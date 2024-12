Kamaradul Kreștin Kandidat – Călin Georgescu

Kălin- Kamaradul

Kălin provine dintr-un mediu mai mult decât tradiționalist. Unchiul Kamaradului Kălin (pe nume Traian Popescu) a fost General în Armata Română. Nimic rău până aici, problema este că unchiul Kamaradului Georgescu a făcut parte din Garda Mareșalului Antonescu . Mareșalul Antorescu a deportat și exterminat sute de mii de romi și de evrei. Luați din case, aruncați în trenuri și căruțe, trimiși la Bug, în Transnistria. Și au fost uciși din cauza etniei lor. Iar cei care au planificat și au pus în practică exterminarea romilor și a evreilor au fost cei din regimul Antonescu. Un regim criminal și genocidar. Iar în acest regim genocidar, un rol de importanță deosebită l-a avut unchiul Kamaradului Kălin.

Sigur că, nu i se pot imputa Kamaradului Kălin acțiunile și viziunea unchiului său, fie el și personaj de vază al regimului genocidar antonescian. Numai că, același Kamarad Kălin Georgescu face lumină. Iar lumina adusă de Kamaradul Kălin este o lumină mândră ca Soarele de pe cer, o lumină legionară, fascistoidă. Este suficient să citim declarațiile sale prin care glorifică exponenții fascismului în România, kamarazii săi Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. În anul 2021, Kamaradul Georgescu a declarat: "Neamul românesc (…) a trăit prin Ştefan cel Mare, Mihai Viteazu, Horia, Avram Iancu, Kogălniceanu, Cuza, Corneliu Zelea Codreanu, mareşalul Ion Antonescu şi mulţi, mulţi alţi eroi”. În 2022, a “explicitat” la Antena 3, ce a vrut să spună anterior: "Toți au făcut și fapte bune, și altele mai puțin bune, dar în general un lider autentic este cel care spune adevărul. Și dacă nu spui adevărul, nu ai cum să fii lider”, iar despre Zelea Codreanu a mai zis că ”s-a luptat pentru moralitatea ființei umane”.

Admirația Kamaradului Kălin față de Căpitan și de Mareșal, includerea acestora pe lista eroilor neamului românesc, alături de Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu, elimină orice umbră. Atunci când Kamaradul Kălin Georgescu îl indică pe Zelea Codreanu drept un luptător pentru moralitatea ființei umane, kamaradul ne luminează asupra propriei moralități. Iar la lumina aprinsă de vorbele sale, putem vedea în hidoșenia sa, moralitatea ființei umane Georgescu. Îi putem vedea sufletul său – “lesko ilo”. Suflet ce glorifică ura, dușmănia, violența și exterminarea etnică și rasială.

Ce a fost eroic în recenzarea romilor de către regimul antonescian? Ce a fost eroic în transportarea lor ca vitele în Transnistria? Ce a fost eroic în minciunile regimului antonescian că romilor li se va da pământ agricol în Transnistria? Ce a fost eroic în plasarea romilor și a evreilor în condiții absolut inumane în Transnistria? Și ce a fost eroic în exterminarea a sute de mii de romi și de evrei de către regimul genocidar antonescian? Și ce a fost eroic în viziunea profund fascistă a legionarilor și a lui Zelea Codreanu? Pentru ce moralitate umană a luptat Zelea Codreanu? Pentru aceeași moralitate pentru care a luptat și unchiul Kamaradului Kălin Georgescu și pentru aceeași moralitate pentru care luptă în prezent Kandidatul Kălin Georgescu. “Moralitatea” de a distruge, de a promova ura, de a susține violența, de a extermina aproapele din cauza etniei, rasei sau religiei diferite. Într-adevăr, când ești exclus, cum a fost Kamaradul Kălin din Partidul AUR din cauză că ești “prea extremist”, se face iar lumină. Se vede că ești doar un Kamarad legionar ce susține genocidul.



Kălin Kreștinul

Dar kandidatul Kălin Georgescu este și Kreștin. După cum am văzut anterior, e greu să fii creștin când în loc să îți iubești aproapele, îl deportezi și îl extermini. Nu prea merge să fii creștin în fața lui Dumnezeu, dar poți fi kreștin în fața kamarazilor tăi pe Pământ. Și mai poți fi kreștin în fața extratereștrilor.

Din propriile afirmații, Kreștinul Kălin s-a întâlnit cu o “ființă non-umană” la ONU – Organizația Națiunilor Unite – o altă specie și “în niciun caz o specie umană”. E greu să înțelegem despre ce specie e vorba, pentru că nu avem mai multe detalii. Nu știm dacă se referă Kreștinul Kălin la vreun cățel vagabond de prin curtea ONU cu care ar fi stat de vorbă sau poate e vorba despre vreo găină legionară. Sau, poate, mai corect ar fi, să presupunem că ar fi vorba despre o ființă extraterestră, despre un reptilian, despre vreun omuleț verde de pe Marte, cum au fost cei care au invadat Ucraina în 2014. Pardon, nu precum cei trimiși în Ucraina, că se supără finanțatorii Kandidatului Kălin.

