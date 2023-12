BNR: Cantitatea mare de importuri a României agravează deficitul bugetar

România exportă materie brută şi importă bunuri cu valoare adăugată mare, iar de aici rezultă deficitul pe filieră agroalimentară, o contribuţie importantă în cadrul balanţei comerciale, a afirmat joi Alexie Alupoaiei, consilier BNR.

"La Banca Naţională avem de două ori pe an un raport asupra stabilităţii financiare şi, în prima parte a raportului, identificăm riscurile cu potenţial sistemic în cazul ţării noastre. Unul dintre principalele riscurile pe care îl semnalizăm de ceva timp este legat de dezechilibrele macroeconomice. Aici ne referim în principal la deficitul de cont curent în conjuncţie cu deficitul bugetar. O componentă importantă a deficitului de cont curent este faptul că noi importăm bunuri cu valoare adăugată mare. Da, asta e o componentă foarte importantă. Noi, la Banca Naţională, de fapt în cadrul Comitetului Naţional de Supraveghere Macropotenţială, entitatea care pune la un loc BNR, ASF, Ministerul de Finanţe şi alte instituţii importante, am analizat contribuţia pe filiera agroalimentară la deficitul de cont curent şi am observat următoarea chestie: exportăm materie brută şi importăm bunuri cu valoare adăugată mare - şi de aici avem deficitul pe filieră agroalimentară, o contribuţie importantă în cadrul balanţei comerciale", a menţionat Alexie Alupoaiei, la conferinţa "Ecosistemul Antreprenorial", organizată de Oxygen Events.

În opinia sa, adoptarea de noi tehnologii în agricultură, spre exemplu, ar putea să contribuie în acest sens. Reprezentantul BNR a menţionat că România, în ultimii ani, "a continuat procesul de convergenţă reală şi s-au văzut progrese semnificative".

"Dacă ne uităm unde eram acum 10 ani cu PIB-ul per capita şi unde suntem acum. În prezent, suntem în zona medie cu PIB-ul per capita al Uniunii Europene. Aşadar, au fost nişte progrese importante, însă această convergenţă trebuie să fie însoţită şi de o tranziţie structurală a economiei noastre, adică trebuie să adoptăm un model de creştere bazat într-o mai mare măsură pe activităţi cu valoare adăugată ridicată, pe de o parte şi, pe de altă parte, cu un grad ridicat de tehnologie şi cunoaştere, astfel încât să fie susţinută alinierea la obiectivele de mediu şi digitalizare", a mai spus Alexie Alupoaiei.

El şi-a exprimat speranţa ca IMM-urile "să fructifice anii aceştia cu o creştere economică solidă şi cumva să-şi crească rezilienţa, să-şi îmbunătăţească în unele cazuri situaţia bilanţieră, pentru a avea un acces mai bun la finanţare".

"Cred că asta este foarte important: să fructifice anii ăştia buni de creşterea economică. Pe de altă parte, digitalizarea cred că poate fi o soluţie pentru multe companii mici să crească", a mai adăugat reprezentantul BNR.