Nu toți românii joacă aceeași horă

Acum că tot s-au terminat bucuriile, entuziasmul și visele frumoase ale milioanelor de români care s-au bucurat de participarea echipei naționale de fotbal la Campionatul European de Fotbal din Germania, cu unii politcieni de serviciu deveniți suporteri declarați, să ne întoarcem la oile noastre din țară!

Am auzit o remarcă la modul general, că românii au bani dacă și-au permis să meargă cu zecile de mii în Germania, să susțină echipa de fotbal a României, uitând sau neluând în seamă faptul că majoritatea suporterilor care și-au permis bilete la meci nu au fost numai din țară, ci au venit din toată lumea, de pe unde i-a împins sărăcia de acasă.

La fel am putea generaliza, spunând că românii au bani de își permit să meargă destul de mulți an de an, în vacanțe în străinătate!

Ar fi ca un fake news departe de realitatea din teren.

Cei care își permit vacanțe afară, bilete la meciurile din competițiile internaționale majore, excursii de shopping la Dubai sau în alte țări din lume și alte lucruri care țin de plinătatea buzunarului și a cardului sunt mult mai puțini decât majoritatea amărăștenilor din țară, care se luptă cu sărăcia.

Se estimează că ar fi peste 5 milioane de români din țară care trăiesc la limita subzistenței, poate chiar mai mulți! Cine stă să-i numere?

Politicienii îi numără doar la urne, după ce în văzul lumii au cheltuit zeci de milioane de lei din banii publici pentru campaniile electorale deșănțate care să le asigure continuitatea la ciolanul puterii.

Tristă vară fierbinte pentru amărăștenii noștri de acasă!

De la 1 iulie s-au scumpit semnificativ carburanții, scumpire care trage după ea ca un tăvălug valul prețurilor în general, care nu pot fi atenuate de așa zisele măriri de salarii și pensii clamate de guvernanți!

La acestea se adaugă și diverse taxe impuse și mărite, care-i cocoșează pe cetățenii de rând, că doar nu-i crede cineva pe politicienii vremelnici de la butoane mințind cu nerușinare, că nu vor mări nicun fel de taxă.

Încet, încet încep să se deconteze marile cheltuieli publice din campania electorală din iunie, care va fi urmată de alte cmpanii electorale la fel de costisitoare pentru români! De cetățeni evident!

Totul pe fondul împrumuturilor din ce în ce mai mari ale guvernului pentru susținerea cheltuielilor instituțiilor bugetofage, ale pensiilor și salarilor și a întregului aparat de stat cu căpușele lui cu tot.

Dar pe suporterii politici de lux ai României nu-i interesează astfel de lucruri atunci când se bat patriotard și populist cu pumnul în piept sub luminile reflectoarelor.

Despre programul de reciclare intitulat Retu-Ro se spune că este un succes, chiar dacă este imperfect!

Românii reciclează, fac cozi la predarea peturilor, sticlelor și cutiilor de aluminiu!

Dar cei mai mulți români care reciclează o fac de sărăcie, pentru cei 50 de bani de recipient primiți.

Amărăștenii au ajuns să vâneze peste tot recipientele reciclabile, inclusiv în marile orașe, Îi vedem pe mulți dintre ei chiar în capitala europeană București, cum zi și noapte caută pe străzi, prin parcuri, piețe, în coșurile de gunoi și tomberoane, adunând sticlele, peturile și dozele plătibile.

Este o realitate tot mai stridentă care scoate în evidență starea de pauperitate a majorității românilor simpli, contrastantă cu minoritatea celor care își permit vacanțe afară, bilete scumpe la meciuri și alte lucruri inaccesibile oamenilor de rând.

Avem mai multe categorii de români care joacă fiecare hora lui: unii joacă de plăcere horile de bucurie, de bunăstare, în timp ce alții de nevoie joacă în horile sărăciei.

O realitate contrastantă într-o Românie condusă de așa zis guvernanți social democrați și liberali, care nu văd dincolo de nasul și interesele lor de partid și de gașcă!

Cu toții știm că acești politicieni cu ochelari de cal nu văd realitatea din teren, urmăresc doar să-și asigure permanența la putere, chestie care se aseamănă cu ulciorul care nu merge mereu fără probleme la apă, ori se crapă ori se sparge!