Legendarul pianist Radu Lupu concertează, cu casa închisă, la Royal Festival Hall din Londra

Elogiat pentru „magia lui pianistică” (The Guardian) şi recunoscut în întreaga lume drept unul dintre cei mai mari pianişti ai momentului, Radu Lupu va concerta la prestigiosul Royal Festival Hall alături de orchestra londoneză Philharmonia şi sub bagheta binecunoscutului dirijor Paavo Järvi, câştigător al Premiului Grammy.

În cadrul acestui concert, ce se va desfăşura cu casa închisă, publicul meloman va putea asculta două lucrări celebre ale lui Ludwig van Beethoven - Uvertura „Coriolan” şi Concertul pentru pian nr. 4 -, alături de Simfonia nr. 2 a lui Rachmaninov. Evenimentul este organizat de Philharmonia Orchestra în parteneriat cu ICR Londra şi este inclus în programul cultural ce marchează Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene.

Cunoscutul dirijor şi pianist Daniel Barenboim afirma despre întâlnirea sa cu pianistul român la Londra: „L-am întâlnit pe Radu în 1970 şi n-am mai pierdut niciodată legătura. Deja la acea epocă el cânta ca un compozitor şi dădea impresia că inventează notele. Această calitate rară, necesară pentru a elibera esenţialul muzicii, s-a dezvoltat cu timpul, el a conştientizat-o şi a atins un nivel extraordinar. Nu face niciun gest comun, citeşte fiecare partitură în maniera sa foarte originală, întotdeauna diferită şi întotdeauna justă. În aceasta constă întreaga sa personalitate”.

Radu Lupu s-a născut pe 30 noiembrie 1945, la Galaţi. Primele îndrumări le-a primit în copilărie de la Lia Busuioceanu. De la vârsta de 14 ani a lucrat cu Florica Musicescu şi Cella Delavrancea. În anul 1961 a fost trimis cu o bursă de studii la Moscova, unde a urmat mai întâi cursurile preconservatorului cu Galina Egliazarova, pe care le-a absolvit cu diplomă de onoare. În continuare, s-a format la Conservatorul Piotr Ilici Ceaikovski, cu vestitul Heinrich Neuhaus şi cu fiul acestuia, Stanislav Neuhaus, până în anul 1969. În acest interval, tânărul interpret s-a impus în mod spectaculos în rândul pianiştilor de elită. Astfel, a triumfat cu Premiul I la Concursul Internaţional „Van Cliburn“ din S.U.A., în anul 1966. În noiembrie 1969 debutează pe scena londoneză, înregistrând un mare succes. Cariera lui Radu Lupu continuă alături de cele mai prestigioase orchestre şi cei mai mari dirijori ai lumii: în 1972 el cântă în S.U.A., la New York, cu Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim şi cu Orchestra Simfonică din Chicago, sub bagheta lui Carlo Maria Giulini. Urmează apoi un turneu de doi ani în America, cu Orchestra Filarmonica din New York. Ulterior intreprinde cu regularitate turnee în Europa şi Statele Unite, dar şi în Asia.



