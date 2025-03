Beneficii extra-salariale: ce acoperire au asigurările private de sănătate de până la 1.200 euro pe an

Tot mai mulți angajatori includ asigurarea privată de sănătate în pachetul de beneficii extra-salariale pentru a rămâne atractivi pe piața muncii, cu valori între 300 și 1.200 de euro per angajat pe an.

Cererea pentru acest tip de asigurare a crescut semnificativ după pandemie, fiind de două ori ori mai mare decât în 2019-2020, potrivit datelor The Brokers. Asigurarea privată de sănătate este tot mai accesată de companii, inclusiv de IMM-uri cu 5 angajați, și datorită deductibilității fiscale, iar unele dintre ele oferă și acoperire pentru membrii familiei angajaților sau pentru tratament în spitale și clinici din străinătate.

„În ultimii ani, alături de tichete de masă, abonament de fitness și abonament medical la clinică privată, asigurarea de sănătate este tot mai des inclusă în oferta pentru angajați, în mai multe cazuri decât pensia privată facultativă - pilonul 3. Interesul a crescut pe măsură ce companiile au devenit mai conștiente de impactul pe care sănătatea fizică și mintală a angajaților îl are asupra productivității și performanței lor. Un mare avantaj este că sunt deductibile fiscal în limita a 400 de euro anual per angajat, fapt pentru care multe companii acordă aceste beneficii extrasalariale în această limită, iar un număr în creștere de companii alocă chiar valori mai mari, de până la 1.200 euro per angajat. Astfel, asigurările private de sănătate nu mai sunt un ‘lux’, ci o componentă esențială a pachetelor de beneficii, mai ales în contextul unei piețe a muncii extrem de competitive.

Oferirea unei asigurări private de sănătate este văzută nu doar ca un instrument de atragere și retenție a talentelor, ci și ca o investiție în bunăstarea angajaților. Companiile oferă această facilitate pentru că și angajații o solicită tot mai des în procesul de angajare sau în cadrul angajatorului, pentru a avea o acoperire eficientă în cazul unor probleme de sănătate. În plus, o asigurare de sănătate este mai atractivă pentru angajați și pentru că poate include atât analize medicale de prevenție, cât și tratament la nevoie sau la urgență în spitale și clinici private și de stat, inclusiv în străinătate”, a declarat Adrian Stancu, fondator The Brokers Romania.

De la mari companii multinaționale, IMM-uri și până la start-up-uri, de la sectorul financiar la cel industrial, angajatorii consideră asigurarea privată de sănătate o componentă esențială a pachetului de beneficii extrasalariale oferite angajaților. În general sunt oferite în toate industriile, însă cu precădere în sectorul financiar, IT, industrial, energie, petrol și gaze, auto, transport, agricultură, telecomunicații, retail, bricolaj sau construcții.

Asigurările private de sănătate sunt tot mai frecvent oferite în companiile din toată țara, nu doar în marile orașe precum București și Cluj, ci și în județe precum Constanța, Timișoara, Olt sau Brașov. Indiferent de dimensiunea companiei – de la IMM-uri cu doar 5 angajați la marile corporații, cererea pentru aceste beneficii a crescut semnificativ.

Interes pentru asigurarea de sănătate de peste 400 euro/an per angajat

În ceea ce privește valoarea oferită, angajatorii optează cel mai des pentru asigurari private de sănătate cu valori între 25 și 100 de euro/lună per angajat.

„Cele mai multe companii oferă asigurări de sănătate peste pragul deductibil de 400 de euro/angajat, utilizând acest plafon fiscal ca bază și completând sumele pentru pachete mai extinse. Există o gamă variată de opțiuni pentru asigurarea de sănătate, inclusiv pachete modulare, pachete cu primă fixă, dar și opțiunea de coplată. Unele firme optează pentru o personalizare completă a asigurărilor în funcție de bugetul companiei și de nevoile specifice ale diferitelor grupuri de angajați. Spre deosebire de polițele individuale, asigurările private de sănătate de grup oferă numeroase avantaje pentru angajații asigurați, precum acoperirea din prima zi de contract, fără perioadă de așteptare, și includerea afecțiunilor preexistente, indiferent de natura acestora”, explică Adrian Stancu, fondator The Brokers Romania.

Ce acoperă o asigurare privată de sănătate

O astfel de poliță este stabilită în funcție de vârsta, profesia, starea de sănătatea și istoricul medical al angajatului, dar și sporturi cu potențial de risc, cum ar fi alpinism, schi sau ciclism.

În general, asigurarea privată de sănătate poate include analize de prevenție, consultații generale și de specialitate, analize de laborator și investigații de diagnosticare, radiologie și imagistică (CT, RMN etc.), acoperire pentru cancer și boli grave, internări în caz de intervenții chirurgicale și accidente, internare și îngrijire pentru naștere, tratament în ambulatoriu, a doua opinie medicală, telemedicină, servicii stomatologice, servicii de wellbeing pentru sănătatea emoțională și mintală, dar și alte servicii în funcție de pachetul ales. Angajații se pot trata atât în clinici private, cât și în spitale de stat de pe teritoriul României, dar și în străinătate dacă angajatorul optează pentru un pachet mai complex.

Subscrierile pe piaţa asigurărilor de sănătate au ajuns în anul 2023 la cel mai înalt nivel istoric, de peste 800 mil. lei, cu un avans de 21,5% faţă de anul 2022, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din 2023.

Acest avans a fost influențat de factori precum schimbările din piața muncii, efectele pandemiei asupra conștientizării sănătății și concurența tot mai mare pentru atragerea talentelor, mai ales în industrii cheie. La sfârșitul anului 2023, la nivelul pieței de asigurări de sănătate din România, erau asigurați peste 700.000 de oameni, reprezentând angajați și persoane dependente.