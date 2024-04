Înţelegere secretă Trump-Putin? Trump blochează ajutorul american pentru Ucraina, iar Putin îl ajută să câştige alegerile

Ar fi o explicaţie pentru actualul impas în care se găsesc ucrainienii pe frontul războiului cu Rusia, explicat şi de Zelenski: fără ajutorul american pierdem războiul.

Ajutorul american pentru Ucraina se amână sine die

Ajutorul european pentru Ucraina s-a diminuat drastic, din două motive. Şi europenii au cam ajuns la fundul sacului în materie de obuze, muniție şi alte echipamente militare. Apoi, au înţeles că dacă ajunge Trump preşedinte trebuie să se apere singuri de Rusia. Sau să plătească Americii facturi colosale, cum i-a şi avertizat Trump. Ori, pentru a se apăra de Rusia, în absenţa Americii în NATO, sunt obligaţi să se pregătească de pe acum cu industria militară la cote maxime, cu rezerve de muniție și echipamente militare.

Momentul încheierii înţelegerii a fost marcat de „rânjetul” lui Putin: „Eu îl prefer pe Biden ca viitor preşedinte al Americii”. Ca şi cum se adresa unor idioţi.

Deşi după Paşte urma să se voteze în Camera Reprezentanţilor din Congresul american ajutorul pentru Ucraina, votul a fost amânat din nou. Şeful Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, anunţase că va supune la vot ajutorul pentru Ucraina, în valoare de 60 de miliarde de dolari, dar susţinătorii lui Trump îl blochează, punând presiune pe Johnson, ameninţându-l cu pierderea funcţiei şi a poziţiei în partidul Republican. Se ştie că în Camera Reprezentanţilor susţinătorii lui Trump au majoritate.

Ce planuri are Trump

Îl ajută pe Putin să câştige războiul cu Ucraina, la schimb cu ajutor în câştigarea alegerilor, cu războiul informatic.

Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoana, este la curent cu aceste planuri ale ruşilor, când declară:

„va fi jale cu atacurile rusești pe dezinformare, pe cibernetic împotriva alegerilor, inclusiv în România”.

Ruşii s-au mai amestecat în alegerile americane în 2020, dar ancheta s-a oprit din lipsa probelor indubitabile. Totuşi, există un dosar deschis de FBI şi CIA în această speță.

Cât ar fi de interesat Mircea Geoana în candidatura sa la preşedinţia României, are informaţii puternice din interiorul NATO.

În România, sprijinul rus pentru AUR şi SOS este evident, nici nu prea este negat de şefii celor două partide, care nu pot justifica resursele financiare de care dispun.

Aşa că ajutorul rusesc pentru Trump, prin reţelele informatice de dezinformare şi susţinere din umbră a lui Trump la alegerile prezidenţiale din noiembrie este, posibil, decisiv pentru alegerea lui Trump.

Echipa lui Trump confirmă, în convorbiri particulare, neasumate, că celebra „pace” în 24 de ore, promisă de Trump, constă în cedarea teritoriilor cerute de Putin, inclusiv Crimeea, eventual Odessa şi Gurile Dunării. Sub pretextul asigurării securităţii ruşilor din Transnistria, Putin va ocupa şi Republica Moldova, impunând regimuri obediente Rusiei la Kiev şi Chişinău. Fără un NATO puternic susţinut şi de americani, Putin va ocupa şi Ţările Baltice.

În cazul venirii lui Trump la Casa Albă, Putin va negocia cu acesta şi eliminarea sancţiunilor americane asupra Rusiei, şi noile sfere de influenţă în Europa, împărţind practic Europa în două sfere de influenţă: americană şi rusească. Aşa s-au înţeles tiranii lumii mereu, în trecut. Putin va achita și el lui Trump facturi uriaşe, din bogăţiile naturale imense pe care le are Rusia. Trump se va înțelege foarte bine cu Putin, ambii având instincte de dictatori.

În ce situaţie se va afla Europa

Este destul de probabil ca dacă Trump câştigă preşedinţia Americii, Putin să ocupe Ucraina şi Republica Moldova, eventual şi Ţările Baltice. In această situație Europa trebuie să se apere singură în faţa agresiunii ruşilor. Trump s-a scăpat şi a spus-o clar: „Rusia să facă dracu ce doreşte”, acolo unde ţările nu plătesc Americii facturile imense emise de Trump pentru contribuţia sa la pactul NATO. Adică sume fabuloase, pe care Trump le va investi doar el ştie cum şi în ce fel. De aici reţinerea ţărilor europene de a ajuta Ucraina, deşi este evident că fără ajutor extern aceasta va pierde războiul cu Rusia. Se gândesc la posibile agresiuni ale Rusiei împotriva propriilor teritorii, cărora trebuie să le facă faţă.

Se poartă discuţii în Europa despre revenirea la serviciu militar obligatoriu, dovada că sunt cu toţii conştienţi de ce îi aşteaptă.

România este extrem de expusă în acest scenariu

Conform avertismentelor generalului Vlad Gheorghiţă, noul Şef al Statului Major al Apărării, armata romană nu este pregătită uman şi logistic pentru o confruntare cu Rusia. Are muniție doar pentru trei zile. În plus, a ajutat foarte mult Ucraina cu muniţie şi echipamente militare, aşa că se poate presupune că are depozitele militare cam goale. Generalul Gheorghiţă a şi fost criticat de Ciolacu şi alţii că spune adevărul, că armata romană este „vai de mama ei...”.

În aceste condiţii Putin va fi tentat să poarte un război hibrid împotriva României, ajutându-l, de exemplu, pe George Simion, să ajungă preşedintele României. Cu bani foarte mulţi şi cu războiul informatic. Cum vor vota românii la prezidenţiale, rămâne de văzut.

În concluzie, cam acesta este scenariul cel mai probabil care se conturează. Trump şi Putin au decis împărţirea sferelor de influenţă, după ce Trump câştigă alegerile din America. Putin câștigă Ucraina şi Republica Moldova, Țările Baltice, iar Trump sume colosale de la Rusia şi de la ţările europene care vor să fie apărate de un NATO cu participarea Americii. Ca într-o afacere uriaşă.

Nu ştiu de ce îmi vine în minte debarcarea americanilor în Normandia...