BASF construiește cea mai mare pompă de căldură industrială pentru generarea de abur fără CO2 din lume

Gigantul BASF a primit aprobarea de finanțare pentru construcția celei mai mari pompe de căldură industriale pentru generarea de abur fără CO2, din lume.

BASF a primit aprobarea de finanțare din partea Ministerului Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică pentru construcția celei mai puternice pompe de căldură industriale din lume. Prin urmare, în următoarele luni, compania va putea începe lucrările de construcție pregătitoare pentru acest proiect la platforma sa din Ludwigshafen. Proiectul își propune să aducă o contribuție importantă la reducerea emisiilor de CO2. Robert Habeck, Ministrul federal pentru afaceri economice și acțiuni climatice, a prezentat aprobarea de finanțare lui Uwe Liebelt, președinte European Verbund Sites, BASF SE.

„Încorporarea noilor tehnologii în procesele noastre de producție chimică este una dintre componentele cheie ale transformării verzi la BASF. Pompa noastră de căldură are un punct de vânzare unic: instalația planificată va fi prima de acest gen care va fi folosită pentru generarea de abur – nu există proiecte-pilot industriale comparabile nicăieri în lume”, spune Markus Kamieth, președintele Consiliului de Administrație al Directorilor Executivi, BASF SE. „Suntem încântați că Ministerul Federal ne susține proiectul și investește, astfel, în noi procese care joacă un rol important în dezvoltarea lanțurilor valorice durabile în industria chimică.”, a adăugat el.

Pompa de căldură planificată va avea o capacitate de până la 500.000 de tone metrice de abur pe an. Căldura reziduală, folosită ca sursă de energie termică, este generată în timpul răcirii și curățării gazelor de proces în unul dintre cele două aparate de cracare cu abur de la fața locului. Alimentat cu electricitate din energie regenerabilă, se generează, astfel, abur fără CO2, iar cea mai mare parte a acestuia urmează să fie utilizată pentru producerea acidului formic. Aici, pompa de căldură are potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 98%. O proporție mai mică din aburul fără CO2 este furnizată altor fabrici de producție BASF prin intermediul rețelei de abur de la fața locului. În total, pompa de căldură va reduce emisiile de gaze cu efect de seră la sediul companiei cu până la 100.000 de tone metrice pe an.

„Ne respectăm obiectivele de protecție a climei: BASF își propune să atingă emisii nete de CO2 zero până în 2050. De asemenea, ne propunem să oferim clienților noștri cel mai bun sprijin posibil în călătoria lor de transformare. Platforma noastră Ludwigshafen joacă un rol cheie în acest sens. Dorim să o transformăm într-o platformă de producție chimică durabilă, lider în Europa”, spune Uwe Liebelt, președinte European Verbund Sites, BASF SE. „Electrificarea generării de abur este un pas crucial către generarea energiei de care avem atât de urgentă nevoie în industria chimică, într-un mod mai durabil. Producția noastră integrată Verbund este ideal echipată pentru implementarea și extinderea noilor tehnologii, precum pompa de căldură planificată, la scară industrială”, a adăugat el.

Uzina va fi pusă în funcțiune în 2027

Uzina este programată să fie pusă în funcțiune în anul 2027. Ministerul Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică contribuie cu aproximativ 310 milioane euro la proiect, ca parte a programului de finanțare Carbon Contracts for Difference.

Pe lângă electricitate, aburul este una dintre cele mai importante surse de energie din industria chimică. Unitatea de la Ludwigshafen îl folosește, în principal, ca abur de proces pentru producție – pentru uscarea produselor, pentru reactoarele de încălzire și pentru distilare, printre altele. În ultimul an, BASF a folosit aproximativ 14 milioane de tone metrice de abur în Ludwigshafen. Prin mijloacele de recuperare a căldurii din instalațiile de producție, BASF atinge deja jumătate din necesarul de abur al platformei sale principale, folosind un proces cu emisii scăzute de carbon. Restul de aproximativ 50% este generat, în prezent, de centralele electrice cu gaz și abur.

Transformarea verde este unul dintre obiectivele strategice ale BASF. Pe lângă utilizarea materiilor prime regenerabile și a energiei electrice din surse regenerabile, această transformare include și testarea și dezvoltarea de noi tehnologii care să reducă utilizarea materiilor prime fosile în producția de energie, permițând, astfel, fabricarea de produse chimice cu o amprentă de carbon redusă. Exemple ale acestei transformări la unitatea Ludwigshafen includ electrolizorul de apă care este în prezent în construcție și instalația demonstrativă pentru aparatele de cracare cu abur încălzite electric, care a intrat în funcțiune în luna aprilie a acestui an.