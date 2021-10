Inflaţia din Germania a depăşit 4%, pentru prima dată după 28 de ani. Nemţii sunt încă marcaţi de hiperinflaţia din urmă cu un secol

Oficiul federal de statistică a anunţat joi că indicele armonizat al preţurilor de consum a urcat cu 4,1% în ritm anual în luna septembrie, după un avans de 3,4% în luna august. Cifrele detaliate arată că preţurile la energie şi produse alimentare au înregistrat cele mai mari creşteri.

Ultima dată când Germania a avut o rată a inflaţiei de peste 4% a fost în luna decembrie 1993, când aceasta s-a situat la 4,3%.

Inflaţia este un subiect fierbinte în Germania, mulţi cetăţeni fiind marcaţi şi acum de poveştile cu privire la hiperinflaţia cu care s-a confruntat ţara în urmă cu un secol. În anii 1920, hiperinflaţia extremă din Germania a devastat economia şi a alimentat instabilitatea politică, care a precedat regimul nazist.



În acest an, inflaţia a crescut accelerat din cauza unor factori de tip "one-off", precum majorările de taxe, blocajele apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare şi creşterea preţurilor la materii prime, ceea ce a alimentat o dezbatere cu privire la nevoia unei politici monetare excepţional de relaxate.

Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) a prognozat zilele trecute că inflaţia ar putea să continue să crească şi să rămână deasupra nivelului de 2% până la mijlocul lui 2022, depăşind ţinta avută în vedere de Banca Centrală Europeană pentru zona euro.

Economistul şef de la banca de stat KfW, Fritzi Koehler-Geib, susţine că, deşi efectele de tip one-off ar trebui să dispară în următorul an, alţi factori precum problemele în aprovizionarea cu gaze naturale şi cărbune ar putea pune în continuare presiuni asupra preţurilor.

"Preţurile la energie cresc şi din alte motive. De exemplu, este un deficit de cărbune şi gaze naturale precum şi probleme cu livrările din partea Rusiei şi Norvegiei. În plus, iarna trecută a golit stocurile, iar producţia de energie eoliană suferă ca urmare a faptului că nu bate vântul", a spus Koehler-Geib. Aceasta a adăugat că preţurile la energie ar putea rămâne la un nivel ridicat până la finele anului, ceea ce ar trebui să menţină inflaţia de bază peste 3% pentru restul acestui an, pentru a scădea uşor la sub 2% la mijlocul lui 2022.