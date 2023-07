Cât puteți câștiga dacă vă închiriați locuința prin AirBnb: Top 10 cele mai profitabile afaceri de acasă

Perioada pandemiei a schimbat radical percepția oamenilor din toată lumea în privința modalității în care se pot face afaceri, unele dintre ele extrem de profitabile.

Afacerile la domiciliu au câștigat o popularitate imensă, pe măsură ce oamenii caută independența financiară și flexibilitatea de a lucra în condițiile lor. Afacerile la domiciliu de succes, cum ar fi contabilitatea, dezvoltarea web și designul grafic, printre altele, oferă oportunitatea de a câștiga un venit substanțial și le permit persoanelor să-și urmeze pasiunile și interesele, scrie Insidermonkey.com în preambulul analizei sale privind cele mai profitabile afaceri de acasă.

Indiferent dacă sunteți un părinte care rămâne acasă, un proaspăt absolvent sau cineva care dorește să scape de limitele tradiționale de 9 la 5, acest articol explorează diverse idei profitabile de afaceri acasă care vă pot ajuta să vă îndepliniți visele antreprenoriale. De la întreprinderi online la întreprinderi bazate pe servicii, posibilitățile sunt nelimitate și, cu mentalitatea potrivită, determinarea și un strop de creativitate, îți poți transforma casa într-un centru de afaceri înfloritor.

Creșterea antreprenoriatului

În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere semnificativă a antreprenoriatului în SUA, mai multe persoane care au optat pentru a-și începe afacerile. Factorii care determină această tendință includ autonomia și potențialul de venit mai mare. Statisticile financiare arată o creștere cu 24% a noilor cereri de afaceri depuse în 2020.

Resurse și sprijin pentru antreprenori și progresele tehnologice au făcut ca începerea unei afaceri să fie mai accesibilă. În schimb, piața tradițională a muncii devine din ce în ce mai competitivă și instabilă, determinând oamenii să caute controlul asupra viitorului lor financiar. În ciuda provocărilor, antreprenoriatul oferă oportunități unice pentru un impact semnificativ și împlinire personală.

Idei de afaceri la domiciliu

Revoluția freelancer-ilor este în plină desfășurare, cu un număr uimitor de 73 de milioane de americani care lucrează în mod independent, iar economia din domeniul liber-profesioniștilor crește cu o rată triplă a angajării tradiționale.

Freelancerul deschide o lume de oportunități, un freelancer mediu câștigând 30-40 USD pe oră. Indiferent dacă sunteți scriitor, designer grafic sau dezvoltator de software, există o cerere pentru expertiza dvs.

O altă cale de explorat este lumea profitabilă a comerțului electronic. Vânzările online au crescut vertiginos, lăudându-se cu o creștere remarcabilă de 43% în 2020, deoarece blocajele au obligat oamenii să rămână acasă. Cu toate acestea, chiar dacă blocajele au fost ridicate de mult timp, tendința de creștere a comerțului electronic se menține în continuare.

Puteți accesa această piață în plină expansiune vânzând produse pe platforme renumite precum Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) sau Etsy Inc (NASDAQ:ETSY) sau puteți prelua controlul asupra site-ului dvs. de comerț electronic alimentat de platforme ușor de utilizat, cum ar fi Shopify Inc. (NYSE:SHOP)

De asemenea, puteți deveni asistent virtual, manager de rețele sociale sau creator de conținut. Aceste roluri sunt la mare căutare, asistenții virtuali câștigând în medie 18-25 USD pe oră, iar managerii rețelelor de socializare câștigând aproximativ 50.000 USD anual. Oportunitățile sunt nesfârșite și, cu abilitățile și dăruirea potrivite, te poți impune ca un profesionist căutat în domeniul ales.

Succesul în afacerile de acasă constă în găsirea unei nișe și în furnizarea de servicii sau produse de top care să răspundă nevoilor pieței dvs. țintă. Dedică-te meșteșugului tău, îmbrățișează spiritul antreprenorial și urmărește-ți cum se dezvoltă afacerea de acasă.

Provocările din afacerile la domiciliu

Începerea unei afaceri la domiciliu poate fi incitantă, dar provocatoare. Un obstacol major este gestionarea eficientă a timpului, deoarece distragerile de acasă pot împiedica productivitatea.

