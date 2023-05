Casa Verde Fotovoltaice continuă: Ce județe se pot înscrie începând de miercuri

Persoanele fizice din regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu se pot înscrie, începând de miercuri, 24 mai 2023, ora 10:00, în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, informează Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Românii care doresc să se înscrie în aplicația informatică destinată Programului Casa Verde Fotovoltaice, o pot face aici.

„Înscrierea solicitantului se va face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor necesare. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație. Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.”, precizează reprezentanții AFM.

Bugetul pentru București - Ilfov în cadrul programului a fost epuizat, săptămâna trecută, în nouă minute, după înscrierea a aproape 5.000 de persoane fizice.

În ce zile se pot face înscrieri

Astfel, Casa Verde Fotovoltaice continuă în această săptămână, iar persoanele fizice din regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu se pot înscrie în cadrul programului în zilele de 24 mai 2023, 25 mai 2023, 26 mai 2023, bugetul disponibil fiind de 245 060 000 lei.

Potrivit AFM, sesiunea de finanţare destinată persoanelor fizice se va desfăşura până pe 26 iunie, la miezul nopţii, iar unitățile de cult se vor putea înscrie în program în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59 - toate regiunile - cu un buget de 17 500 000 lei.

„Am decis să deschidem aplicaţia pentru euro-regiuni pentru a reduce presiunea pe sistemul informatic. Am alocat trei zile lucrătoare pentru fiecare euro-regiune. În zilele nelucrătoare platforma va fi închisă. Dacă în prima zi nu se termină fondurile, urmează încărcarea cererilor documentelor în platformă în următoarea zi lucrătoare. Am aşezat regiunile de dezvoltare în ordine alfabetică. Vom începe cu Bucureşti-Ilfov, iar bugetul este alocat pe fiecare euro-regiune proporţional cu numărul de case unifamiliale intabulate în euro-regiunea respectivă, din totalul de 3 milioane astfel de imobile intabulate în România", a mai explicat recent ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea;

„în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic”, precizează Adminisrația.

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

„Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni. În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.”, mai arată AFM.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

„Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.”, preciza Administrația recent.