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PSD se preface că a descoperit reforma

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Am văzut declarațiile făcute luni de Sorin Grindeanu și recunosc că am rămas puțin surprins. Președintele PSD, și șeful din umbră al guvernului, a anunțat că îi va propune (sic!) premierului Luca Niculescu două reforme majore: comasarea localităților mici și reorganizarea aparatului guvernamental, inclusiv reducerea numărului de agenții și desființarea unor companii de stat.

INSTANT PSD GRINDEANU 005INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Până aici, foarte bine. Sunt măsuri despre care eu vorbesc de ani de zile și pe care le consider necesare pentru România. Dar Grindeanu a mai spus ceva. Că, spre deosebire de Ilie Bolojan, PSD va demonstra concret cum se face reforma.

Serios?! Să ne amintim puțin ce s-a întâmplat în România în ultimele luni.

Pe 5 mai, PSD a participat, alături de AUR, la demiterea Guvernului Bolojan. Moțiunea de cenzură vorbea despre distrugerea economiei, sărăcirea populației și vânzarea averii statului. Au urmat aproape șase luni de criză politică și o țară care a trebuit să funcționeze fără un Executiv cu puteri depline. Acum, la numai câteva zile de la instalarea noului Guvern, PSD anunță că vrea să facă inclusiv reforme pe care le-a contestat sau blocat în perioada Bolojan.

Eu pot accepta că un partid își schimbă poziția. Uneori, realitatea obligă politicienii să-și revizuiască ideile. Este chiar un semn de maturitate să recunoști că ai greșit.Dar atunci cred că trebuie să ai și curajul să explici ce anume ai înțeles între timp. Pentru că, dacă privim programul de guvernare al Cabinetului Niculescu și îl comparăm cu promisiunile PSD din ultimele luni, descoperim câteva diferențe foarte interesante.

În primul rând, taxele. Vă amintiți cum PSD cerea, ca o condiție pentru susținerea unui nou Guvern, semnarea unui memorandum cu patronatele și sindicatele, prin care să se garanteze că taxele nu vor crește în 2027? Era prezentată drept o condiție fermă. Dar în programul de guvernare această garanție nu mai apare în forma solicitată. Avem prevederi despre predictibilitate fiscală, despre deficit, despre colectare și disciplină bugetară. Lucruri necesare, fără discuție. Dar unde este memorandumul promis?

La fel stau lucrurile cu TVA. Majorarea acestei taxe a fost criticată vehement în perioada guvernării Bolojan. Acum, programul noului Guvern nu prevede revenirea la cotele anterioare. Și înțeleg de ce. Reducerea TVA are un cost bugetar, iar bugetul României nu este într-o situație care să permită orice.

Doamnelor și domnilor așa-ziși social-democrați, situația bugetară era dificilă și atunci când criticați măsurile Guvernului Bolojan! Nu a devenit dificilă în ziua în care ați preluat conducerea Guvernului...

Aceeași diferență între promisiune și angajament o găsim la rambursarea TVA către companii. PSD ceruse un termen de maximum 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus. Acum, în programul de guvernare, citim despre rambursări rapide, fără acel termen.

Observați diferența? Treizeci de zile reprezintă un angajament care poate fi verificat. „Rapid” este un cuvânt care poate însemna lucruri foarte diferite, în funcție de cine îl folosește. Iar pentru un antreprenor care așteaptă banii de la stat, diferența înseamnă capital blocat, salariineplătite, investiții amânate și uneori chiar supraviețuirea firmei.

Să trecem la pensii și salarii. Când critica măsurile Guvernului Bolojan, PSD vorbea despre recuperarea puterii de cumpărare și despre necesitatea unor creșteri de venituri. Acum, programul de guvernare prevede indexarea pensiilor începând din 2027, dar o condiționează de resursele bugetare și de respectarea traiectoriei de reducere a deficitului. Repet: reducerea deficitului! Iar pentru salariile din sectorul public este prevăzută elaborarea unei noi legi a salarizării, fără procente generale de majorare.

În educație întâlnim aceeași, să-i spunem, prudență. După luni de critici și solicitări de corectare a măsurilor adoptate anterior, noul program vorbește despre corecții graduale, în limitele bugetare. Ciudat...

În fine, programul Anghel Saligny. Câtă agitație a provocat limitarea finanțărilor pentru acest program! Câte acuzații au fost formulate împotriva lui Bolojan! Acum, programul Cabinetului Niculescu prevede plata facturilor și continuarea proiectelor în 2027 și 2028, după o evaluare a oportunității și necesității acestora. Banii vor fi prioritizați, între altele, pentru proiectele aflate aproape de finalizare.Păi tocmai despre prioritizare și despre folosirea responsabilă a resurselor vorbeam și înainte!

