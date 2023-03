Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile în șase mari orașe. Unde au loc târgurile de carieră

Aproximativ 300.000 de oameni în căutarea unui job au participat fizic și online toamna trecută la Târgul de Cariere, organizat în marile orașe ale țării.

Aflat în al 17-lea an de existență, Târgul de Cariere își propune să aducă împreună persoanele aflate în căutarea primului job sau a unei oportunități noi în carieră cu ofertele angajatorilor regionali și locali, respectiv peste 10.000 de noi locuri de muncă, potrivit organizatorilor.

Dacă majoritatea eforturilor de recrutare se îndreaptă către București, organizatorii vor să arate că există un context economic regional, care poate favoriza dezvoltarea locală, prin crearea unei piețe a locurilor de muncă.

„De-a lungul celor 17 ani de experiență la Târgul de Cariere am conștientizat cât de importantă este interacțiunea între cei doi mari actori ai pieței muncii, candidați și angajatori. A te afla chiar în mijlocul acțiunii și a reuși să înțelegi problemele pieței, așa cum sunt ele, la nivel local, cu avantaje și dezavantaje, ne-a ajutat să putem livra evenimente din ce în ce mai reușite pe teritoriul întregii țări. Scopul nostru, prin Târgul de Cariere, a fost și este acela de a crea legături coerente și de a aduce cele mai bune oportunități de carieră pentru toți cei care doresc o schimbare în viața lor, fie că e un job, voluntariat sau pur și simplu o reconfirmare a capacității lor” - a transmis Mihai Cotos, CEO Târgul de Cariere.

Anul trecut stundenții au fost cei mai interesați

Statistica anului trecut arată clar interesul tinerilor absolvenților pentru a-și găsi un loc de muncă. Astfel, aproximativ 40% dintre participanții din cele șapte orașe care au găzduit în 2022 Târgul de Cariere (Cluj, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș, Brașov și Chișinău) sunt studenți.

La cealaltă extremă, aproximativ 25% dintre participanți sunt profesioniști cu o experiență de peste cinci ani în căutarea unor noi rute de dezvoltare în carieră. În același timp, aproximativ 60% dintre participanți au vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, ceea ce arată că persoanele tinere sunt cele mai deschise pentru acest tip de eveniment.

„Cred cu adevărat că Târgul de Cariere a avut un impact puternic asupra carierei mele, deoarece m-a lansat în viața profesională într-un timp relativ scurt. Mulțumită oportunităților și perspectivelor pe care târgul de cariere le oferă prin oameni amabili și captivanți, am avut ocazia de găsi jobul care mi-a îndeplinit așteptările. După o serie de interviuri, am ajuns să fiu parte dintr-o echipă excepțională, compusă din oameni cu care am simțit o conexiune deosebită încă de la început”, a spus Bíró Péter - Róbert, parte din echipa Danieli România. În topul domeniilor căutate anul trecut de vizitatorii de la Târgul de Cariere la nivel național se află IT & Comunicații, Inginerie și Marketing, urmate de domeniul Financiar, Resurse Umane și Medicină, Sănătate sau Psihoterapie.

„Evenimentul Târgul de Cariere, an de an, pentru compania De'Longhi Romania reprezintă o importantă sursă de atragere și recrutare de profesioniști, studenți și absolvenți de universități tehnice. Ca de fiecare dată, posturile noastre expuse la eveniment sunt diversificate, din domeniile: calitate, inginerie, IT, injecție mase plastice, matrițerie. Avem programe dedicate noilor angajati de integrare în business și învățare sistematică de la nivel de junior pâna la cel de expert. Tinerilor absolvenți sau studenților aflați în ultimul an de studiu le oferim oportunitatea de a dezvolta competențe tehnice adecvate profilului nostru precum și o carieră profesională de succes acompaniată de un mentor dedicat. E bine să știți că la locul de muncă îmbinăm formarea de cariere și atingerea obiectivelor cu diverse activități de relaționare și wellbeing: Happy Wednesday, Magia Prăjiturilor, Petrecerea de Crăciun, acțiuni de împăduriri și conferințe sau sesiuni de promovare a sănătății. Daca va doriti excelenta in cariera cu iz de cafea va invitam să vă alaturați nouă!”, a declarat Florina Cicortas, Human Resources Manager, De`Longhi România.

Târgul de Cariere debutează pe 10 martie la Sibiu, la Sala Sporturilor Transilvania. Peste 30 de companii își vor prezenta timp de două zile oportunitățile de carieră în fața a peste 1500 de vizitatori, în baza estimărilor organizatorilor.

Târgurile de carieră au loc în următoarele orașe:

- Sibiu: 10-11 martie, Sala Sporturilor Transilvania

- Cluj-Napoca: 15-16 martie, BT Arena

- Mureș: 22 martie, Teatrul Național Târgu Mureș

- Chișinău: 31 martie – 1 aprilie, Palatul Național „Nicolae Sulac”

- Iași: 7-8 aprilie, Palas Mall

- Brașov: 21-22 aprilie, Coresi Shipping Resort

- Oradea: 6 mai, Casa de Cultură a Sindicatelor