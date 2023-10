Cum e să lucrezi cu Elon Musk. Povestea unei șefe de la Twitter

Într-un interviu acordat NBC News, Ella Irwin a discutat despre motivele plecării sale și despre perspectiva sa asupra provocărilor X în ceea ce privește dezinformarea privind războiul Israel-Hamas.

Ella Irwin nu a fost întotdeauna o persoană publică. Înainte de a se alătura Twitter, ea a lucrat în roluri mai puțin vizibile, inclusiv în domeniul prevenirii pierderilor la bănci și apoi în domeniul siguranței la companii precum Google, Amazon și Twilio.

Totul s-a schimbat în noiembrie 2022. La doar cinci luni după ce s-a alăturat companiei, ea a preluat unul dintre cele mai controversate posturi din întreaga tehnologie: șefă a departamentului de încredere și siguranță pentru Twitter.

Ea avea să mai reziste doar șapte luni. În iunie, Irwin a demisionat din companie după ce Musk a criticat în mod public acțiunile de moderare care fuseseră luate în cadrul companiei în jurul chestiunii privind folosirea greșită a genurilor.

„A fost absolut cea mai grea experiență prin care am trecut în cariera mea", a declarat Irwin, în vârstă de 48 de ani.

Într-un interviu acordat NBC News - primul de când a părăsit compania - Irwin a discutat despre motivul pentru care a plecat, ce crede despre conducerea lui Elon Musk și despre atacurile acestuia la adresa foștilor angajați și care ar putea fi următorii pași pe care îi va face.

Ea a lansat recent primul episod al noului său podcast, „The CryRoom", pe care îl coprezintă împreună cu Jess Anderson, care a avut o carieră îndelungată la companii de tehnologie precum Salesforce, dar care acum conduce o firmă de consultanță independentă și este vicepreședinte al fundațiilor cloud la Federal Reserve Bank of Richmond.

Adăugând claritate la plecarea sa bruscă din companie, Irwin a declarat că a demisionat pentru că i-a devenit clar că „nu mai exista o aliniere" între companie și „principiile sale nenegociabile".

„Unul dintre ele era această noțiune de libertate de exprimare versus libertatea de a ajunge", a spus ea. „Era important pentru mine să existe o înțelegere că discursul de ură, de exemplu, conținutul grafic violent, lucruri de genul acesta, nu erau promovate, anunțate, amplificate", a explicat Irwin.

Celălalt, a spus ea, a fost principiul alegerii utilizatorului.

„Cred foarte mult în a le oferi oamenilor posibilitatea de a lua deciziile care sunt potrivite pentru ei", a spus ea. „Pe cine vor să urmărească, ce nu vor să vadă, ar trebui să fie capabili să creeze și să își aleagă propria aventură."

Comentariile ei vin în contextul în care X, fostul Twitter, se confruntă cu numeroase critici pentru modul în care a gestionat dezinformarea și conținutul terorist din jurul războiului dintre Israel și Hamas, precum și cu o investigație a Comisiei Europene pe această temă.

Irwin a calificat astfel de dezinformări drept „extrem de supărătoare", menționând că X nu este singurul care se luptă cu ele.

„Nu am nicio îndoială că există o mulțime de oameni cu capul plecat, care fac tot ce pot pentru a rezolva acest lucru", a spus ea. „Mă gândesc la daunele pe care dezinformarea la scară largă le poate face experienței produsului, experienței clienților, societății. Este una dintre cele mai importante probleme pe care trebuie să le rezolvăm."

Musk a sugerat în repetate rânduri că funcția Community Notes a X poate ajuta la abordarea știrilor false și a dezinformării pe platformă, dar Irwin a spus că ea crede că trebuie făcut mai mult.

„Nu poate fi singura ta soluție", a spus ea. „Este unul dintr-o întreagă cutie de instrumente de lucruri care trebuie să se întâmple".

Interviul lui Irwin oferă o perspectivă rară asupra X sub conducerea lui Musk din partea unuia dintre foștii săi directori. Irwin a declarat că încă se află sub un acord de confidențialitate cu compania, dar că intenționează să își folosească podcastul pentru a discuta lecțiile profesionale și personale din timpul petrecut la X.

