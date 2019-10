Pe lângă un plan de afaceri bine gândit n-ar mai fi nevoie decât de ceva ingrediente, facilităţi care să-ţi sporească ţie şi echipei tale confortul. Iar pentru asta nu trebuie decât să-ţi cauţi cu atenţie un birou cu toate serviciile incluse.

În Bucureşti există astfel de spaţii cu birouri complet utilate şi amenajate în funcţie de cererea clientului.

Un exemplu de spaţiu cu birouri all inclusive este aSpace Co-working care, prin cele doua locaţii din Băneasa şi Floreasca, se ocupă de partea administrativă ca tu să te poţi concentra pe afacerea ta.

Un pachet de bază porneste de la 50 de euro pe lună pentru cei care vor doar să-şi înregistreze firma. Acestora li se pun la dispoziţie şi sala de întâlniri, adresa poştală şi accesul la sistemul de print.

Pachete mult mai generoase sunt oferite pentru 200 de euro pe lună, în cadrul cărora puteţi beneficia de un birou dedicat in open-space, cu mobilier modern, rollbox cu închidere, pază 24/7, adresă poştală, băuturi precum cafea, ceai sau apă din partea aSpace, servicii de receptie, discount pentru săli de întânire, dar şi printere şi internet de mare viteză.

Pentru birourile private tariful lunar pleaca de 590 euro, în pachet fiind incluse, pe lângă ofertele privind biroul dedicat, şi sediul social sau punctul de lucru, acces permanent şi evenimente speciale pentru membri.

aSpace pune la dispoziţia clienţilor şi o sală de conferinţe, tariful fiind de 10 euro/oră.

„Spaţiile noastre de birouri sunt perfecte pentru freelanceri şi firme mici de la două la zece persoane. Datorită relaţiilor dintre membrii comunitaţii aSpace cat şi a costurilor optimizate, am reusit să avem un grad de ocupare de 100% in locaţia din Baneasa. Acest lucru ne-a incurajat sa deschidem o noua locaţie in zona Floreasca.” a declarat pentru „Adevărul” Bogdan Mariniuc, manager şi co-fondator aSpace.

Ce avantaje îţi oferă un astfel de spaţiu

Unul dintre cele mai importante aspecte priveşte imaginea firmei. Atât pe cartea de vizită, cât şi la întâlniri cu potenţiali clienţi sau colaboratori, o adresă într-o clădire de birouri, faţă de un apartament dintr-o scară de bloc, oferă din start o altă credibilitate şi imagine companiei tale.

Un alt avantaj este legat de preţ, pentru că, în cazul unui apartament, pe lângă chirie, trebuie să iei în calcul toate utilităţile, eventual costul mobilierul şi amortizarea lui, alte cheltuieli neprevăzute, dar şi timpul pierdut de tine sau de un coleg cu administrarea acestor lucruri. În plus, cât te-ar costa să ai şi o secretară care să-ţi primească invitaţii şi să le ofere un ceai sau o cafea până ajungi şi tu? Într-un spaţiu de co-working, plăteşti o sumă fixă la început de lună şi nu mai ai nicio grijă cu privire la birou.

În ce priveşte timpul, toate activităţile care presupun întreţinerea spaţiului (instalaţii sanitare, electrice) sau consumabilele precum hârtia din imprimantă, cad în sarcina administratorului, nu a firmei care a închiriat spaţiul. Tu te poţi concentra doar pe creşterea afacerii tale.

Pe de altă parte, orice firmă care îşi doreşte să crească are nevoie de oameni talentaţi şi motivaţi. Atragerea unor astfel de oameni poate fi mult mai facilă când le oferi un mediu de lucru profesional, într-o clădire de birouri, înconjuraţi de spaţii de socializare şi relaxare, cu vecini care fac business, nu care scot căţelul la plimbare sau duc gunoiul pe casa scării.

Creşterea suprafeţei închiriate nu este o problemă într-un astfel de spaţiu. În cazul în care afacerea ta creşte şi ai nevoie de mai mulţi angajaţi şi, evident, de mai mult spaţiu, poţi închiria încă un birou sau îţi poţi muta întreaga echipă într-un birou mai mare. Deranjul este minim: firma păstrează aceeaşi adresă, doar laptopurile şi celelalte obiecte persoanele sunt mutate dintr-un birou în altul.

În plus, există zone de hot-desk care permit extinderea echipei pe termen scurt şi pot fi folosite ca variante de back-up până un birou mai mare devine disponibil.

Şi n-ai nevoie nici măcar de o secretară. Există un “community assistant” care este prezent la locaţie în orele de program şi care poate face acest lucru pentru tine. Exista săli de întâlniri care pot fi rezervate şi închiriate atunci când ai nevoie, zona de servit masa, spaţii de relaxare etc. Astfel de birouri pot fi găsite în locaţiile din Băneasa sau Floreasca (care se deschide la 15 Noiembrie).