De ce și-ar dori cineva să ajungă europarlamentar? Spre exemplu, beneficiile financiare fabuloase per mandat + pensia

Dacă tot se înverșunează atât pe europarlamentare, poate vă interesează să vorbim și despre mizele financiare ale jocului, poate cele mai importante pentru unii dintre cei trimiși în Parlamentul European, prezenți pe liste și încasând sume fabuloase, dar cu puține sau extrem de puține contribuții la actul legislativ european.

Și, pentru a nu avea vorbe, să vedem ce-i fascinează atât de mult și pentru ce zarva, zgomotul și pachetele de sfori trase la partide pentru a figura pe locurile eligibile care asigură, cum veți vedea, o viață fericită, cât se poate de departe de zbaterile în noroiul vieții politice dâmbovițene. Uite, spre exemplu, precizările făcute pe situl oficial al Parlamentului European, acolo unde se spune că salariul net al unui europarlamentar obișnuit reprezintă 38,5% din salariul de bază al unui judecător la Curtea Europeană de Justiție, așa cum se precizează la art.10 din Statutul europarlamentarilor. Asta înseamnă că salariul brut de europarlamentar este de 10. 075 Euro, adică 7.853 Euro, după ce au fost plătite taxele UE și contribuțiile la asigurări.

Ca orice om al muncii, europarlamentarii, după ce și-au încheiat activitatea și au ajuns la vârsta de 63 de ani, au dreptul la pensie, în acord cu art.14 din Statutul europarlamentarilor. Pensia la care au dreptul este egală cu 3,5% din salariu pentru fiecare an în care au îndeplinit funcția respectivă.

Asta, cum s-ar spune, privește banii lor care le revin pentru meritele personale. Dar, pentru a-și desfășura cum trebuie activitatea în folosul cetățenilor europeni, europarlamentarii (exact la fel precum onorabilii lor colegi din Parlamentele naționale), primesc sume importante de bani.

Există astfel o sumă alocată pentru cheltuieli generale (GEA), de 4950 Euro lunar care revine automat fiecăruia dintre aleșii europeni pentru a-și putea acoperi cheltuielile proprii precum și închirierea, acasă, acolo unde au fost aleși, a unui sediu, plus toate cele necesare (IT, furnituri de birou, abonamente telefonie și internet, etc).

Mai există și o sumă suplimentară de 350Euro/zi care trebuie să acopere cheltuielile zilnice ale europarlamentarului, costul transportului și mesei, asta pentru fiecare zi în care alesul desfășoară activitatea în Parlamentul European sau se află în deplasare oficială.

Firește, europarlamentarilor le sunt acoperite toate cheltuielile de transport, evident doar la clasa „business” sau, costul combustibilului pentru distanțe de maximum 1000 km (0,58Euro/km). Plus, dacă vă mai interesează și restul, li se plătește și 2/3 din totalul cheltuielilor medicale, iar la finele perioadei lor de activitate, mai primesc o sumă suplimentară, echivalentă cu o lună de salariu pentru fiecare an din mandat (și pentru un maximum de doi ani).

Aveți aici tot ce v-ar putea interesa pe subiect, cu mențiunea că datele sunt oficiale și foarte recent actualizate. Și veți vedea că la sumele descrise până acum se mai pot adăuga și altele, interesant și justificând apetitul pentru scaunele care se dispută în alegerile din iunie. Ceea ce-i făcea pe colegii de la Belgium Times să titreze că „Europarlamentarii pot primi până la 18.000 Euro lunar”.

Mulți bani, dar dumneavoastră trebuie să judecați dacă au fost primiți pe merit, pentru o performanță care să conteze și care să ajute și România sau, dimpotrivă, toate socotelile se fac pentru că acolo ar fi un „cimitir al elefanților”, final fericit de carieră cu care partidele își răsplătesc membrii de frunte, îndepărtându-i elegant de centrul dezbaterilor și târguielilor pentru o cât mai profitabilă împărțire a beneficiilor puterii.

Deocamdată, tocmai fiindcă la noi nimeni nu știe nimic despre cum și ce va fi în materie de alegeri, iată proiecția făcută la Bruxelles. Poate, cine știe, vă ajută la ceva.