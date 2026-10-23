Intre interesele PSD si interesele Romaniei, ce va alege primul ministru Luca Niculescu?

Vom afla în curând, din primele acte normative emise de guvernul României. Nu este clar ce înţelegere a existat între preşedintele ţării şi Luca Niculescu. Dacă voia să dea ţara pe mâna PSD, preşedintele l-ar fi desemnat pe Grindeanu premier, care prin înţelegeri pe sub masă cu AUR ar fi trecut de votul parlamentului.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Din experiența câştigată la negocierile pentru aderarea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), Luca Niculescu ştie exact care sunt interesele României pentru integrarea în lumea civilizată europeană şi occidentală. Ştie şi care sunt interesele PSD, interese electorale şi de susţinere a propriei clientele politice: protecţia persoanelor cu venituri mici şi medii (nucleul de votanţi ai PSD), sprijinirea micilor întreprinzători, schimbarea direcţiei guvernării spre prosperitate, relansare economică, bunăstare. De unde bani pentru aceste „interese”, PSD nu spune.

Luca Niculescu conduce guvernul României într-o situaţie fiscal-bugetară dramatică. România rezistă din împrumuturi, care dacă ar înceta ar intra în faliment. Experienţa câştigată la conducerea negocierilor pentru aderarea României la OCDE l-a lămurit pe deplin care sunt interesele României.

Negocierile pentru formarea actualului guvern şi puterea câştigată în guvern de Marian Neacşu, liderul de facto al PSD, şi al doilea personaj în guvern cu puteri foarte mari, ne arată că Luca Niculescu este înclinat să ţină cont de pretenţiile PSD, în primul rând cele financiare. Doar că România nu are bani pentru a rezista fiscal-bugetar şi a ţine cont şi de pretenţiile PSD.

Alexandru Nazare, alţi miniştri din guvern care nu provin din cadrele PSD, reprezintă suportul premierului, dacă decide să reziste cerinţelor PSD. Presupun că şi preşedintele Nicușor Dan şi-a trimis în guvern o garnitură de consilieri, exact pentru scopul de a rezista presiunilor PSD în favoarea propriei clientele politice. Şi a servi intereselor României.

Vom vedea dacă Grindeanu renunţă la „schimbarea direcţiei de guvernare”, promovând în guvern interesele României, nu ale PSD. Personal nu cred într-o astfel de „transformare”.

Luca Niculescu, un premier fără de partid

Este şi aceasta o noutate relativă în istoricul guvernării României. Luca Niculescu nu trebuie să ţină cont de interesele electorale ale propriului partid, pentru că nu are aşa ceva. Să se supună „ordinelor” venite prin Neacşu, de la PSD, este greu de presupus pentru cine îl cunoaşte foarte bine. Oricum, dacă ar face-o şi-ar pierde încrederea (încă necastigata pe deplin) în personalitatea şi caracterul său, demonstrat atâţia ani, fără funcţii importante în stat. Este o şansă mare pentru România, „un premier fără de partid”. Cu condiţia să ţină cont de interesele României şi să ignore interesele electorale ale PSD.

În situaţia dramatică în care se află economic şi bugetar România, este simplu să ne dăm seamă de alegerea făcută încă de la primele acte normative. Din fericire, reţelele sociale şi o parte din presă, încă neaservită şi neplătită de partide politice, vor reacţiona şi vor explica populaţiei pe ce drum alege să meargă Luca Niculescu.