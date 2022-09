Când ar putea fi aprobat bugetul de stat pentru 2023

Bugetul de stat pentru 2023 ar putea fi aprobat în Parlament în luna noiembrie a acestui an, acesta fiind angajamentul nostru, ca Guvern, pentru a oferi predictibilitate economiei şi investitorilor, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

În cadrul conferinţei ,,Cum poate deveni piaţa de capital din România motorul economiei", oficialul a transmis:

,,Din perspectiva prognozelor pe care le avem, pentru că pentru piaţa de capital şi pentru companii este important să ştim şi pe ceea ce ne bazăm, economia României va creşte în acest an mai mult decât a fost prognozat în ultima prognoză de vară. N-am să vă dau exact cifra. Aştept prognoza de toamnă pe baza căreia construim bugetul. Un alt anunţ, apropo de predictibilitate din partea investitorilor, eu am să vă spun că angajamentul nostru ca Guvern este să avem buget aprobat de către Parlament în luna noiembrie a acestui an, pentru a oferi predictibilitate economiei, investitorilor, dar şi o strategie fiscal - bugetară, care să ne dea imaginea modului în care va funcţiona. Este strict necesar să avem aceste instrumente, să ne dea imaginea modului în care va funcţiona abordarea statală, sprijinul economiei.”

,,De asemenea, acolo se vor regăsi şi elementele de prognoză concretă privind numărul de salariaţi, salariul mediu, evoluţia Produsului Intern Brut şi toate elementele pe care le vedem", a mai spus Câciu, la evenimentul organizat de DC Media Group, informează Agerpres.

Totodată, şeful de la Finanţe a informat că miercuri a avut o serie de discuţii, inclusiv cu Fondul Monetar Internaţional, care începe să fie mai optimist din perspectiva stabilităţii.

,,Pentru că unde este secretul? Ştiu că poate se va exploata acest lucru, că suntem poate rupţi de la realitate. Nu suntem. Suntem foarte prudenţi, dar ceea ce facem în fiecare zi este să menţinem stabilitatea. Când menţii stabilitatea începi să creezi perspective. Deşi e foarte greu să menţii stabilitate în tumultul acesta de elemente care apar zilnic, dincolo de evoluţia preţurilor la energie, a pieţei energiei, sunt şi alte evoluţii pe zone de ofertă, de lanţuri de aprovizionare.

Acest element de stabilitate în regiune, raportat la ţările care au frontieră cu Ucraina, se transferă din punctul meu de vedere - sau ar trebui să se transfere - şi către ceea ce înseamnă încrederea investitorilor în propriul business, în business-ul din zonă şi, mai ales, în zona de a avea curajul să investim în continuare. Statul va sprijini şi în perioada următoare, poate mai accentuat, partea de investiţii în economii. Dincolo de compensarea unor pierderi, unor costuri, secretul de a ieşi mai robuşti din această situaţie complicată este de a sprijini economia să se dezvolte", a susţinut oficialul.

Potrivit ministrului, investiţiile străine directe sunt ,,într-o zonă confortabilă", înregistrând o creştere de 21%.

Conform datelor provizorii transmise de INS, produsul intern brut a crescut în primul semestru din acest an, comparativ cu semestrul I 2021, cu 5,8%, atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 355,964 miliarde de lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 2,1% faţă de trimestrul I 2022 şi cu 5,3% faţă de trimestrul II 2021.