Soprana Teodora Gheorghiu, din Japonia la Bucureşti în recital în această vară

Pe 21 iulie, Teodora Gheorghiu a susţinut un recital în Japonia, la Musashino. Despre modul original în care a fost invitată în Japonia, mărturisea într-o scurtă declaraţie: ”Este o poveste în sine felul în care am primit invitaţia. În liceu, urmându-mi pasiunea pentru muzică, am fost solista corului de copii Camerata Infantis din Braşov. În anul 1994, corul nostru a fost invitat la Tokyo, de către Musashino Cultural Foundation, într-un concert în care eram solista corului. A fost o mare surpriză şi bucurie să primesc anul acesta un mesaj de la aceeaşi fundaţie care ne invitase şi în 1994. Mesajul spunea că, de data aceasta, Musashino Cultural Foundation mă invită să cânt într-un recital solo. Aşadar, pe 21 iulie, am închis un arc peste timp de două decenii şi jumătate – în Japonia, la Musashino. M-am reîntâlnit cu o parte din trecutul meu şi am avut bucuria să împărtăşesc publicului japonez pasiunea mea pentru belcanto.“

După turneul în Japonia, Teodora Gheorghiu va reveni pe scena Ateneului Român din Bucureşti pe 14 august, ca invitată a Festivalului Internaţional “Vara Magică”, alături de pianista Diana Ionescu, într-un recital intitulat “Dragoste şi viaţă de femeie”. Aşa cum spune şi titlul, soprana va intepreta celebrul ciclu de lieduri al lui Schumann Dragoste şi viaţă de femeie, dar şi ciclul de lieduri Liederkreis, iar în partea a doua a serii, o selecţie de arii celebre din opere precum Boema de Puccini - Aria “Si. Mi chiamano Mimi”, L’amico Fritz de Mascagni – “Son pochi fiori”, Turandot de Puccini - "Tu che di gel sei cinta", Traviata de Verdi – Aria “Addio del passato”, Paiaţe de Leoncavallo – Aria Neddei “Stridono lassu”.

Destinul muzical al Teodorei Gheorghiu a fost influenţat în mod direct de marele José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julian Gayarre International Singing Competition. După acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a influenţat definitiv cursul carierei. Ulterior, a câştigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţinal “George Enescu” de la Bucureşti, dar şi a prestigioasei Queen Elizabeth Competition şi primind bursa de studii Herbert von Karajan. A debutat la Opera Română din Bucureşti în rolul Regina Nopţii din Flautul fermecat de Mozart, fiind apoi invitată să evolueze pe importante scene din Europa precum Théâtre de la Monnaie din Bruxelles, Grand-Théâtre din Geneva, Théâtre de Champs-Elysées din Paris, Opera Naţională Lorenă din Nancy, Opera din Lucerna. În anul 2004 a debutat pe scena Operei de Stat din Viena, iar între 2007 şi 2010 a evoluat constant pe această scenă, abordând roluri precum Regina Nopţii (Flautul fermecat - W.A. Mozart), Adele (Liliacul - J. Strauss fiul), Adina (Elixirul dragostei - G. Donizetti), Eudoxie (La Juive - Fr. Halévy), Nannetta (Falstaff - G. Verdi), Sophie ( Werther - J. Massenet), Elvira (Italianca in Alger - G. Rossini). În 2014 a debutat la Festivalul de la Glyndebourne în rolul Sophie (Der Rosenkavalier - R. Strauss). Teodora Gheorghiu a colaborat cu reputaţi dirijori precum Seiji Ozawa, Marco Armiliato, Franz Welser-Möst, Christophe Rousset , Adam Fisher, Bertrand de Billy.

La sugestia dirijorului Christophe Rousset a înregistrat un CD ce a constituit un omagiu adus celebrei cântăreţe din secolul al XVIII-lea, Anna de Amicis. Albumul, publicat de casa de discuri Harmonia Mundi, include înregistrări în premieră cu arii din Mozart, Gluck, Borghi, Cafaro şi Mysliveček, a fost numit Discul lunii de către International Record Review şi de Opera Magazine, şi a fost Discul săptămânii la BCC Radio timp de trei săptămâni la rând. Talentul Teodorei Gheorghiu nu se limitează doar la operă. Soprana este pasionată şi de lied şi a oferit numeroase recitaluri în acest gen muzical, iar în 2013 a publicat al doilea album, Art Nouveau, alături de pianistul Jonathan Aner, cu lieduri de Strauss, Zemlinsky, Ravel şi Respighi, ca expresii emblematice ale Jugendstil în muzică.

Începând cu anul 2015, Teodora Gheorghiu abordează un repertoriu de soprană lirică şi debutează în roluri precum Mimi (Boema - G. Puccini), Madama Corteze (Il viaggio a Reims - G. Rossini), Violetta (Traviata - G. Verdi). Cu rolul Contesei din Nunta lui Figaro de W.A. Mozart a realizat un amplu turneu în Japonia.

Discografia sa cuprinde Arias for Anna de Amicis (Mozart, Jomelli, Gluck, etc.) - Les Talens Lyriques / Chr. Rousset (Aparté), Art nouveau (Strauss, Zemlinsky, Ravel, Respighi), cu Jonathan Aner la pian (Aparté), Antonio Vivaldi - Orlando furioso - Modo Antiquo / F.M. Sardelli (Naïve), Richard Strauss - Der Rosenkavalier - Festivalul de la Glyndebourne UK (DVD) .

