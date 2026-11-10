Alexandru Nazare anunță atragerea a 4,5 miliarde de euro. Ce arată interesul investitorilor pentru România

Guvernul României a încasat luni cele 4,5 miliarde de euro atrase prin cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni lansată în acest an pe piețele internaționale de capital, fondurile urmând să contribuie la finanțarea necesarului bugetar și la consolidarea rezervelor valutare ale statului.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Foto: GEORGE CALIN

Potrivit Ministerului Finanțelor, emisiunea a fost structurată în trei tranșe: 1,25 miliarde de euro cu scadența în 2030, două miliarde de euro cu scadența în 2034 și 1,25 miliarde de euro reprezentând obligațiuni verzi cu scadența în 2038.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a subliniat interesul ridicat manifestat de investitori pentru titlurile românești, potrivit Agerpres.

„Cea de-a doua emisiune de euroobligaţiuni a României pe pieţele internaţionale de capital din anul 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor şi a reconfirmat încrederea de care se bucură ţara noastră în urma implementării unui program ambiţios de consolidare fiscală”, a transmis ministrul.

„Suma atrasă va contribui la îndeplinirea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an”

Nazare a precizat că „Suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) şi împrumuturile de la instituţii financiare internaţionale, la îndeplinirea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi la consolidarea rezervelor noastre în valută”.

„Acest succes a permis reducerea marjelor finale”

În pofida volatilității de pe piețele financiare, oferta României a atras ordine care au depășit 9 miliarde de euro în timpul procesului de subscriere, ceea ce a permis reducerea costurilor de finanțare.

Ministerul Finanțelor arată că „acest succes a permis reducerea marjelor finale cu 20 bps pentru tranşa de patru ani şi cu 25 bps pentru cele de opt şi 12 ani faţă de cotaţiile iniţiale ale dimineţii, optimizând semnificativ primele de emisiune”.

După stabilirea prețului final și alocarea titlurilor, valoarea totală a ordinelor s-a situat la aproximativ 7 miliarde de euro, echivalentul unei suprasubscrieri de 1,6 ori.

Ministerul Finanțelor a evidențiat și interesul investitorilor pentru tranșa verde a emisiunii, precizând că tranzacția a beneficiat de o distribuție geografică și sectorială extinsă.

„De remarcat faptul că aproximativ 49% din tranşa verde de 12 ani a fost alocată investitorilor responsabili din punct de vedere social (SRI) şi celor cu mandate specifice ESG sau verzi”, se arată în comunicatul instituției.

Emisiunea a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE și Societe Generale.