Ea a spus că Musk a venit în cadrul Twitter de atunci cu „energie de startup", căutând să „se miște repede și să facă schimbări". Unele dintre primele schimbări pe care le-a făcut au fost concedierile masive.

Predecesorul lui Irwin, defăimat în mod repetat

„Nu cred că am văzut vreodată așa ceva”, a spus Irwin.

Irwin s-a alăturat pentru prima dată Twitter în iunie 2022, după ce Musk acceptase să cumpere Twitter, dar nu preluase încă controlul. Ea știa că este posibilă preluarea lui Musk, dar a spus că a fost atrasă de oportunitatea de a ajuta la restabilirea încrederii în una dintre cele mai mari companii de social media din lume.

Ea a părăsit pentru scurt timp compania în urma disponibilizărilor, dar s-a alăturat din nou la cererea lui Musk. Irwin a spus că nu a fost o decizie ușoară, dar că s-au înțeles pe câteva puncte.

Ea își amintește că au fost de acord că vor să scape de „actorii răi” de pe platformă și au abordat problema materialului de exploatare sexuală a copiilor. (X a declarat că problemele sale cu conținutul de abuz asupra copiilor s-au îmbunătățit. Reportajele NBC News au adus aceste declarații sub semnul întrebării.)

Irwin a mai spus că s-a înțeles cu Musk în ceea ce privește protejarea vorbirii pe platformă prin moderare, care ar putea afecta răspândirea anumitor conținuturi, în timp ce rareori îl elimină.

„Părinții mei sunt ambii imigranți. Și au venit dintr-o țară care nu avea libertate de exprimare. De fapt, bunicul meu a fost arestat și a petrecut ani de zile în Siberia într-o închisoare din Siberia pentru că a criticat guvernul”, a spus Irwin. „Așa că părinții mei au insuflat acest respect puternic pentru libertatea de exprimare.”

La scurt timp după ce Irwin s-a alăturat din nou companiei, Musk a publicat o serie de postări incendiare anti-LGBTQ pentru X. În decembrie 2022, l-a defăimat pe predecesorul lui Irwin, proaspăt plecat Yoel Roth, adăugând o grămadă de tweet-uri care sugerau în mod fals că Roth, care este gay, a pledat pentru îngrijirea copiilor într-o lucrare academică din 2016.

Lucrare de doctorat interpretată eronat de Musk

Lucrarea a fost doctoratul lui Roth. disertație intitulată „Gay Data”, în care Roth a argumentat pentru funcții de siguranță mai ample în aplicațiile de întâlniri gay. Roth a susținut că aplicațiile ar trebui să ia în considerare faptul că copiii, cărora nu li se permite accesul în aplicații, ocoleau regulile și le foloseau oricum, ceea ce spune multe despre modul în care aplicațiile de întâlniri creează funcții de siguranță.

Musk a interpretat greșit lucrarea, scriind: „Se pare că Yoel pledează în favoarea copiilor să poată accesa serviciile de internet pentru adulți în teza sa de doctorat”.

Irwin a spus că nu a susținut comentariile, numindu-le „teribile” și spunând că au mers prea departe. Dar ea a spus că unele dintre reacțiile pe care le-a primit Yoel ca răspuns la „Fișierele Twitter”, o serie de postări ale jurnaliştilor conservatori cărora li s-a dat acces la deciziile de comunicare și moderare ale companiei, nu i s-au părut problematice, deoarece el se afla într-un rol public.

Irwin a spus pentru Daily Beast că a avut o implicare limitată în proiect.

Într-un apel telefonic, Roth a spus: „Nici o corporație din istorie nu a dezvăluit în mod voluntar comunicările executive în acest fel. Nu este neapărat o strategie grozavă”, explicând că el crede că cascadoria a erodat încrederea în companie.

„Presupun că este un joc corect ca Musk să o facă pentru că deține compania și deține proprietatea intelectuală a acesteia și deține răspunderile legale, dar nu mi se pare benefic.”

Musk, văzut ca o persoană impulsivă

Irwin l-a descris uneori pe Musk ca fiind impulsiv.

„Există mai multă emoție în spatele deciziilor lui decât m-aș fi așteptat înainte să-l cunosc”, a spus Irwin. „Și cred că asta contribuie la o parte din impulsivitate.”

