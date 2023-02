O veste bună de Drag-de-cinema

Filmul Între revoluții al regizorului cu har și răbdare: Vlad Petri, pe un text al scrisorilor puse cap la cap și recompuse cu migală și stilizate după cele păstrate în Arhivele securității de către Monica Braniște și produs de Monica Lăzurean-Gorgan a luat premiul FIPRESCI al presei internaționale la ediția a 73-a a prestigioasei Berlinale. Un documentar care ar trebui vizionat în licee, pentru a înțelege mai bine istoria și a urmări în paralel, la câțiva ani distanță, ce iluzii și-au făcut iranienii, când l-au dat jos pe Șah și care a fost entuziasmul și la noi, în 89. Firește consecințele sunt total diferite, și e bine că a tentat subiectul și a venit într-un moment tulbure pentru persani, care probabil că-l vor vedea, ca noi, interzisele, pe vremuri. Extrem de bine documentat, cu imagini de arhivă, tulburătoare, dar și cu multă emoție sinceră, rezultatul este o bijuterie de urmărit și comentat. Bine spus că îți trebuie multă imaginație ca să prevezi viitorul, și un slogan, al iraniencelor: Tăcerea e rușinoasă, mai ales dacă visezi la Libertate! De reținut!

Pe 24 februarie au început proiecțiile cu un polițist nemțesc sofisticat, Till the End of the Night, în care joacă și românca Ioana Iacob (a fost ziua ei și la propriu și la figurat, a împlinit 44 de ani), pe care a descoperit-o, pentru marele ecran, regretatul Radu Gabrea, în Cocoșul decapitat și apoi a preluat-o regizorul Radu Jude, membru în juriul mare, la Berlinala 73!

La Teddy Bear pelicula Silver Haze a fost preferata, poate pe bună dreptate, regizată fiind de Sacha Polak, pe e un scenariu complex, despre povestea dramatică a unei fete cu cicatrice grave de pe urma unui incendiu criminal, dar și cu unele mult mai profunde, sufletești, o iubire care se stinge, și se înfiripă o alta, foarte problematică, noua legătură fiind o sinucigașă salvată și bipolară, noroc că mai apare și o bunică adoptivă, care-i face viața mai suportabilă.

Europa Cinemas Label a ajus În cancelaria profesorilor / Das Lehrerzimmer, ideală dilemă pentru un dascăl cu vocație, care-și pierde creibilitatea, când încearcă să rezolve un furt, din școală, la nivel de elevi și părinți, cazuri atât de frecvente, indiferent de generații. Un casting splendid, și un final, dintre cele mai neașteptate.

Și să nu uităm animațiile dintre cele rafinate, precum cea chinezească, Art College1994, într-un mediu universitar, dar și în viața de cămin, cu detalii, care te uimesc în imagini si script, cu afișe din momente cult ale celei de-a 7-a artă, plus că și în mediul artistic se gătește și se mănâncă pe săturate și cu o găselniță extraordinară, la genericul final, aflăm ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, în carieră, cu fiecare personaj în parte.

Sirena, cea care anunță primejdiile și nu cea din adâncuri, e din nou un persan, din perioada războiului care a durat 8 ani și au fost sute de mii de victime, în atacurile dintre Iran și Irak, și salvarea câtorva pe un vas, pe care se refugiază și o splendidă cântăreață celebră, un puști întreprinzător, care hrănește rechinii cu înghețată, ca să nu moară de foame, cu căpitani de vas și o fată tânără, frumoasă de pică, dar și cu niște credincioși armeni și icoana ocrotitoare a Fecioarei. Să înfrunte bombardamentele în orașul cu rafinăriile de petrol rămâne din grupul lor doar un inginer și numeroasele lui pisici, că deh, cine stă să le mai numere.

Și apoi Suzume, un anime japonez (din 2002, de la Spirited Away n-a mai fost așa ceva în competiția mare), cu o adolescentă clarvăzătoare, care salvează lumea mereu, închizând uși, în calea nenorocirilor: cutremure, tsnami sau flăcări nestăpânite și care e însoțită în misiunea ei de un tânăr fermecător, care se transformă într-un scăunel cu trei picioare, amintire din copilărie, de la mama, care-i grăiește uneori copilei, de Dincolo, și să nu uit un pisoi vorbitor ambiguu.

P.S. La Paris, la Cesaruri, la producțiile străine, trofeul i-a revenit extraordinarului Bestiile, care rulează și la noi, pe marile ecrane, despre emigrare, integrare și vecini netoleranți. Povestit își pierde din mister, dar de-adevăratelea vă va cuceri. Ar fi păcat să-l ratați.