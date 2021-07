În anul 2006, Johannes Gutmann, fondatorul SONNENTOR, a decis, împreună cu Thomas Weinraub, să aducă povestea de succes SONNENTOR pe piaţa din România. Au început cu o investiţie iniţială de 10.000 euro şi, în numai două luni de zile, au reuşit să înfiinţeze SONNENTOR România. În prezent, compania locală înregistrează vânzări de peste 4,5 milioane de lei pe an şi peste 450.000 de produse vândute.

„Povestea noastră în România a început în urmă cu 20 de ani prin fermierul nostru, Dl. Ing. Szakacs Csaba. După 5 ani de colaborare, Johannes Gutmann, fondatorul SONNENTOR, a încercat să-l convingă să aducă produsele finite pe piaţa locală. Aici am intrat eu în poveste, pentru că, la momentul respectiv, soţia mea era angajata domnului Szakacs. El fiind ocupat cu obţinerea materiei prime – cultivare, colectare, selectare, procesare primară - am decis să mergem împreună în Austria pentru a discuta oportunitatea creării unei filiale. In două luni am înfiinţat SONNENTOR România“, declară Thomas Weinraub, Managing Director SONNENTOR România.

Îşi aminteşte că în primii doi ani a reuşit să ajungă în aproape toate magazinele de profil din oraşele mari din România, deşi nu avea nici permis de conducere. Mărturiseşte că respectă în continuare ideologia SONNENTOR, aceea de a nu colabora cu reţelele mari de desfacere, deşi recunoaşte că este o provocare.

„Este o provocare să refuzi contracte de milioane, dar acestea sunt, în majoritatea cazurilor, capcane, mai ales pentru micii fermieri pe care-i reprezentăm. SONNENTOR înseamnă Poarta Soarelui, noi reprezentăm vânzarea de la fermier, de la ţăran. Sunt produse cu o valoare adăugată care nu se pretează consumului în masă. Sunt produse prelucrate manual, cu respect faţă de natură şi faţă de mediul înconjurător. Astfel de produse au fiecare în parte o poveste, iar aceste poveşti trebuie să ajungă la consumatorul final“, adaugă Thomas Weinraub.

Începuturile nu au fost uşoare, mai ales că în 2006 România nu era ţară membră a Uniunii Europene. Pe atunci, segmentul de piaţă al produselor ecologice certificate şi controlate era în proporţie de peste 99% destinat exportului. „E prea scump. Asta a fost reacţia consumatorului român. A durat până a înţeles că noi suntem o ţară legată de bogăţiile naturii. Roadele pământului sunt bine înrădăcinate în cultura culinară şi folosite ca remedii. Avem tradiţie, avem obiceiuri şi mai ales avem oportunităţi faţă de alte ţări sau regiuni. România este o adevarată Gradină BIO a Europei“, spune fondatorul SONNENTOR România.

SONNENTOR aniversează 15 ani în România printr-o investiţie de peste jumătate de milion de euro

Pentru a aniversa 15 ani în România, compania a decis să investească peste jumătate de milion de euro într-o hală în zona Reghin, jud. Mureş. Suma reprezintă mult peste dublul profitului obţinut de SONNENTOR în cei 15 ani de activitate, însă Thomas Weinraub şi echipa sa vor o linie de producţie locală în care produsele fabricate să poarte sigla „Produs în România”.

„Este adevărat că acest pas necesită niste etape şi va dura ceva timp, dar a sosit momentul să investim într-o hală în care vom începe şi procesarea. Va fi o investiţie „Verde” – sursa de energie regenerabilă (geotermal, fotovoltaic şi solar), cu emisii CO2 reduse, materiale de construcţie din lista verde, etc. Proiectul pentru autorizare se depune în această lună şi sperăm să putem începe chiar în acest an. Cel târziu anul viitor dorim să începem activitatea în noua casă“, declară Thomas Weinraub.

Pentru că produsele SONNENTOR sunt cultivate, colectate, selectate şi uscate manual în proporţie de 85%, volumul mare de muncă necesită o linie automatizată. Ulimul pas, cel de introducere a produselor ambalate în folie biodegradabilă, în cutiile de carton şi etichetarea acestora se face manual.

„Nu aducem nimic nou din punct de vedere tehnic, doar lucrul manual. Nu totul trebuie să fie automatizat. Locurile de munca sunt importante, mai ales după ce pandemia ne-a arătat vulnerabilităţile societăţii în care trăim. Sunt mulţi cei care doresc să fie parte dintr-o poveste de succes, care recunoaşte efortul şi munca grea. În zona Reghin nu sunt multe oportunităţi pentru cei care doresc să fie recunoscuţi şi apreciaţi pentru munca depusă, în condiţii şi la standarde sociale şi economice mult mai aplecate către angajat“, adaugă Thomas Weinraub.

