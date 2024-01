Barbu: Nu cred că fermierii mai au probleme. Revendicările, asumate printr-un proces verbal care e sfânt

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat luni, pentru B1 TV, că nu mai există nicio problemă a fermierilor cu instituția pe care o conduce, toate revendicările fiind acceptate într-un proces verbal care e „sfânt”.

Acesta a mai afirmat luni la B1 TV că, din informațiile pe care le are, în România nu a intrat „niciun bob” de cereale ucrainene, acestea aflându-se doar în tranzit, iar dacă Marcel Boloș, colegul lui de la Finanțe, are alte date, ar trebui să ia legătura cu ANAF și Vama, structurile din subordinea sa.

„Am avut o întâlnire sâmbătă cu o parte din fermieri și protestatari. S-a încheiat un proces verbal prin care ne-am asumat revendicările celor din stradă. Aceste revendicări erau deja pinse în bugetul ministerului ca sume, proiecte și programe. Inclusiv cei care au participat la conferința de presă au spus că din punct de vedere al agriculturii nu mai au nicio problemă.

Azi avem întâlnire la ora 13.00 cu asociațiile de profil din agricultură, vedem revendicările și vom comunica apoi.

Din punctul meu de vedere, acel proces verbal cred că e sfânt, asumat de ministrul Agriculturii și protestatari, deci pe partea de agricultură cred că nu mai sunt probleme”, a declarat Florin Barbu.

Întrebat de ce atunci fermierii încă protestează, ministrul a răspuns: „Azi avem cu asociațiile de profil, reprezintă 8 – 9 milioane de hectare. Bineînțeles, vedem revendicările, probabil ei fac parte din acele asociați. Asociațiile deocamdată au vrut decât dialog (sic), așa cum e într-un stat demociratic, Dacă revendeicările nu sunt realizate, atunci poți să mergi la protest… Cu asoicațiile vom discuta la ora 13.00 și sunt sigur că vom găsi rezolvare”.

„Noi suntem pregătiți, bugetul ministerului e 2% din PIB și sunt sigur că avem toate programele pentru a scoate fermele din dificultate din România”, a continuat Barbu.

Ministrul Agriculturii, despre problema cerealelor ucrainene

Cât despre problemele semnalate inclsusiv de ministrul Marcel Boloș privind transportul cerealelor ucrainene, Florin Barbu a afirmat: „Cred că dl Boloș ar trebui să-și cheme președintele Vămii. Eu am situația exactă a cerealelor care au tranzitat România și pentru care s-a solicitat licență de export. Noi avem act normativ prin care trebuie un sistem de licențiere între România și Ucraina. Acum nu sunt decât 2 – 3 solicitări de licențiere. În România nu a intrat un bob de cereale din Ucraina pentru că, prin actul normativ, prin Ordonanța prin care avem licențiere, singurii care pot aduce cereale în România sunt fermierii și procesatorii. Nu există așa ceva (intrare ilegală a cerealelor ucrainene). Dacă dl Boloș are alte informații, să trimită structurile subordonate – ANAF și Vamă. Eu nu am licențiere dată pentru export de cereale pe teritoriul României. Cerealele au făcut tranzit cu sigiliu și GPS. Ele s-au dus doar pe tranzit către alte state”.