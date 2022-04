Cel mai mare showroom de optică din Europa Centrală şi de Est a fost deschis la Bucureşti, în urma unei investiţii de 750.000 de euro

Retailerul românesc de optică Lensa a încheiat 2021 cu vânzări de 16 milioane de euro (79 milioane lei), în creştere cu 50% faţă de 2020, ajungând la o cifră de afaceri cumulată în cei 8 ani de existenţă de 37,3 milioane euro. În urma unor investiţii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis în 2021 opt magazine noi în România, dotate cu cabinete optometrice proprii şi a încheiat anul cu o reţea de 15 showroomuri la nivel naţional.

Cea mai mare investiţie, în valoare de 750.000 de euro, a fost alocată deschiderii celui mai mare showroom de optică din Europa Centrală şi de Est, în Bucureşti, a cărui suprafaţă depăşeşte 1.000 mp. De asemenea, retailerul a deschis în 2021 alte şapte magazine şi în Galaţi, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi Oradea.

„Creştem valoarea investiţiilor în reţeaua de showroomuri Lensa progresiv. Anul trecut am inaugurat opt unităţi, dublu faţă de cele deschise în 2020. Prin urmare, a fost şi anul cu cele mai mari investiţii în expansiune. Suntem bucuroşi de rezultatele pozitive pe care le înregistrăm an de an şi suntem încrezători că în 2022 ne vom atinge toate obiectivele de business pe care ni le propunem. Avem în plan pentru anul acesta deschiderea a cel puţin opt magazine noi şi vânzări de minimum 19 milioane de euro”, a declarat Daniel Crăciun, CEO şi fondator Lensa.

Datorită expansiunii la nivel naţional, segmentul care a generat cea mai importantă creştere în vânzări a fost cel al ochelarilor de vedere, susţinut şi de serviciul de consultaţii gratuite pus la dispoziţie de către companie clienţilor săi. Pe locul al doilea s-au poziţionat ochelarii de soare, iar pe locul al treilea lentilele de contact.

În 2021, retailerul a depăşit 330 de mii de comenzi în magazinele din ţară şi pe Lensa.ro şi a oferit peste 220 de mii de consultaţii optometrice gratuite.