Descriind comportamentul lui Musk față de public, Irwin a spus: „Cred că au fost o mulțime de situații în care aș fi gestionat lucrurile foarte diferit. Au fost lucruri pe care nu le-aș fi postat pe Twitter în miezul nopții, au fost cu siguranță lucruri care ar fi putut fi spuse mai bine.”

În ciuda tweet-urilor sale, Irwin a spus că a învățat multe lucrând cu Musk.

„Elon se pricepe foarte bine să pună la îndoială totul, să reducă lucrurile la primele principii, să înlăture constrângerile și acest lucru poate fi foarte puternic atunci când trebuie să faci o mulțime de schimbări foarte repede”, a spus ea.

Irwin, al cărei rol s-a extins în cadrul companiei pentru a include interacțiunea cu unii jurnaliști, a spus că a avut o ciocnire cu Musk cu privire la modul de a gestiona comunicarea cu reporterii. Musk critică în mod notoriu mass-media și a eliminat o mare parte din infrastructura internă a companiilor sale care anterior erau dedicate comunicării cu jurnaliştii.

Când Musk a preluat conducerea, compania a creat un răspuns automat pentru e-mailul său media care a răspuns la toate întrebările cu un emoji insultător. Irwin a spus că crede că astfel de acțiuni au înrăutățit starea companiei.

„A existat un mediu în care presa nu a putut să pună întrebări”, despre care crede ea că duce la speculații și la utilizarea surselor nesigure.

„Cred că ar fi fost benefic să fim mai deschiși”, a spus ea. „Cu siguranță am avut conversații despre asta. Există un motiv pentru care am putut să comentez uneori presă.”

În iunie, Irwin a devenit parte a știrilor după ce 24 de ore haotice la X s-au încheiat cu ea părăsind compania.

Sub principiul „libertății de exprimare, nu libertatea de acces”, un documentar anti-trans intitulat „Ce este o femeie?” fusese restricționat pe platformă. Susținătorii conservatori ai filmului au lansat o campanie pentru a schimba acest lucru, plângându-se că sunt cenzurați și că X a anulat un acord de distribuție cu ei, deoarece filmul conține cazuri de eroare de gen.

„Am simțit că era timpul să plec”

Musk a răspuns într-un tweet, spunând că genderul greșit „este cu siguranță permis” și a dat vina pe angajații anonimi pentru limitarea filmului.

„A fost o greșeală a multor oameni de pe Twitter”, a scris Musk, adăugând: „Fie că sunteți sau nu de acord cu utilizarea pronumelor preferate de cineva, a nu face acest lucru este cel mult nepoliticos și cu siguranță nu încalcă nicio lege.”

Unii utilizatori s-au plâns în continuare, spunând că nu pot distribui sau comenta videoclipul. A doua zi, Musk a împărtășit el însuși documentarul și a spus că a eliminat orice restricție privind videoclipul.

Câteva ore mai târziu, s-a raportat că Irwin părăsește compania. La acea vreme, ea nu a explicat de ce. Dar a făcut-o în interviul ei pentru NBC News.

„Când am simțit că nu se mai aliniază la acele principii de bază, am simțit că era timpul să plec”, a explicat ea.

Musk a făcut de atunci mișcări despre care Irwin a spus că au ilustrat această divizare. În august, el a spus că X va elimina în cele din urmă funcția de blocare.

„Nu vreau să am o experiență negativă de fiecare dată când mă conectez la Twitter”, a spus Irwin despre idee.

Au trecut acum patru luni de la demisia lui Irwin din companie și ea spune că se bucură de pauză.

„Lucrez în fiecare zi de la vârsta de 14 ani și, cu excepția câtorva vacanțe scurte pe an, nu am avut vreodată o pauză reală chiar între joburi, așa că am vrut să îmi ofer această șansă”, a spus ea. „Am vorbit recent cu câteva companii.”

Irwin nu a divulgat despre ce companii este vorba, dar a fost întrebată dacă se va întoarce vreodată la X.

„Nu spui niciodată niciodată, nu? Dar cred că ar trebui să existe o mulțime de lucruri care ar trebui să se schimbe”, a spus ea. „Companiile se schimbă, echipele de conducere se schimbă, se întâmplă o mulțime de lucruri – dar nu știu dacă asta s-ar întâmpla în curând”, a încheiat ea.