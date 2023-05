Cum fac infractorii „afaceri” de 20.000 de dolari/minut pe Darknet. Multe postări vizează criptomonedele

Infractorii cibernetici au furnizat în mod constant servicii rău intenționate pe darknet, inclusiv serviciile de creare de deepfakes, în cazul criptomonedelor pierderile fiind între 1.000 și 460.000 de dolari.

Ofertele de realizare de deepfakes variază de la crearea de videoclipuri trucate pornografice, din dorința de răzbunare, până la simularea de cryptostreams, destinate a fi utilizate în cryptoscams. Costul acestor videoclipuri deepfake variază între 300 și 20.000 de dolari pe minut.

În era digitală de astăzi, în care escrocii pot extrage cu ușurință imagini ale potențialelor ținte, riscul de a deveni victima falsurilor este din ce în ce mai mare. Aceste videoclipuri și imagini trucate pot fi folosite în diverse scopuri rău intenționate, inclusiv pentru fraudă, manipulare politică, răzbunare și hărțuire. Cu toate acestea, realizarea unor deepfakes de înaltă calitate necesită expertiză tehnică și un software avansat, astfel că persoanele care au intenția să folosească asemenea clipuri, apelează la serviciile de creare de deepfake, disponibile pe dark web. În acest scop, experții de la Kaspersky au studiat forumurile darknet, pentru a înțelege cum funcționează industria deepfake.

Cercetările arată că există o cerere semnificativă de deepfakes, care depășește oferta disponibilă. Oamenii caută în mod activ persoane care pot crea videoclipuri false pentru ei. Costul creării sau achiziționării de deepfakes variază în funcție de complexitatea proiectului și de calitatea produsului final. În unele cazuri, persoanele fizice pot solicita deepfakes cu ținte specifice, cum ar fi celebrități sau personalități politice. Prețul unui minut pentru un astfel de video falsificat poate varia între 300 și 20.000 de dolari.

Un număr semnificativ de postări analizate vizează criptomonedele. Unii furnizori realizează deepfakes de înaltă calitate pentru fraude cu criptomonede. Serviciul lor include crearea de "Cryptostreams" sau "Fake Crypto Giveaways", care sunt înșelătorii populare, în care care escrocii colectează criptomonede prin intermediul unor false cadouri. Pentru a crea aceste deepfakes, escrocii folosesc filmări ale unor celebrități sau montează videoclipuri vechi pentru a lansa transmisiuni live pe platformele de socializare. Ei afișează deseori o pagină pre-generată, în care victimelor li se cere să transfere între 2500 și 1000000 XRP, cu promisiunea de a primi dublul banilor înapoi. Ca urmare, utilizatorii prinși în această înșelătorie pot pierde între 1.000 și 460.000 de dolari.

Un exemplu de ofertă pentru cryptostream deepfake

Pe lângă faptul că aceste falsuri pot fi folosite pentru fraude financiare, ele pot cauza, de asemenea, mari probleme de confidențialitate. Este îngrijorător că unii creatori de deepfake-uri se ocupă de realizarea unor videoclipuri pornografice. Mai mult de atât, concep tutoriale privind realizarea acestor videoclipuri, inclusiv lecții despre selectarea materialului sursă și schimbul de fețe, totul pentru a crea un fals convingător. Din nefericire, aceste falsuri pornografice pot fi folosite pentru a șantaja anumite persoane, ceea ce duce la prejudicii emoționale grave și chiar la pierderi financiare.

O ofertă de tutorial pentru crearea de deepkafe

Infractorii cibernetici folosesc din ce în ce mai mult deepfakes pentru diverse escrocherii, inclusiv fraude cu criptomonede și evitarea securității biometrice. Faptul că există o cerere mare pentru serviciile de creare de deepfake-uri indică, de asemenea, faptul că persoanele și grupurile rău intenționate sunt dispuse să plătească sume importante de bani, doar pentru a achiziționa astfel de videoclipuri. Pe măsură ce tehnologia evoluează și să devine mai accesibilă, este esențial ca firmele și persoanele fizice să ia măsuri pentru a se proteja de escrocherii și atacuri legate de deepfake', comentează Vladislav Tushkanov, Lead Data Scientist la Kaspersky.

Monitorizarea continuă a resurselor Dark web oferă informații valoroase despre industria deepfake, permițând cercetătorilor să urmărească cele mai recente tendințe și activități ale celor care operează în acest spațiu. Prin monitorizarea darknet, cercetătorii pot descoperi noi instrumente, servicii și piețe utilizate pentru conceperea și distribuirea de deepfakes. Acest tip de monitorizare este o componentă critică a cercetării deepfake și ne ajută să ne aprofundăm înțelegerea riscurilor, în continuă evoluție. Serviciul Kaspersky Digital Footprint Intelligence include acest tip de monitorizare, pentru a ajuta clienții săi să facă față amenințărilor legate de deepfake.

Pentru a fi protejați de amenințările legate de deepfakes, Kaspersky recomandă:

• Verificați practicile de securitate cibernetică existente în organizația dvs. - nu numai sub formă de software, ci și sub formă de competențe IT dezvoltate. Folosiți Kaspersky Threat Intelligence pentru a devansa peisajul actual al amenințărilor.

• Consolidați ”firewall-ul uman” al companiei: asigurați-vă că angajații înțeleg ce sunt deepfakes, cum funcționează și ce provocări pot apărea. Organizați campanii de conștientizare și de educare pentru a-i învăța pe angajați cum să detecteze un deepfake. Kaspersky Automated Security Awareness Platform îi ajută să fie la curent cu cele mai recente amenințări și crește nivelul de alfabetizare digitală.

• Folosiți surse de știri de încredere. Analfabetismul informațional rămâne un factor esențial pentru proliferarea falsurilor.

• Mergeți pe premisa "ai încredere, dar verifică" - o atitudine sceptică față de mesajele vocale și videoclipuri nu va garanta că oamenii nu vor fi niciodată înșelați, dar poate ajuta la evitarea multora dintre cele mai comune capcane.

• Fiți atenți la semnalmentele cheie ale videoclipurilor deepfake: mișcări sacadate, modificări ale luminii de la un cadru la altul, diferențe ale tonului pielii, clipiri ciudate sau lipsa lor, desincronizarea buzelor cu cuvintele rostite, artefacte digitale pe imagine, rezoluția slabă a clipului sau calitatea proastă a iluminării.