UniCredit Bank a fost desemnată Best Private Bank 2019 în România de către Global Finance

Ceremonia de premiere a avut loc seara trecută la New York.

Câştigătorii, potrivit Global Finance, sunt băncile care deservesc cel mai bine nevoile specifice ale persoanelor care au deţineri importante pe care caută să şi le consolideze, prezerve şi să le transmită mai departe.

Andrea Diamanti, Head of CEE Corporate and Investment Banking and Private Banking în cadrul UniCredit: „Sunt mândru de această recunoaştere a eforturilor şi dedicării pe care echipa noastră continuă să le pună în slujba clienţilor noştri de private banking, oferindu-le acestora soluţii de investiţii inovatoare şi relevante pentru ei. Prin ceea ce facem, ne străduim permanent să le oferim clienţilor noştri servicii de înaltă calitate şi să ne consolidăm relaţiile”.