Stabilirea și respectarea unui program poate crește ratele de succes cu 42%. Managementul financiar este, de asemenea, o preocupare, așa că crearea unui buget și urmărirea cheltuielilor este crucială. Lucrul cu un consilier financiar vă poate ajuta să luați decizii informate pentru stabilitate pe termen lung. Potrivit unor studii recente, tendința către întreprinderile la domiciliu a crescut constant, peste 50% dintre întreprinderile mici operate de acasă, ceea ce nu este surprinzător având în vedere că afacerile la domiciliu pot economisi întreprinzătorilor până la 10.000 de dolari în cheltuieli anuale, comparativ cu cele tradiționale. spatii de birouri.

În plus, s-a demonstrat că întreprinderile deținute de femei la domiciliu generează un venit mediu de 68.000 USD pe an. Aceste statistici financiare demonstrează că conducerea unei întreprinderi la domiciliu poate fi profitabilă și rentabilă pentru antreprenori.

Topul celor 10 idei profitabile de afaceri acasă

1. Găzduire Airbnb

Marja neta: 40%

Găzduirea turiștilor sau a altor persoane venite în localitatea dvs pentru afaceri, folosind Airbnb, este cea mai profitabilă afacere la domiciliu, care valorifică popularitatea în creștere a Airbnb ca opțiune de cazare în călătorii. Puteți obține un venit suplimentar oferind un spațiu unic și accesibil pentru călători. Beneficiile includ monetizarea spațiului suplimentar (în SUA veniturile medii sunt de 924 USD/lună, stabilirea tarifelor și a disponibilității și oportunitatea de a întâlni oameni noi în întreaga lume.

Găzduirea pe Airbnb este o opțiune excelentă pentru cei cu spațiu suplimentar care doresc să câștige venituri suplimentare.

2. Servicii pentru animale de companie

Marja neta: 40%

Companiile pot profita de oportunitățile din industria globală de îngrijire a animalelor de companie, în plină expansiune, oferind servicii prin intermediul piețelor online populare precum Rover, Wag!, Care.com, PetSitter.com, PetBacker și PetCloud. Cu o valoare de piață de 24,92 miliarde USD în 2022, estimată să crească la un CAGR de 9,21% din 2023 până în 2030, serviciile pentru animale de companie arată un potențial semnificativ de creștere.

Sondajul național al proprietarilor de animale de companie APPA arată că 66% dintre gospodăriile din SUA dețin animale de companie, ceea ce duce la cheltuieli substanțiale pentru îngrijirea și servicii precum plimbarea și ședința animalelor de companie. Pornirea unei afaceri de servicii pentru animale de companie necesită investiții de capital minime și oferă o afacere profitabilă cu o marjă medie de profit net de 40%.

3. Servicii de tipărire la cerere

Marja neta: 25%

Luați în considerare serviciile de imprimare la cerere pentru o afacere la domiciliu, fără capital inițial. Creați modele personalizate imprimate pe produse precum tricouri, căni și huse pentru telefon. Acest model nu necesită investiții inițiale, deoarece platformele se ocupă de imprimare și de expediere în timp ce câștigați comisioane. Piața este în creștere datorită comerțului electronic, cu o dimensiune proiectată de 39,03 miliarde USD până în 2031. Succesul necesită modele unice, promovare pe rețelele sociale și muncă asiduă.

4. Software ca serviciu (SaaS)

Marja neta: 19,66%

SaaS a transformat industria software-ului, oferind acces rentabil la aplicații fără instalare locală și ocupă locul al doilea printre ideile profitabile de afaceri acasă. Piața globală înfloritoare include aproximativ 30.000 de companii cu 14 miliarde de clienți, conduse de SUA la 60%. Afacerile SaaS operează online, utilizând soluții cloud precum Amazon Web Services sau Azure Cloud. Evaluată la 215,10 miliarde de dolari în 2021, se estimează că piața va crește cu 12% CAGR între 2022 și 2029.

Post-pandemie, serviciile legate de SaaS au crescut semnificativ pe măsură ce industriile le adoptă pentru îmbunătățirea afacerii. Această afacere extrem de profitabilă permite antreprenorilor calificați să dezvolte, să licențieze și să găzduiască software pe cloud, obținând marje nete medii de 19,66% prin plăți pe bază de abonament pentru aplicațiile și instrumentele software.

