Ciucă, despre reducerea adaosului comercial: Distorsionarea pieței nu ne aduce niciun fel de beneficiu

Președintele PNL susține, referitor la reducerea adaosului comercial, că o măsură care să ducă la o serie de blocaje în ceea ce privește asigurarea produselor nu este binevenită, punctând că distorsionarea pieței nu aduce vreun beneficiu.

„Am prezentat încă de joi care este poziția PNL, susține ca cetățenii români să poată să acceseze produsele de bază la prețuri cât mai accesibile. Am prezentat foarte clar că este nevoie de analiză și de dialog cu cei toți care își desfășoară activitatea, de la producător, la procesator și retaileri. Noi am realizat în guvernul trecut un obiectiv prin care am reușit scăderea prețului la lapte”, a precizat Nicolae Ciucă.

Președintele PNL susține că „o măsură care să ducă la o serie de blocaje în ceea ce privește inclusiv asigurarea produselor nu este binevenită”.

„Distorsionarea pieței nu ne aduce niciun fel de beneficiu. Trebuie să investim în industria alimentară. Avem nevoie ca noi să producem. În România se produc cereale, suntem pe primele locuri ca cantități. Este păcat că nu am avut în vedere să realizăm această procesare în România”, a punctat Nicolae Ciucă.

În urmă cu o săptămână, președintele PNL a punctat că măsura referitoare la plafonarea adaosului comercial trebuie să vizeze scheme de ajutor prin care se stimulează procesarea produselor alimentare în țară, dar și discuții cu întreg lanțul.

„Din punctul meu de vedere, măsura trebuie să vizeze acele scheme de ajutor de stat prin care să stimulăm procesarea produselor alimentare în țară și obligatoriu discuții pe întreg lanțul, de la producător, la procesator și la retaileri. Dacă intervenim brutal pe una dintre verigi producem dezechilibre în piață”, a subliniat președintele PNL.

Întrebat dacă prețurile la raft sunt corect, Nicolae Ciucă a punctat că „trebuie văzut care este costul de producție pentru produsul de bază, pentru ambalare, pentru transport și să vedem dacă , în momentul de față, procesul de producție, costul materialelor de producție în sine, justifică menținerea prețului la nivelul în care, cu adevărat, inflația a dus la ridicarea acestor prețuri”.