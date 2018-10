Gala de premiere a Festivalului Astra Film se desfăşoară, sâmbătă seara, la Sala Thalia din Sibiu LIVE VIDEO

Festivalul Internaţional Astra Film Sibiu s-a desfăşurat cu recorduri de audienţă. Peste 25.000 de bilete au fost vândute pentru evenimentele din programul Astra Film Junior, care se află la a 10-a ediţie. Toate proiecţiile 360 de grade (full-dome) din secţiunea AFF 2018 - Viitorul e azi au avut loc cu casa închisă.

Iniţiat în urmă cu 10 ani ca un proiect unic de educaţie prin şi despre cinematografia realităţii în România, Astra Film Junior a devenit un festival-în-festival care îşi depăşeşte an de an recordurile de audienţă. La ediţia 2018 s-au vândut peste 25.000 de bilete la evenimentele aliniate pentru copii şi tineri.

Suntem fericiţi să constatăm ca Astra Film Festival a produs în timp o audienţă fidelă şi avizată, formată din iubitori de film capabili nu numai să exploreze şi să înţeleagă realitatea lumii în care trăim, dar şi să îşi asume o imersiune în realitate, să experimenteze trăiri şi emoţii “pe viu”, astfel încât să poată participa ulterior la transformarea realităţii, a relaţiilor interumane. Festivalul a atras constant public curios şi creativ, în majoritate tânăr - peste 60% dintre spectatorii noştri au între 18 şi 34 de ani -, iar modul în care am integrat producţiile non-ficţiune realizate cu noile tehnologii continuă să deschidă Festivalul către noi audienţe, inclusiv internaţionale”, a declarat Dumitru Budrala, director fondator al Astra Film Festival.

Programul educativ oferit de Astra Film Junior a inclis 15 filme documentare special selecţionate pentru trei grupe de vârstă (ciclul primar, gimnazial şi liceal). Pentru şcolile primare, Astra Film Festival 2018 oferă şi un concurs de benzi desenate, prin care copiii au prilejul să “re-povestească” prin imagini narativul filmului vizionat, sau chiar să creeze o poveste imaginară pe baza celor văzute. Liceenii sunt beneficiarii unui program în cadrul căruia sunt iniţiaţi în producţia de film documentar - Atelierul Primul Meu Film Documentar. Documentarele scurte realizate în Atelier sunt prezentate în cadrul unei Gale dedicate, care are loc la Sala Thalia, duminică, 21 octombrie, la 17.00.

Publicul Astra Film Junior a avut ocazia să vizioneze filme şi în format de cinema experienţial, prin proiecţii 360 de grade la Dome şi proiecţii VR, contribuind la îmbogăţirea experienţei de vizionare, precum şi a conceptului de noi formate de cinema posibile. Programul full-dome al Astra Film Junior cuprinde filme despre Univers (The Secrets of Gravity/Secretele gravitaţiei, We Are Stars/Suntem stele), despre natură (Life of Trees/Viaţa copacilor) şi despre corpul uman (Amigos – Inside the Human Body/Amici – În interiorul corpului uman).

Astra Film Junior 2018 a atras o largă audienţă între 6 şi 15 ani, nu numai din Sibiu, ci şi din localităţile învecinate. Autobuze de linie au adus în Piaţa Mare, pentru proiecţiile full-dome şi pentru celelalte evenimente din cadrul AFF Jr., copii şi tineri din Gura Râului, Răşinari, Apold, Jina, Hoghilag, Dârlos, Ludoş, Agnita, Râul Sadului şi altele.

Biletele pentru cele 18 filme documentare imersive prezentate între 15 şi 21 octombrie în Domul amplasat în Piaţa Mare din Sibiu s-au epuizat în primele 24 de ore. Toate proiecţiile full-dome (360 de grade) au loc cu casa închisă.

Programul full-dome din cadrul secţiunii AFF 2018 - Viitorul e azi propune 18 filme de non-ficţiune, care explorează mistere ale ştiinţei (Faster Than Light/Mai repede decât lumina), ale Universului (Astronaut, Closer to the Stars/Mai aproape de stele, Oceans in Space/Oceane în spaţiu), şi aspecte mai puţin cunoscute despre planeta noastră şi despre umanitate (Dynamic Earth/Pământul dinamic, Our Violent Planet/Planeta noastră violentă, The Mayans’ Cosmic Planners/Planificatorii cosmici ai oraşelor mayaşe, Sky on Fire/Cerul în flăcări). Noi modalităţi de a trăi experienţe artistice sunt oferite de lucrări mai abstracte, cum ar fi Stardancers’ Waltz (Vals printre stele), Contraluz (Contre-jour), After Cherenkov (După Cherenkov), Liminality (Liminalitate).

Festivalul Internaţional Astra Film Sibiu a fost lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală şi de Est şi a avut timp de 25 de ani o contribuţie semnificativă la stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea cinematografiei basupra artei filmului de non-ficţiune, sprijinind dezvoltarea genului şi deschizând noi orizonturi pentru realizatori. Astra Film Festival 2018 este organizat de Astra Film, CNM Astra şi Fundaţia Astra Film, cu sprijinul Consiliul Judeţean Sibiu, al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Centrului Naţional al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu şi de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.Un total de 10 filme au fost prezentate în cadrul categoriei realitate virtuală (VR), dintre care 6 titluri sunt din colecţia The Guardian VR, şi anume Arctic 360, un tur-mărturie a consecinţelor comportamentului uman asupra mediului arctic; Limbo (Purgatoriu), o experienţă virtuală a ceea ce înseamnă aşteptarea acordării azilului pentru un refugiat; The Joy of Frogs (Bucuria broaştelor), un documentar-360 despre sezonul împerecherii; The Party (Petrecerea), o ilustrare virtuală a autismului; Sea Prayer (Sea Prayer), animarea în VR a unei poveştii de Khaled Hosseini, inspirată de comemorarea a doi ani de la moartea micului refugiat sirian Alan Kurdi şi First Impressions (Primele impresii), o minunată ilustrare în VR a experienţei şi interacţiunii cu lumea pe care le trăieşte un nou-născut. Alte trei producţii reprezintă o selecţie realizată împreună cu Diversion Cinema, creator de programe de realitate virtuală pentru festivaluri de film relevante precum cele de la Cannes, Veneţia, Amsterdam, Dubai: The Real Thing (Viaţă adevărată), Bloodless (Lipsită de viaţă) şi Kobold. Acestora li se alătură în programul de VR o prezenţă românească, documentarul observaţional Circus 360 de Dorin Moldoveanu, despre primul circ fără animale din Bucureşti.

Programul complet al Festivalului Astra Film 2018 poate fi consultat şi descărcat aici.

Biletele pentru Astra Film Festival 2018 sunt disponibile online, pe site-ul www.eventbook.ro, în reţeaua librăriilor Humanitas din întreaga ţară, precum şi la casieriile AFF.