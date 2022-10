Un experiment românesc periculos lovește România

În opinia mea, strict personală, nebunia bate la ușa României și o poate lovi grav, profitând de moleșeala totalei indiferențe cu care am ajuns să privim - și chiar să ne distrăm – la modul în care politicienii noștri exersează lupta în noroi. Nu e nimic nou, veți spune, atâta îi duce mintea, ce să le faci când, clar, nu mai e nimic de făcut deoarece vedeați că se adeveresc vorbele lui Georges Clemenceau: „în politică, urmezi unor imbecili și ești înlocuit de niște incapabili”?

Nimic nou, aceeași porcăială demnă de lumea născută din mocirlele lăturalnice ale Fanarului? Nu vă lăsați înșelați de aparențe. Ce începe acum este ceva cu totul și cu totul nou, extrem de semnificativ și important prin care România noastră de octombrie 2022 vine să adauge o contribuție importantă, adevărat de ordin negativ, la răsturnarea de valori demarată odată cu invazia rusă în Ucraina. Este o chestiune absolut excepțională deoarece, cel puțin după știința mea, România este singurul stat membru NATO/UE în care președintele este acuzat de vânzare de țară în favoarea unei organizații mafiote.

Excepțional de important, spun, deoarece, conform Constituției, Președintele este conducătorul suprem al forțelor armate, coordonează arhitectura instituțiilor de securitate prin funcția sa în fruntea Consiliului național de apărare a țării, cel care, în exprimă în numele României un angajament final alături de aliați. Un atac reușit la adresa sa poate destabiliza credibilitatea și funcționalitatea liniei principale de comandă și control, fapt grav în sine dar și vulnerabilitate extremă și ultimă pe timp de criză.

Vă rog să vă desprindeți câteva secunde de spațiul percepției faptului românesc doar în limitele granițelor naționale și puneți-vă acum în locul unui responsabil de la Bruxelles – politic sau militar, din UE sau NATO – care primește informația că președintele unui partid politic parlamentar din România spune următoarele:

Klaus Iohannis a vândut România unei mafii, care a destabilizat Justiţia şi vrea să o controleze politic. Preţul: 1,2 miliarde de euro în prejudicii din cele 557 de dosare de mare corupţie, care urmează să fie clasate. Opt ani de regim Iohannis au distrus economia, bunăstarea şi, acum, ultima speranţă de dreptate a românilor

Autorul acestor afirmații este însuși Cătălin Drulă (acum președintele USR, fostul coleg, partener și aliat al domnului Dacian Cioloș) care vorbește în termeni necruțători despre „Marele Trădător de la Cotroceni” care a „încheiat un parteneriat toxic cu PSD pentru a alimenta campania de firme și pile cu impunitate” (sursa Agerpres).

Adorabilă naivitate revoluționară sau, dimpotrivă, atac într-un moment extrem de delicat în care exact acest tip de acuzații pot face cel mai mult rău în Europa pe care rușii încearcă s-o destabilizeze și s-o decredibilizeze în primul rând la nivelul instituțiilor și liderilor europeni în care populația cinstită și sărăcită nu are de ce să aibă încrede și împotriva cărora trebuie neapărat să se revolte, chiar cu arma în mână dacă e nevoie?

Nu știu răspunsul, dar cred că un minimum de normalitate ar fi ca, în urma unor asemenea acuzații într-atât de clare și precise, Procurorul General al României să sesizeze și Parlamentul să decidă dacă este cazul declanșării procedurilor care ar fi potrivite pentru judecarea „Marelui Trădător de la Cotroceni”.

Nu e vorba despre relația Cătălin Drulă - Klaus Iohannis, nici despre USR/PSD. E vorba, în esență, de o chestiune profundă și la nivelul echilibrelor profunde ale unui stat care vrea să fie recunoscut ca partener valabil al jocurilor importante în situații definitorii pentru securitatea continentală: te lași înjurat ca la ușa cortului, atunci lași ca mlaștina să se apropie prea tare și partenerii vor constata că pute prea rău și vor face totul, mai mult sau mai puțin discret, să stea cât mai departe.

Nu ei trebuie să aleagă, ci noi. Dacă vrem și dacă se poate.