Grâul şi porumbul, scumpiri considerabile după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Pieţele au intrat în panică”

Potrivit sursei citate, cotaţiile futures la ambele cereale s-au apreciat cu peste 5% fiind blocate la limita maximă de apreciere timp de peste o oră.

Grâul este la cel mai ridicat nivel de după 2012 iar cotaţiile la oleaginoase sunt şi ele în creştere, ceea ce alimentează îngrijorările că vor stimula şi mai mult inflaţia globală a produselor alimentare, informeaă Agerpres

Astfel, în jurul orei 8:26 a.m. GMT, la Chicago Board of Trade preţul grâului era în creştere cu 5,7%, până la 9,3475 dolari per bushel, fiind blocat la maximumul de 50 de cenţi peste preţul înregistrat la închiderea şedinţei precedente.

Ucraina şi Rusia sunt responsabile pentru mai mult de un sfert din comerţul mondial cu grâu, o cincime din vânzările mondiale de porumb şi 80% din exporturile de ulei de floarea soarelui.

Potrivit Itar Tass, Rusia a suspendat, până la noi ordine, circulaţia navelor comerciale în Marea Azov, pe unde sunt exportate o parte din cerealele Ucrainei. Totuşi, continuă operaţiunile la porturile din Marea Neagră.

„Pieţele au intrat în panică în această dimineaţă", subliniază firma franceză de consultanţă Agritel.

Marii importatori de cereale sunt deosebit de vulnerabili, în condiţiile în care Ucraina şi Rusia aprovizionează foarte multe ţări din Asia, Orientul Mijlociu şi Africa.

Atenţia pieţelor se va îndrepta spre o licitaţie de achiziţionare de grâu care ar urma să fie organizată joi în Egipt, cel mai mare importator mondial.

Agritel precizează că până acum Egiptul a fost inundat cu oferte de grâu provenit din bazinul Mării Negre însă în contextul actual este neclar care sunt furnizorii care vor mai participa la licitaţia de joi.

Pe lângă criza din Ucraina, situaţia este agravată de seceta din America de Sud care a înrăutăţit perspectivele privind livrările de soia boabe, cotaţiile futures ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani.

Cotaţiile la ulei de palmier sunt şi ele la maxime istorice din cauza deficitului de mână de lucru care limitează producţia în Malayezia, unul din principalii producători.

Specialiştii susţin că toate aceste creşteri ar putea să se repercuteze asupra preţurilor la raft, deoarece o gamă largă de produse de la paste până la ciocolată vor deveni mai scumpe, afectând şi mai mult bugetele gospodăriilor.