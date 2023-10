Apartamentele noi, la mare căutare în Capitală. Cererile au crescut cu 46% în trimestrul II

Cererea pentru apartamente noi situate în Capitală a înregistrat în al doilea trimestru al anului 2023 o majotrare de 46%. Deși cererea este mare, oferta a înregistrat o scădere de 26%, potrivit unei noi analize realizate de un portal imobiliar din țara noastră.

Datele arată creşteri ale cererii în fiecare zonă din Bucureşti, începând de la 11% pentru zona de Vest, până la 54% pentru zona de Nord.

Potrivit sursei citate, oferta este în scădere în Nord (-44%), în Est (-31%), în Vest (-22%) şi în Centru (-16%). Doar zona de Sud are un plus de 6% pentru oferta de apartamente noi. Preţurile înregistrează scăderi de 2% în Vest, 3% în Est, 4% în Centru şi 9% în Sud, Nordul fiind singura zona unde se înregistrează o creştere de 7%.

„La nivelul pieţei imobiliare din Bucureşti cererea şi-a revenit faţă de scăderea dramatică de anul trecut, din trimestrul al doilea. În acea perioadă perspectivele erau sumbre: război la graniţa noastră, inflaţie galopantă, dobânzi în creştere, trend ascendent al preţurilor. Iată că totuşi piaţa a arătat maturitate şi rezilienţă, şi chiar dacă nu am ieşit încă din zona de risc, avem motive sa privim cu ceva optimism perioada următoare. Sperăm ca impactul noilor modificări fiscale nu va fi de natură să afecteze parcursul pieţei, şi dacă va fi aşa, atunci vom putea vedea un 2024 benefic pentru piaţa rezidenţială”, a declarat Dan Niculae, Managing Director, Imobiliare.ro Finance, în cadrul evenimentului Residential Conference - The Future of Quality Living, organizat de BREC în această săptămână, la Bucureşti.

În contextul creşterii TVA de la 5 la 9%, a eliminării facilităţilor pentru industria de construcţii precum şi a creşterii salariului minim pentru acest domeniu, previziunea pe termen mediu şi lung este de creştere a preţurilor locuinţelor.

„Datele prezentate arată o scădere clară a ofertei de 26% în T2 2023 faţă de T2 2022 şi 12% în T2 2023 faţă de T1 2023. Dificultatea autorizării noilor proiecte, dat fiind blocajul urbanistic din Bucureşti, va determina o scădere accentuată a ofertei de locuinţe noi şi o presiune pe preţ”, a spus Despina Ponomarenco, preşedinte BREC.

De asemenea, segmentul chiriilor pentru unităţi noi a înregistrat o creştere semnificativă a cererii de 63% comparativ cu perioada similară a anului trecut şi 17% faţă de trimestrul anterior al anului 2023. Defalcată pe zone, creşterea cererii pentru apartamente noi de închiriat începe de la 49% până la 71% în Bucureşti.