Peste 50% din produsele aflate în portofoliul brandului vor fi procesate în hala de la Reghin. Noul punct de lucru urmează să fie introdus şi în circuitul turistic ca punct de atracţie, unde vizitatorii vor putea descoperi „vraja” Agriculturii Ecologice, BIO, de la cultivarea plantelor, prin procesul manual de ambalare, şi până la ceaşca de ceai.

„Atât SONNENTOR Austria, cât şi fabrica din Cehia, filiala unde se procesează ceaiurile la pliculeţ, au pus un accent important pe turism. Avem peste 5000 de turişti lunar. Sunt mulţi cei care doresc să cunoască povestea noastră de succes, să afle mai multe despre viaţa la fermă, despre plante, despre ce însemnă cultură ecologică, despre rolul agriculturii şi procesării, despre viaţa verde şi protejarea mediului înconjurător. Când proiectul nostru va ajunge la maturitate, în maximum 2-3 ani, vom încerca să ne aplecăm către oportunitatea de a „deschide porţile”. O staţie de încărcare maşini electrice, o ceainărie - cafenea, o curte în care fiecare doritor poate afla povestea plantelor noastre. Turiştii vor putea intra în incinta halei şi chiar să culeagă plante, să ambaleze, să vadă ce înseamnă cu adevarat povestea SONNENTOR“, spune Thomas Weinraub.

Compania sprijină fermierii colaboratori

SONNENTOR lucrează exclusiv cu fermierii care le sunt colaboratori pe termen lung. Aceştia sunt vizitaţi anual sau o dată la doi ani, în cazul acelora de pe alte continente, oferindu-le consultanţă acolo unde este cazul, surse de aprovizionare cu seminţe sau soluţii, atunci când sunt afectaţi de calamităţi.

„Fiind vorba de agricultura ecologică, nu poţi interveni cu substanţe de sinteză, e o muncă grea şi este dificil să estimezi dinainte rodul muncii. De multe ori le oferim o creditare la început de sezon, pentru a le permite să-şi desfăşoare munca fără grija venitului, iar când ne aduc roadele, ne înţelegem. E nevoie de multă răbdare, înţelegere şi mai ales de legătura interumană. Aici vorbim despre familii de ţărani, despre ferme care susţin financiar zone întregi, suntem extrem de aplecaţi către nevoile acestora“, mai spune fondatorul companiei locale.

În privinţa potenţialului României de a fi lider în domeniul produselor bio, Thomas Weinraub aminteşte că ţara noastră a fost, în 2013 „Ţara Anului” la târgul mondial BioFach din Nüremberg, Germania, însă atrage atenţia că este nevoie de acţiuni strategice la nivel de ţară. „Nu aş vrea să intru în politică, dar menţionez că suntem departe de toate statele din UE în acest sens. Mult mai departe chiar şi decât Bulgaria, deşi am avut şi comisar UE pe agricultură. Astăzi vorbim de Europa Verde. România cu ce s-a pregătit? Deşi UE ne pune la dispoziţie granturi şi ajutoare, guvernanţii nu sunt în stare să ne faciliteze accesul la acestea. Avem cea mai bogată ţară din UE şi nu facem mai nimic, pierdem enorm. Sper ca puterea exemplului să-i convingă pe cât mai mulţi să înţeleagă oportunitatea şi mai ales şansa la un trai mai bun, mai curat şi plin de satisfacţie“.

Aproximativ 90% din producţia SONNENTOR, printre care peste 300 de sortimente de ceai, condimente, cafea, dulciuri, supe, siropuri şi gemuri, etc., este disponibilă în peste 55 de ţări. Cele mai mari pieţe de desfacere sunt Germania, Austria, Elveţia, Cehia şi alte ţări membre UE, dar şi ţări precum Japonia, Canada, Indonezia, Korea, Taiwan, Hong Kong, Malaezia, China, Australia şi Noua Zeelandă.

„Standardele noastre sunt pietrele de temelie ale <<economiei binelui comun>>: demnitatea umană, dreptatea socială, solidaritatea, sustenabilitatea mediului înconjurător, implicarea democratică în luarea deciziilor şi transparenţa. Noi nu deţinem acţiuni, ci ţinem coada sapei!”, a conchis Thomas Weinraub, Managing Director SONNENTOR România.