Și ajung la un exemplu deosebit de relevant: companiile de stat. În aprilie, PSD cerea Guvernului Bolojan să renunțe la propunerile de vânzare a unor participații (minoritare) în companii profitabile, invocând protejarea patrimoniului național... La începutul lunii mai, această temă ajunsese inclusiv în moțiunea de cenzură.Acum, programul de guvernare acceptă listarea ca una dintre opțiunile pentru companiile statului. PSD spune că face o distincție între companiile profitabile și cele aflate în dificultate. Este o distincție care merită discutată. Dar atunci de ce propunerile de listare a unor pachete minoritare, cu păstrarea controlului statului, au fost prezentate anterior drept o amenințare la adresa avuțieinaționale?

În schimb, în privința impozitului minim pe cifra de afaceri, programul este categoric (pe hârtie). IMCA va fi eliminat la 1 ianuarie 2027, conform deciziei luate anterior. Este o măsură pe care o susțin și care poate contribui la un mediu de afaceri mai competitiv. Prin urmare, există continuitate cu unele măsuri economice din perioada Bolojan. 

Dar să revin la reforma administrativă, fiindcă aici lucrurile devin și mai interesante. Pe 14 octombrie, PSD vorbea despre comasarea voluntară a localităților mici. Pe 26 octombrie, Sorin Grindeanu a explicat că reforma ar trebui să includă și comasări care nu sunt voluntare, după criterii care urmează să fie stabilite. În mai puțin de două săptămâni, poziția s-a schimbat semnificativ!

Eu am fost primar al Aradului timp de patru mandate. Știu ce înseamnă să administrezi o comunitate, să construiești un buget, să plătești salarii, să finanțezi servicii publice și să răspunzi în fața cetățenilor pentru rezultatele tale. Și spun de multă vreme că România trebuie să regândească organizarea administrației locale. Am scris despre asta și în cartea mea, Societate vie. România 2035. Avem prea multe structuri administrative mici, unele incapabile să-și acopere din venituri proprii chiar și costurile de funcționare. Comasarea unor comune poate fi o soluție. Dar trebuie să știm ce servicii păstrăm pentru cetățeni, ce cheltuieli reducem, cum asigurăm accesul la administrație și ce economii obținem efectiv. Iar reforma aparatului central înseamnă să desființăm suprapunerile de atribuții, să eliminăm structurile inutile, să profesionalizăm funcția publică și să reducem costurile.

Întrebarea pe care o adresez către PSD este aceasta: Sunteți dispuși să desființați și structurile conduse de oamenii voștri? Să renunțați la funcții, la agenții, la numirile politice și la influența construită de-a lungul anilor? Pentru că aici se va vedea, DACĂ se va vedea,seriozitatea reformei.

Și mai există ceva. Sorin Grindeanu a anunțat ce reforme dorește el (sau cine îl influențează), cine le va coordona din partea PSD și că îi va cere premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului în Parlament. Desigur, liderul partidului care conduce de fapt guvernul are dreptul să formuleze priorități și să ceară aplicarea lor. Dar responsabilitatea pentru conducerea Guvernului aparține prim-ministrului. Iar angajarea răspunderii este un act cu consecințe politice și instituționale serioase. Aș vrea, de aceea, să văd și proiectele, evaluările, economiile estimate, mecanismele de implementare și asumarea lor politică de către toți cei care le propun. Să nu ajungem într-o situație în care președintele PSD anunță reformele și își revendică eventualele succese, iar premierul este lăsat să suporte singur consecințele deciziilor dificile.

Guvernul Niculescu a primit și voturile PNL pentru învestire și am explicat de ce am acceptat această soluție după luni întregi de criză: România trebuia să aibă un guvern cu puteri depline, capabil să pregătească bugetul și să administreze țara. Acest vot nu înseamnă însă că am renunțat la dreptul și la responsabilitatea de a verifica ceea ce face Guvernul. Mai ales atunci când partidul care deține majoritatea portofoliilor ministeriale a făcut atât de multe promisiuni înainte de a ajunge la conducerea Executivului.

Eu vreau să văd reforme realizate. Și voi recunoaște orice măsură bună, indiferent cine o propune. Interesul României este mai important decât orgoliul. Dar tocmai de aceea nu pot accepta ca reformele necesare să fie transformate de PSD într-un exercițiu de imagine.

PSD a cerut schimbarea Guvernului Bolojan. A obținut-o. A cerut intrarea la guvernare. A obținut-o. A negociat programul noului Cabinet și a anunțat că toate prioritățile sale au fost acceptate. Bun. Atunci a venit momentul să vedem ce se întâmplă cu acele priorități.Câte vor deveni legi, câte vor avea finanțare, câte vor produce rezultate și câte vor dispărea odată cu apropierea viitoarelor alegeri?

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