulente pentru construcţiile verzi. Vedem deja in orase din Romania, facilitati oferite dezvoltatorilor de proiecte verzi, ceea ce este un stimulent important pentru investitori. La Loft Green Apartments si in toate proiecte EcoVillas suntem cu un pus inaintea acestui trend si am alocat deja sume importante pentru dezvoltarea unor proiecte prietenoase cu mediul.

4. Distanţarea socială şi împiedicarea răspândirii virusului, au transformat casele în adevărate huburi tehnologice, iar ansamblurile de locuinte in comunitati.

Studiile realizate in ultima perioada arata ca in acest an a fost consemnata o crestere a sumelor cheltuite de romani pe solutii tehnologice si mobilier pentru a se simti confortabil cand lucreaza de acasa.

Cum cel mai probabil ca in viitor lucrul de acasa se va combina cu lucrul din birou, aceste investitii vor continua, iar in tandem cu acest trend, dezvoltatorii vor aloca spatii pentru locuri in care locuitorii din ansablurile rezidentiale sa lucreze sau chiar sa aiba intalniri de afaceri.

5. Densitatea construcţiilor va fi mai redusă, asigurînd spaţii verzi mai multe şi o distanţă mai mare între imobilele din ansambluri.

Asa cum am procedat si noi, dar si alti dezvoltatori, dorinta de a oferi cat mai mult spatiu verde si locuri de petrecere a timpului cu familia in aer liber, ne-a determinat sa alocam o pondere mai mare din terenul pe care construim Loft Green Apartments pentru astfel de spatii. De asemenea, terenul este amplasat intr-o zona cu foarte multa verdeata. Aceasta tendinta credem ca o vom vedea si dupa ce Pandemia va trece.