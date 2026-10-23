Prețul gramului de aur, 23 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu aproape 8 lei

Prețul gramului de aur a scăzut vineri, 23 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 617,8007 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 625,6821 lei.

Aurul s-a ieftinit Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 23 octombrie, un preț de 617,8007 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 7,8814 lei față de ziua precedentă. Joi, 22 octombrie, gramul de aur era cotat la 625,6821 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ședința de miercuri, 21 octombrie, când un gram de aur era evaluat de BNR la 629,3552 lei. Comparativ cu această valoare, prețul stabilit vineri este mai mic cu 11,5545 lei.

În ultimele trei ședințe, prețul aurului a avut o evoluție descendentă. Miercuri, 21 octombrie, gramul de aur era cotat la 629,3552 lei, iar joi a scăzut la 625,6821 lei. Vineri, cotația a coborât la 617,8007 lei.

Evoluția prețului gramului de aur în 2026

Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cum se calculează cotația aurului

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.