Un strop de nostalgie

In 2009 ajungeam pentru prima data la Berlinala, cu foarte pasionatul critic Tudor Caranfil(m), si intram direct la Berlinale Palast, la filmul lui Tykwer : International, un thriller stralucit, dupa ce facuse furori, cu ceva vreme inainte, cu Alerga, Lola,alearga. (Inca exista traducere la casca in franceza!). Editia de diamant a Festvalului de iarna (ninge ca prin peliculele de Craciun )a debutat cu Das Licht, si sigur ca am avut o strangere de inima ca e la ani lumina de `Fragii salbatici`ai lui Bergman, cand am revazut marile titluri, ale trecutului, care au impuscat Ursul de Aur.

Unul onorific i-a fost inmanat Tildei Swinton, imbracata fastuos si elegant, intr-o robe-manteau bleumarin, cu niste nasturi originali, in loc de bijuterii. Foarte emotionata, si suspect de palida, cu un discurs nesfarsit, cu siguranta despre conflictele, care au mai aprins spiritele si anul trecut, unde echilibru ar fi o abordare ideala.Laudatio i-a apartinut regizorului Edward Berger, al senzationalului Conclav despre care, toata lumea vorbeste cu sanse mari si meritate la Oscar.

Din pacate totul dublat in germana desi, pana si noua directoare a festivalului, americanca Tricia Turttle, recunoaste ca dupa un an de imersiune totala, tot nu stapaneste limba lui Goethe.

Revenind la proiectii: Das Licht, un scenariu cu dialoguri ca de o piesa de teatru, cu o familie disfunctionala , care se mai cheama si Engels (suna a Marx si Lenin ), cu obsesia VR-ului, la adolescenti, dar si cu droguri, un avort, cu toate rasele, si povesti in Kenia, putin LGBT, dansuri in strada ca la Bollywwod, somaj, si refugiati sirieni, indiferenta fata de aprope si un ceva spiritism, cu o lampa care clipoceste, si o clepsidra cu apa.

Apoi Sirene, dincolo de trasi, s-a mai inventat ceva.

Un documentar despre una dintre ostatecile din Gaza, Liat, si sprijinul fostului presedinte american, la recuperarea sa, plus antipatia fata de Netanyahu, si foarte multa politica. Si pe strazile capitalei germane, alegerile fura vedeta celei de-a 7-a Arte.

Si ar mai fi un Portal, din Peru, intr-o lume cu pustoice de la tara, care vor sa ajunga vedete, pozand languros, cu orice pret.

Dupa visare, o intamplare cu multa muzica si mirese, undeva in Armenia, mai putin cunoscuta, si mai vine un scenariu din acea parte misterioasa a lumii.

Dar si un indian, atipic, Shadow Box singurul in care te atasezi de personaje, si iti pasa de soarta lor, o mama de familie, implicata trup si suflet,un fiu rusinat de un tata fost militar care nu se mai poate adapta vietii de civil.

Abia de azi intra pe ecrane pentru presa, cele din competitie. Sa speram ca mai scapam de fantome si ciudatenii, pentru ca presedintele juriului: Todd Hynes are si el o inclinatie pentru acest gen.

Irina-Margareta Nistor cu recomandari si nerecomndari de la Berlinala , de la fata locului