Editura RAO prezintă „Tunelurile de sub Zidul Berlinului“ - Greg Mitchell

Apoi, două posturi de televiziune din Statele Unite au aflat de aceste proiecte secrete şi au intrat într-o cursă de a fi primele care le documentau din interior. Preşedintele John F. Kennedy era reticent însă faţă de orice lucru care ar fi putut duce la o confruntare cu Uniunea Sovietică, şi a aprobat măsuri fără precedent pentru a împiedica realizarea celor două documentare de televiziune, punând la încercare limitele presei libere în era escaladării tensiunilor nucleare.

DESPRE AUTOR: GREG MITCHELL a publicat mai mult de zece cărţi, incluzând The Campaign of the Century, distinsă cu Goldsmith Book Prize şi finalistă pentru Los Angeles Times Book Prize, Dick and the Pink Lady, desemnată drept o apariţie notabilă de către New York Times, So Wrong for So Long şi, împreună cu Robert Jay Lifton, Hiroshima in America and Who Owns Death? Mitchell este editor pentru mai multe reviste şi este un blogger activ pentru Huffington Post şi pentru alte publicaţii, pe teme legate de media şi politică. Recent a coprodus documentarul Following the Ninth.

APRECIERI CRITICE: „O poveste atât de dramatică, încât pare exagerată chiar după standardele unui thriller de la Hollywood... Mitchell ne relatează o poveste caleidoscopică de pe timpul Războiului Rece, recreând o lume care pare a fi în pragul unui al treilea război mondial“. The Guardian

