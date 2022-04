Un prinţ saudit respinge oferta lui Elon Musk pentru cumpărarea Twitter. „Nu se apropie de valoarea reţelei”. Reacţia lui Musk

„Nu cred că oferta făcută de Elon Musk se apropie măcar de valoarea intrinsecă a Twitter, mai ales având în vedere perspectivele sale de creştere.

Fiind unul dintre cei mai mari şi cei mai de lungă durată acţionari ai Twitter, eu şi Kingdom Holding Company (n .red. – compania-conglomerat de stat a Arabiei Saudite) respingem această ofertă”, a scris Al Waleed bin Talal al Saud, miliardar saudit şi unul dintre cei mai mari acţionari ai Twitter, potrivit Digi24.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX