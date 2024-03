Fotovoltaice pe biserici și centre de asistență socială, program finanțat de stat cu 250 milioane de lei

Bisericile și alte unități de cult, centrele de asistență socială și alte unități non-profit, pot beneficia de finanțare de la stat pentru instalatea panourilor fotovoltaice, a declarat Mircea Fechet.

Autorităţile publice locale din sistemul naţional de asistenţă socială, entităţi juridice non-profit şi unităţile de cult au la dispoziţie un buget de 250 de milioane de lei pentru finanţarea achiziţiei, montajului şi punerea în funcţiune de panouri fotovoltaice, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

"Am decis, astăzi, să trimit la Monitorul Oficial un nou Ghid de finanţare. De data asta e vorba de un program prin care finanţăm panouri fotovoltaice pentru propriul necesar, dar şi pentru livrarea surplusului de curent electric în reţeaua naţională pentru autorităţi publice locale din sistemul naţional de asistenţă socială, pentru entităţi juridice non-profit, pentru furnizarea de servicii sociale şi, nu în ultimul rând, pentru unităţi de cult. Am ales să lansez acest program în judeţul Bacău şi am ales să lansez acest program în comuna Măgireşti, nu doar pentru că domnul primar Câdă Ionică e un foarte bun exemplu de bună administraţie, dar mai ales pentru că aici, în comuna Măgireşti, există un astfel de centru social care are ca obiect de activitate îngrijirea persoanelor vârstnice. Obiectivul programului, aşa cum am spus mai devreme, reste reprezentat de instalarea de panouri fotovoltaice. Ne propunem să finanţăm instalaţii între 30 de kilowaţi şi 200 de kilowaţi. Bugetul pe care îl alocăm pentru acest program este de 250 de milioane de lei", a spus Fechet, în conferinţa organizată în comuna Măgireşti, din judeţul Bacău.

M axim un milion de lei pentru fiecare beneficiar

Potrivit oficialului, finanţarea noului programul se realizează din veniturile obţinute prin vânzarea certificatelor de gaze cu efect de seră.

"Aşa cum am spus şi în trecut, beneficiul unui astfel de program nu înseamnă doar un aer mai curat, pentru că vom produce energie verde, energie regenerabilă cu panouri solare, dar marele beneficiu este reprezentat de valoarea mai mică a facturilor fiscale pe care beneficiarii le plătesc pentru utilităţi în fiecare lună. O factură mai mică la curent electric, spre exemplu, ar putea să însemne în acelaşi timp, servicii sociale mai bune pentru oamenii care beneficiază de aceste centre. Cuantumul finanţării este de maxim un milion de lei pentru fiecare beneficiar. Finanţarea asigură 100% din aceste cheltuieli. Practic, primăria sau unitatea de cult nu trebuie să pună niciun ban pentru a accesa acest program", a afirmat demnitarul.

Ministrul Mediului a menţionat, totodată, că durata de implementare a unui proiect de panouri fotovoltaice este de 18 luni de la demararea programului.

"Ne propunem să finanţăm achiziţia, montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice. De asemenea, finanţăm cheltuieli legate de consultanţă, pentru că aceste proiecte de multe ori sunt complicate şi pretind expertiza unor consultanţi. Finanţăm şi cheltuielile legate de proiectarea unor astfel de de sisteme. Aşadar, nu pot decât să aştept ca un număr cât mai mare de primari, un număr cât mai mare de ONG-uri şi un număr cât mai mare de unităţi de cult să acceseze acest program. Durata de implementare este de 18 luni de la data la care pornim programul", a subliniat Mircea Fechet.

Acesta a adăugat că, in cadrul programului, va exista o supracontractare de 100%, "ceea ce înseamnă că vom primi proiecte în limita 500 de milioane de lei, chiar dacă bugetul iniţial al programului este de 250 de milioane".