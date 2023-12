CEO-ul Disney vrea să revină la elementele de bază, în speranța readucerii profitului pe linia de plutire

Bob Iger, CEO-ul Disney, le cere scenariștilor săi să distreze publicul în primul rând și să revină la elementele de bază, pentru a contracara eșecurile recente din box office.

„Creatorii au pierdut din vedere care ar trebui să fie obiectivul lor numărul unu. Trebuie să distrăm în primul rând. Nu este vorba de a transmite mesaje", a insistatat Bob Iger. Disney recunoaște că a luat-o pe un drum greșit încercând prea mult să adopte multiculturalismul și înmulțind numărul de seriale și filme derivate din marile sale francize în detrimentul calității, care a avut un efect negativ asupra profiturilor companiei, transmite Le Figaro.

Declarațiile lui Bob Iger, care a revenit la cârma Disney în urmă cu un an, vin într-un moment în care gigantul mondial al divertismentului se confruntă cu un eșec după altul la cinema, iar profiturile scad semnificativ. Ultimul său film cu supereroi, „The Marvels”, un blockbuster de 200 de milioane de dolari, a avut cel mai prost start din istoria francizei, care până de curând a fost franciza cu cel mai mare profit pentru compania de animații. Filmul de animație Wish, care tocmai a fost lansat, este de asemenea un eșec lamentabil, iar criticii suțin că profiturile nu vor fi semnificative nici pentru acesta, deoarece compania nu a reușit să încorporeze stilul de animație pe care publicul îl aștepta, iar povestea din spatele filmului a lăsat de dorit.

În ultimii ani, Disney a luat o poziție în favoarea diversității. Gigantul din domeniul divertismentului s-a aflat în centrul unei bătălii politice cu Ron DeSantis. Guvernatorul conservator al Floridei a acuzat compania din Burbank că a devenit un agent al „capitalismului woke”. Iar prin faptul că a încercat atât de mult să impună americanilor aceste valori, Disney și-a înstrăinat o parte a publicului.

Compania a fost considerată cândva al patrulea cel mai popular brand din SUA. Acum este una dintre cele mai urâte mărci de către americani, potrivit unui clasament realizat în luna mai a anului trecut de Axios-Harris.

Din partea acționarilor, Disney se află, de asemenea, sub presiune. Valoarea companiei s-a înjumătățit din martie 2021, iar profiturile s-au înjumătățit și ele. „De când am oferit Disney oportunitatea de a dovedi că poate „îndrepta nava” în februarie anul trecut și până când ne-am reangajat în urmă cu câteva săptămâni, acționarii au pierdut aproximativ 70 de miliarde de dolari în valoare”, a declarat investitorul activist Nelson Peltz într-o declarație săptămâna aceasta. Compania sa, Trian Fund Management, care a investit 3 miliarde de dolari în Disney, încearcă să obțină mai multe locuri în consiliul de administrație.

La începutul săptămânii, în cadrul unui seminar cu angajații săi, Bob Iger a indicat că cele trei priorități ale sale pentru a recăpăta magia Disney în 2024 vor fi extinderea parcurilor tematice, dezvoltarea unui serviciu complet de streaming și îmbunătățirea activității studiourilor, care se preconizează că vor aduce profiturile pe linia de plutire.