Mircea Cărtărescu, Mihaela Miroiu şi Radu Vancu vor discuta, online, despre „Lemnul strâmb al omenirii”, o istorie a ideilor de Isaiah Berlin

„Nu am citit de ani de zile o carte atât de extraordinară, de deschizătoare de minte şi de orizont. Toţi cei fascinaţi de ideologii ar trebui să citească, înainte de-a crede în adevărul lor ultim, acest cald, înţelegător şi ferm totodată document despre ce înseamnă cu adevărat a fi om”, spune Mircea Cărtărescu.

„O tapiserie a gândirii filozofice minunat decorată... O istorie a ideilor care posedă tot dramatismul unui roman şi caracterul imediat al ştirilor de prima pagină”, scrie The New York Times.

„Ghidul perfect prin schimbările radicale şi complexe care au traversat societăţile occidentale... O lucrare strălucită, convingătoare... umană, plină de compasiune, importantă”, potrivit San Francisco Chronicle

Sir Isaiah Berlin (6 iunie 1909 - 5 noiembrie 1997) este filozof şi profesor britanic considerat unul dintre cei mai mari gânditori liberali ai secolului XX. Familia lui a emigrat din Uniunea Sovietică în Anglia în 1920. A studiat la St. Paul's School din Londra, apoi, beneficiind de o bursă, la All Souls College, Oxford. A obtinut titlul de doctor în litere în 1935 şi a predat, pe rând, la mai multe colegii din Oxford. Filozofia politică a lui Isaiah Berlin vădeşte preocuparea în primul rând pentru problema libertăţii şi a liberului arbitru în societăţi din ce în ce mai mecaniciste şi mai totalitare. A fost preşedinte al British Academy (1974-1978). Scrieri importante: „Karl Marx: His Life and Environment” (1939); „Historical Inevitability” (1955; „The Age of Enlightenment: The Eighteenth-Century Philosophers” (1956); „Four Essays on Liberty” (1969); „Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas” (1976); „Russian Thinkers” (1978); „Concepts and Categories: Philosophical Essays” (1978); „Against the Current” (1979); „Personal Impressions” (1980); „The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas” (1996).

Cartea este disponibilă în librării şi online.