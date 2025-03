Dolarul, sub presiune din cauza politicilor lui Trump. Ce riscuri sunt pentru România

Creșterea economică a Statelor Unite dă semne de slăbiciune, iar perspectiva unei recesiuni devine din ce în ce mai plauzibilă.

Politicile comerciale ale președintelui Donald Trump, inclusiv declarațiile prin care minimalizează riscul de recesiune, au amplificat incertitudinea atât pe piețele internaționale, cât și în rândul companiilor românești cu parteneriate comerciale în SUA.

Ce spun datele economice

În ciuda aparențelor, inflația în SUA pare să scadă. În luna februarie, inflația anuală a coborât la 2,8%, sub estimările de 2,9%, iar inflația de bază a ajuns la 3,1%, față de o prognoză de 3,2%. Este pentru prima dată din iulie 2024 când ambii indicatori înregistrează scăderi simultane.

„Pentru 2025, estimăm o inflație de 3% în SUA – un nivel încă departe de ținta Rezervei Federale. Totuși, acest lucru reflectă o economie rezilientă, susținută de cererea internă și de creșterile salariale care continuă să stimuleze activitatea în mai multe sectoare”, explică Alin Latu.

Care este riscul unei recesiuni

Indicele GDPNow al Fed-ului din Atlanta, care urmărește în timp real evoluția PIB-ului, a scăzut la niveluri similare celor din perioada lockdown-ului din pandemie. Temerile privind un nou război comercial i-au determinat pe importatorii americani să-și crească stocurile. Mai mult, investitorii americani au achiziționat, într-un singur trimestru, lingouri de aur în valoare de miliarde de dolari – un semn clar de neliniște.

„Am revizuit în scădere prognoza pentru primul trimestru la 1,9% (anualizat), față de consensul de 2,2%. Pentru întregul an 2025, estimăm că economia SUA va crește cu doar 1,8%, sub proiecția inițială de 2,3%, dar încă peste nivelul anticipat pentru zona euro – în jur de 1%”, adaugă Alin Latu, country manager România și Ungaria în cadrul iBanFirst.

Dolarul pierde teren

Riscul major pentru economia americană îl reprezintă o corecție prelungită pe bursă, care ar putea destabiliza sectorul financiar. Fondurile de investiții au vândut masiv acțiuni în prima parte a anului, în special din sectorul tech. Între 7 și 10 martie, vânzările au atins cel mai ridicat ritm din ultimii patru ani. În doar trei săptămâni, indicele S&P 500 a pierdut peste 5,3 trilioane de dolari în capitalizare bursieră.

Pe fondul acestor evoluții, dolarul american a continuat să se deprecieze. Investitorii internaționali se orientează către Europa, susținută și de un amplu plan de investiții aprobat recent de Parlamentul Germaniei, ceea ce a dus la întărirea monedei euro.

„Pentru companiile românești implicate în comerțul internațional cu SUA, această incertitudine subliniază importanța agilității financiare. Diversificarea piețelor, controlul strategic al costurilor și protecția împotriva riscului valutar devin esențiale pentru menținerea competitivității”, subliniază Alin Latu.