În tot cazul, vorbim despre ființe extraterestre. Deși, trebuie să recunosc că mor de curiozitate să știu despre ce a discutat Kreștinul Kălin și “ființa non-umană”, problema e alta. Anume, că în creștinism, nu există ființe extraterestre sau non-umane. Există doar ființe umane și Divinitatea. Iar cum ființa Kreștinului Kălin era non-umană, rezulta una din două.

Fie că, preasmeritul Kreștin Kălin s-a întâlnit pe holurile ONU cu Dumnezeu și a venit înapoi pe Pământ. Cu ce folos? Doar el și Dumnezeu știu.

Fie că s-a întâlnit, într-adevăr, cu o “ființă non-umană”, extraterestră. În acest caz însă, creștinismul moare. Dacă există extratereștrii, nu mai există Dumnezeu și creștinism. Tot ce spune Biblia despre facerea lumii, despre omul creat după chipul și asemănarea Sa, despre Dumnezeu adevărat și unic, dispare automat. Dispare pe holurile ONU, odată cu reptilienii. Pentru că nu poți fi și creștin – copil al lui Dumnezeu și kreștin – kamarad cu reptilienii.



Dar Kreștinul Kălin, mai are una. Bine, are el mai multe, dar ne limităm la asta. Cu apa. Apa este informație, vibrație, frecvență și transmite informație vitală. Iar, ăștia răi au pus apa în sticle de plastic ca să nu ne mai transmită apa informații. Chestiunea asta cu elementele supranaturale este profund anticreștină. În creștinism, este prezentată drept “păgână”. Să te divinizezi sau să te rogi la soare, la vânt, la pământ sau la apă, constituie, în creștinism, blasfemie. Apele, vântul etc nu au proprietăți supranaturale. Singur Dumnezeu are acest atribut si doar El poate face minuni. Pentru un creștin, Isus a transformat apa în vin. Pentru un Kreștin precum Kălin, apa a vibrat până s-a făcut vin.



Kălin Kandidatul

Kălin are și un program politic – apă, hrană și energie ce formează bazele unei “ideologii” suveranist-distributiste. În esență, Kandidatul Kălin propune producție locală și democrație participativă pentru care ar fi nevoie și de schimbare de sistem. Nu arată în aparițiile sale publice kandidatul cum ar funcționa mai concret suveranismul-distributist. In realitate, o problemă critică o constituie pentru producătorul român, nu creșterea producției, cât asigurarea unui acces mai facil la desfacere în condiții economice avantajoase. Suveranistul nu arată cum s-ar face acest lucru.

Menționează, însă, că baza o constituie binele comun, distributismul și “frățietatea”. Nu știm cum va asigura Kandidatul Kălin distribuirea alimentelor și a altor bunuri în societatea georgesciană. Va urma oare modelul regimului genocidar al eroului său Ion Antonescu? Va face rații de 100g de zahăr și de făină pentru romi și evrei și cantități mai mari pentru români, la fel cum a făcut regimul genocidar? Ce rație se va cuveni maghiarilor? Dar Martorilor lui Iehova? Dar persoanelor cu altă orientare sexuală? Va micșora Kălin numărul cetățenilor prin deportarea și exterminarea romilor, evreilor și a altor “indezirabili” cum a făcut-o regimul genocidar antonescian al unchiului Kandidatului Kălin? Poate prezintă Kălin aceste aspecte în campania pentru turul doi al alegerilor prezidențiale.

În final, kandidatul se prezintă ca fiind anti-sistem. Adică, stimabilul Kălin nu a susținut ce s-a întâmplat în ultimii 34 de ani în România. Nu a făcut parte din structurile ce au condus țara și nici nu a fost implicat în politicile internaționale. Nu a participat la “dezastrul” din prezent. Kandidatul a venit să repare ce au stricat alții, ceilalți. Dar oare e așa?

Kandidatul Kălin Georgescu a absolvit Colegiul Național de Apărare Carol I în 2007. Surprizele continuă, întrucât Kandidatul a fost și precoce politic. În 1991, apare prima mențiune a participării sale politice ca șef al Biroului Senatorial pentru Mediu, fiind angajat de Parlamentul României. Au urmat multiple funcții în Ministerul Mediului (consilier al Ministrului și Secretar General) și în Ministerul de Externe (Director) în 1992, 1997-1998, 2004-2005, sub diferite coloraturi politice. Din 1996 a început să lucreze în structuri internaționale precum PNUD și ONU în diferite calități, cu pauze până în 2016.

În final, Kandidatul Kălin a fost și în masonerie, cel puțin din 1993, fiind membru în Loja Delata Dunării, după cum arată ProTV. A avut diferite funcții importante și în Clubul de la Roma .

Așadar, Kandidatul Kălin – lup îmbrăcat în oaie - pozează pentru alegatori în șeful mișcării anti-sistem, în condițiile în care:

A fost școlit de Ministerul Apărării, la Colegiul preferat al ofițerilor de informații; A ocupat diferite funcții de răspundere atât în Guvern cât și în Parlament, în mai multe guvernări; Este încă din anii 1990 membru al masoneriei și al Clubului de la Roma.

Îi minte Kandidatul Kălin Georgescu pe români în 2024, cum i-a mințit regimul genocidar al unchiului său în 1942 pe romi să traverseze Bugul în bărci de carton că vor primi pământ agricol în Transnistria? O avea picioare scurte minciuna Kamaradului-Kreștin-Kandidat?