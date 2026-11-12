Bucureștiul a pierdut peste 14.500 de angajați într-un an, dar salariile au crescut. Ce se întâmplă pe piața muncii din Capitală

Deși Capitala a pierdut peste 14.500 de salariați într-un an, salariul mediu net a continuat să crească în comparație cu aceeași perioadă din 2025. Datele analizate de Adevărul Financiar, pe baza statisticilor Institutului Național de Statistică, arată cum s-au modificat principalii indicatori ai pieței muncii și care sunt domeniile în care s-au înregistrat cele mai mari scăderi la nivel național.

Evoluția numărului de salariați din București are loc într-un context economic dificil. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Capitala avea 1.100.343 de salariați la sfârșitul lunii august 2026, cu 14.503 mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, câștigul salarial mediu net a ajuns la 7.283 de lei, în creștere cu 461 de lei într-un an, potrivit unei analize realizate de Adevărul Financiar pe baza datelor INS.

Comparativ cu luna iulie 2026, efectivul salariaților s-a redus cu alte 2.017 persoane. În termeni anuali, scăderea este de aproximativ 1,3%.

În același timp, câștigul salarial mediu net a ajuns la 7.283 de lei, față de 6.822 de lei în august 2025. Diferența de 461 de lei reprezintă o creștere de aproximativ 6,76%.

Evoluția a fost însă diferită față de luna precedentă. În iulie 2026, salariul mediu net din București era de 7.469 de lei, cu 186 de lei peste nivelul din august.

Cum au evoluat salariile și numărul angajaților din București

Câștigul salarial mediu brut din Capitală a ajuns la 12.168 de lei în august 2026, față de 11.419 lei în aceeași lună a anului trecut. Comparativ cu iulie, când era de 12.481 de lei, acesta a scăzut cu 313 lei.

Indicator August 2025 Iulie 2026 August 2026 Salariați la sfârșitul lunii 1.114.846 1.102.360 1.100.343 Câștig salarial mediu net 6.822 lei 7.469 lei 7.283 lei Câștig salarial mediu brut 11.419 lei 12.481 lei 12.168 lei

Sursa: INS. Valorile efectivului de salariați pentru august 2025 și iulie 2026 sunt calculate pe baza diferențelor comunicate de instituție. Calculele procentuale aparțin redacției.

Ce explică INS despre reducerea numărului de salariați

Bogdan Pătărlăgeanu, consilier în Unitatea de Comunicare a INS, a pus scăderea numărului de salariați pe seama restrângerii unor activități economice, în contextul condițiilor economice actuale.

Peste 10.000 de români, concediați în 2026. În ce domenii dispar cele mai multe locuri de muncă și de ce

„Scăderea se datorează restrângerii unor activități economice datorită condițiilor economice”, a explicat acesta pentru „Adevărul Financiar”.

Reprezentantul INS a explicat și că reducerea personalului prin concedieri poate influența calculul câștigului salarial mediu, întrucât fondul total de salarii ajunge să fie raportat la un număr mai mic de angajați. Acesta a precizat că nu are informații despre eventuale creșteri salariale care să explice evoluția indicatorului.

Câți șomeri erau înregistrați în București

La sfârșitul lunii august 2026, în evidențele Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București se aflau 5.405 șomeri, iar rata șomajului înregistrat era de 0,41%, potrivit comunicatului instituției.

Dintre persoanele aflate în evidențe, 2.263 primeau indemnizație de șomaj, iar 3.142 erau neindemnizate.

Industria a pierdut cei mai mulți salariați la nivel național

Datele INS din Buletinul statistic lunar nr. 8/2026, consultate de Adevărul Financiar, arată că industria a înregistrat cea mai mare scădere a efectivului de personal la nivel național, în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Numărul salariaților din industrie s-a redus cu aproximativ 44.100 de persoane. Scăderi au fost înregistrate și în administrația publică și apărare, cu 10.200 de salariați mai puțini, precum și în activitățile de spectacole, culturale, sportive și recreative, unde efectivul a coborât cu 8.400 de persoane.

În alte domenii, numărul angajaților a crescut. Construcțiile au înregistrat un plus de 6.900 de salariați, iar transporturile și depozitarea, de 5.100 de persoane.

Domeniu de activitate August 2025 (mii persoane) August 2026 (mii persoane) Diferență (mii persoane) Industrie 1.253,3 1.209,2 −44,1 Administrație publică și apărare 204,7 194,5 −10,2 Activități de spectacole, culturale, sportive și recreative 75,5 67,1 −8,4 Construcții 452,9 459,8 +6,9 Transport și depozitare 264,7 269,8 +5,1

Sursa: INS, Buletinul statistic lunar nr. 8/2026, tabelul 45. Diferențele sunt calculate pe baza valorilor publicate.