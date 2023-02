Ce sfat i-a dat Ion Țiriac unei apropiate atunci când l-a întrebat cum să-și gestioneze 20.000 de dolari

Fosta mare campioană Virginia Ruzici a povestit ce sfat i-a dat Ion Țiriac în anul 1976, pe vremea când omul de afaceri îi era manager.

Virginia Ruzici, prima jucătoare din România campioană de Mare Șlem – Roland Garros 1978, a relatat o întâmplare petrecută în urmă cu aproape jumătate de secol, pe vremea în care Ion Țiriac îi era manager.

„Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci când am început să câștig mai mulți bani. Îmi aduc aminte că l-am rugat să-mi fie manager la New York”, a declarat fosta campioană, potrivit gsp.ro.

Virginia Ruzici a câștigat 20.000 de dolari ajungând în sferturi la Forest Hills. Sportiva însă nu știa ce să facă. „Erau mulți bani, așa că am mers la Ion Țiriac și i-am zis: «Ion, am 20.000 de dolari și nu știu ce să fac, cum să îi gestionez». El mi-a răspuns: «Dă-mi-i mie, voi avea grijă de ei!». Și a avut, mi-a deschis un cont. Era anul 1976″, a povestit Virginia Ruzici într-un interviu acordat antrenorului Daniel Spatz.

Virginia Ruzici a început tenisul în oraşul natal, Câmpia Turzii, însă pasul spre performanţă l-a făcut în „laboratorul de campioni“ Dinamo Bucureşti, sub îndrumarea lui Aurel Segărceanu. Fiica unui fost fotbalist al Rapidului, Iosif Ruzici, Virginia începuse cu patinajul, preţuia timpul petrecut în sala de balet, apoi trecuse la handbal, sport cu care s-a dus în final marea bătălie a tenisului pentru inima fetei atletice, cu păr brun. Iar tenisul a triumfat.

Pe 11 iunie 1978, într-o epocă a tenisului atât de diferită, Virginia Ruzici atingea apogeul, încoronându-se la Roland Garros. Românca trecuse cu bine peste o operaţie de menisc, despre care, Radu Voia, într-o antologie despre tenis, nota că i-a frânat puţin dezvoltarea carierei. Aurul câştigat cu Mariana Simionescu la Jocurile Mondiale Universitare, în 1977, la dublu, era un punct de sprijin.

Virginia făcuse cunoştinţă cu Roland Garros-ul în 1973, chiar în anul în care Ilie Năstase se încorona la simplu masculin. „La 18 ani am ieşit pentru prima oară într-o ţară capitalistă, în Franţa, pentru Roland Garros“, declara Ruzici pentru „Adevărul“. A câştigat primul ei meci pe zgura pariziană un an mai târziu, când Chris Evert o oprea în turul secund. Semifinala din 1976 anunţa potenţialul său adevărat, iar după absenţa din 1977, Virginia Ruzici gusta fericirea într-un an 1978 de graţie.