5. Contabilitate

Marja neta: 19,62%

Oferirea de servicii de contabilitate și evidență contabilă întreprinderilor mici locale este o oportunitate profitabilă, incluzând sarcini precum reconcilierea bancară, pregătirea impozitelor și pregătirea situațiilor financiare. Începerea unei afaceri de contabilitate la domiciliu nu necesită certificare CPA; cunoștințele de specialitate din cursurile colegiului comunitar sunt suficiente. Contabilii independenți pot câștiga un salariu mediu de 50.000 USD în S.U.A., cu potențialul de a obține mai mult pe măsură ce cresc ratele și își construiesc o bază de clienți. Înființarea unui SRL, marketingul prin intermediul rețelelor sociale și generarea de clienți care revin este crucială pentru creșterea și succesul afacerii.

6. Proiectare site-uri web

Marja neta: 18,9%

Luați în considerare începerea unei afaceri de web design de acasă dacă aveți abilități de design grafic și sunteți cunoscător în tehnologie. Platforme precum Upwork, Fiverr și Dribbble sunt excelente pentru a găsi clienți și pentru a vă prezenta abilitățile. Urmați cursuri pentru a vă îmbunătăți abilitățile, explorați WordPress sau Squarespace și alăturați-vă experților Shopify pentru potențiali clienți. Cu aproape orice afacere care are nevoie de un site web, serviciile dvs. le pot ajuta să crească vizibilitatea online. Utilizați platforme precum Dribbble, Upwork și Fiverr pentru a vă prezenta abilitățile și pentru a construi o afacere de succes în design web.

7. Blogging

Marja neta: 18,27%

Crearea de conținut într-o anumită nișă poate duce la o creștere semnificativă a audienței prin platforme precum bloguri, Instagram, YouTube sau podcasturi. Strategiile de generare de bani, cum ar fi sponsorizările mărcilor, marketingul afiliat și vânzările de produse, pot fi implementate pe măsură ce publicul crește. Deși blogging-ul poate să nu ofere venituri imediate, poate duce la câștiguri pasive, bloggerii câștigând între 500 și 2.000 USD pe lună în primul an prin diferite metode.

8. Marketing prin e-mail

Marja neta: 16,62%

Marketingul prin e-mail este printre cele mai profitabile idei de afaceri acasă. Poate fi o afacere profitabilă la domiciliu, cu un potențial semnificativ de câștig. Se estimează că industria va ajunge la 22.485,24 milioane de dolari până în 2027, după cum a menționat Market Watch. Cu oportunități ample de creștere, câștigurile medii variază între 50.000 USD și 100.000 USD anual. Începerea unei afaceri de marketing prin e-mail astăzi are perspective promițătoare.

9. Vânzarea NFT-urilor

Marja neta: 16,62%

NFT-urile reprezintă o oportunitate de afaceri foarte profitabilă la domiciliu pentru artiști. Folosind software de artă digitală precum Photoshop sau Procreate, puteți crea NFT-uri convingătoare. Dobândirea de cunoștințe despre NFT, tehnologia blockchain și criptomonedă este crucială pentru succes. Odată informat, vă puteți vinde NFT-urile pe platforme precum Opensea și Rarible, accesând piața profitabilă. Povești de succes notabile, cum ar fi Fewocious care câștigă milioane și artistul Blake Jamieson care câștigă 46.000 USD, prezintă potențialul de câștiguri semnificative în industria NFT.

10. Website Flipping

Marja neta: 16,62%

Noțiunea de website flipping poate fi tradusă prin procesul de cumpărare și vânzare de site-uri web pentru un profit. Poate fi un model de afaceri profitabil pentru cei cu abilitățile și cunoștințele potrivite.

Site-urilor web existente și se îmbunătățește conținutul și designul și apoi sunt vândute pentru profit. Platforme precum Shopify Inc. (NYSE:SHOP) Marketplace Exchange și Flippa facilitează cumpărarea și vânzarea de site-uri web. Îmbunătățirea site-urilor prin SEO și marketing de conținut crește valoarea acestora, permițându-vă să vindeți la un preț mai mare. Cu criptarea SSL pentru protecția conținutului, pornirea unei aventuri de schimbare a site-ului de acasă oferă flexibilitate și oportunități pline de satisfacții.